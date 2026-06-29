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モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX HYPERSPORT S23」がヤマハ発動機の「YZF-R7」に新車装着
レースマシンを彷彿とさせる「YZF-R7」の魅力である走行性能を足元から支える
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、ヤマハ発動機株式会社（以下、ヤマハ）がモデルチェンジしたスーパースポーツ「YZF-R7」の新車装着タイヤとして、モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX HYPERSPORT S23」（バトラックス ハイパースポーツ エスニーサン）を納入します。
モデルチェンジした「YZF-R7」は、レースマシンを彷彿とさせる機能・性能・スタイルを洗練させるとともに、ストリートでも気負わず扱える機能を多数盛り込んだスーパースポーツモデルです。「YZF-R7」が持つ軽さ、スリムさ、スポーツライディングにおけるコントロール性や、コーナリングに没頭できるハンドリング性を洗練させるべく、車体周りが全面刷新されました。良好な走行安定性の実現と接地感の向上に更に磨きをかけ、ライダーが自信を深めながら付き合えるスーパースポーツとして進化しています。※1
「YZF-R7」に装着される「BATTLAX HYPERSPORT S23」は、従来品対比ショルダー部の溝比率、パタン剛性を最適化し接地性を向上させ、性能を全域で向上させながら、特にスポーツ走行に必要な高いドライグリップ性能と軽快なハンドリングを実現しています。また、リアのパタンには接地面の排水性を向上させる「パルスグルーブ」※2を採用することで優れたウェット性能を確保しています。これにより、ヤマハのスーパースポーツに求められる走行性能を最大限に引き出しており、スポーツライディングを楽しみながら急な天候変化やウェット路面でも安心感のある走りを提供します。
今回の新車装着タイヤの納入は、車両開発段階からヤマハとブリヂストンが連携し、「YZF-R7」が求める走行性能に貢献する「BATTLAX HYPERSPORT S23」の提供価値、ならびにブリヂストンの高い技術力を開発陣から認めていただくことで実現しました。今後も、ヤマハが様々な車両を通じて提供する価値の実現に、タイヤ開発・納入を通じて貢献してまいります。
ブリヂストンのモーターサイクル事業は、プレミアムブランド「BATTLAX」の魅力的な商品を軸に、プレミアム戦略を推進してまいります。また、今後も安心・安全で楽しいモーターサイクル文化の発展に貢献するとともに、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットし、10年後、20年後にもライダーのみなさまに「走るわくわく」を提供しつづけていきます。
※１ 2026年4月9日 ヤマハ発動機ニュースリリース スーパースポーツ「YZF-R7 ABS」をモデルチェンジ〜電子制御スロットルなど、充実の走行支援システムを搭載〜（https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2026/0409/yzf.html）
※２ 「パルスグルーブ」（https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/special/post-17.html）
脈動形状とディフレクターの採用により、水の流れを均一化することで溝の中を流れる水の速度を上げ、排水性を向上させる溝形状。乗用車用タイヤや二輪車用タイヤに搭載されています。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、ヤマハ発動機株式会社（以下、ヤマハ）がモデルチェンジしたスーパースポーツ「YZF-R7」の新車装着タイヤとして、モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX HYPERSPORT S23」（バトラックス ハイパースポーツ エスニーサン）を納入します。
納入するタイヤ「BATTLAX HYPERSPORT S23」
フロント：120/70ZR17 M/C (58W) リア：180/55ZR17 M/C (73W)
モデルチェンジした「YZF-R7」は、レースマシンを彷彿とさせる機能・性能・スタイルを洗練させるとともに、ストリートでも気負わず扱える機能を多数盛り込んだスーパースポーツモデルです。「YZF-R7」が持つ軽さ、スリムさ、スポーツライディングにおけるコントロール性や、コーナリングに没頭できるハンドリング性を洗練させるべく、車体周りが全面刷新されました。良好な走行安定性の実現と接地感の向上に更に磨きをかけ、ライダーが自信を深めながら付き合えるスーパースポーツとして進化しています。※1
「YZF-R7」に装着される「BATTLAX HYPERSPORT S23」は、従来品対比ショルダー部の溝比率、パタン剛性を最適化し接地性を向上させ、性能を全域で向上させながら、特にスポーツ走行に必要な高いドライグリップ性能と軽快なハンドリングを実現しています。また、リアのパタンには接地面の排水性を向上させる「パルスグルーブ」※2を採用することで優れたウェット性能を確保しています。これにより、ヤマハのスーパースポーツに求められる走行性能を最大限に引き出しており、スポーツライディングを楽しみながら急な天候変化やウェット路面でも安心感のある走りを提供します。
今回の新車装着タイヤの納入は、車両開発段階からヤマハとブリヂストンが連携し、「YZF-R7」が求める走行性能に貢献する「BATTLAX HYPERSPORT S23」の提供価値、ならびにブリヂストンの高い技術力を開発陣から認めていただくことで実現しました。今後も、ヤマハが様々な車両を通じて提供する価値の実現に、タイヤ開発・納入を通じて貢献してまいります。
ブリヂストンのモーターサイクル事業は、プレミアムブランド「BATTLAX」の魅力的な商品を軸に、プレミアム戦略を推進してまいります。また、今後も安心・安全で楽しいモーターサイクル文化の発展に貢献するとともに、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットし、10年後、20年後にもライダーのみなさまに「走るわくわく」を提供しつづけていきます。
※１ 2026年4月9日 ヤマハ発動機ニュースリリース スーパースポーツ「YZF-R7 ABS」をモデルチェンジ〜電子制御スロットルなど、充実の走行支援システムを搭載〜（https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2026/0409/yzf.html）
※２ 「パルスグルーブ」（https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/special/post-17.html）
脈動形状とディフレクターの採用により、水の流れを均一化することで溝の中を流れる水の速度を上げ、排水性を向上させる溝形状。乗用車用タイヤや二輪車用タイヤに搭載されています。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936