電導率測定電極市場現状と見通し：一冊でわかる産業チェーン- 年平均成長率（CAGR）5.7％で成長（2026～2032年）
LP Informationはこのほど、産業調査レポート『世界電導率測定電極市場の成長予測2026～2032』（https://www.lpinformation.jp/reports/794338/conductivity-measuring-electrodes）を発表しました。本レポートでは、導電率測定電極の製品定義、技術ルート、市場規模、競争環境、用途分野、地域構造、サプライチェーンの変化を中心に分析しています。本稿では、水処理、製薬・バイオプロセス、化学、食品・飲料、電力、半導体超純水、研究室検査などの分野における需要変化、技術進化、サプライチェーン機会に焦点を当てています。
導電率測定電極とは、液体媒体の導電能力を測定するためのセンサー素子または測定プローブを指します。通常、電極材料、絶縁構造、温度補償素子、シール部品、接続インターフェース、保護構造などで構成され、液体中のイオン伝導性を検出することで、水の純度、塩分、全溶解固形物、酸・アルカリ・塩濃度、洗浄状態、プロセス液体の濃度変化を把握します。主な機能は、オンラインまたはオフラインでの導電率測定、プロセス制御、水質変化の監視、工程安定性の確保、分析計や自動化システムへの測定信号提供です。
導電率測定電極は、純水・超純水監視、ボイラー水・冷却水管理、逆浸透膜およびイオン交換システム、排水処理、化学プロセス制御、CIP/SIP洗浄検証、製薬用水、バイオリアクターおよびろ過工程、食品・飲料製造、半導体ウェット洗浄、研究室水質分析などに広く用いられています。下流産業で連続監視、デジタルセンサー、低メンテナンス、耐食材料、高精度測定への要求が高まるなか、導電率測定電極は単体の測定部品から、スマート化、用途特化、システム統合型の製品へと進化しています。
LP Informationの調査統計によると、2025年の世界導電率測定電極市場規模は約US$960 Millionであり、2026年には約US$1,020 Million、2032年には約US$1.42 Billionに達する見込みです。2026-2032年の年平均成長率は約5.7%と予測されます。上記市場規模は、主に研究室検査、携帯型検査、オンラインプロセス分析、産業自動化向け液体分析システムに用いられる導電率電極、プローブ、センサー部品を対象としています。需要面では、水処理インフラの高度化、製薬・バイオプロセスにおける工程監視要求の高まり、半導体超純水システムの拡大、食品・飲料分野での洗浄検証需要、化学プロセスの自動化、環境監視基準の強化が成長を支えています。供給面では、主要企業がデジタルインターフェース、広範囲測定対応の4電極構造、耐食材料、衛生設計、低メンテナンス接続技術、シングルユース型バイオプロセスセンサー、グローバルサービス体制に投資しています。全体として、同市場は成熟用途と構造的アップグレードが並行する段階にあり、今後の成長はオンラインプロセス電極、製薬・バイオプロセス向け電極、超純水・高腐食性媒体向け電極、中国や東南アジアなど製造業と水処理投資が拡大する地域から生まれると見られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354011/images/bodyimage1】
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世界の導電率測定電極市場は、国際的な計測機器大手が主導し、用途特化型専門メーカーと地域ブランドが共存する構造となっています。代表的な企業には、METTLER TOLEDO、Endress+Hauser、Hamilton、Yokogawa、Thermo Fisher Scientific、Hach、Knick、Emerson、ABB、Xylem、HORIBA、Apera Instruments、Sensorexなどがあります。第一階層の企業は、液体分析計プラットフォーム、幅広いオンラインセンサー製品群、グローバルサービス網、製薬・化学など要求水準の高い業界の顧客基盤を有し、電極、変換器、取付部品、校正、保守サービスまで含む総合ソリューションを提供できます。第二階層の企業は、研究室用製品、携帯型水質検査、地域のプロセス制御市場、特定材料体系に強みを持つ傾向があります。新規参入企業や地域メーカーは、コスト、納期、現地サービス、カスタム構造、交換部品の互換性を武器に競争しています。
導電率測定電極とは、液体媒体の導電能力を測定するためのセンサー素子または測定プローブを指します。通常、電極材料、絶縁構造、温度補償素子、シール部品、接続インターフェース、保護構造などで構成され、液体中のイオン伝導性を検出することで、水の純度、塩分、全溶解固形物、酸・アルカリ・塩濃度、洗浄状態、プロセス液体の濃度変化を把握します。主な機能は、オンラインまたはオフラインでの導電率測定、プロセス制御、水質変化の監視、工程安定性の確保、分析計や自動化システムへの測定信号提供です。
導電率測定電極は、純水・超純水監視、ボイラー水・冷却水管理、逆浸透膜およびイオン交換システム、排水処理、化学プロセス制御、CIP/SIP洗浄検証、製薬用水、バイオリアクターおよびろ過工程、食品・飲料製造、半導体ウェット洗浄、研究室水質分析などに広く用いられています。下流産業で連続監視、デジタルセンサー、低メンテナンス、耐食材料、高精度測定への要求が高まるなか、導電率測定電極は単体の測定部品から、スマート化、用途特化、システム統合型の製品へと進化しています。
LP Informationの調査統計によると、2025年の世界導電率測定電極市場規模は約US$960 Millionであり、2026年には約US$1,020 Million、2032年には約US$1.42 Billionに達する見込みです。2026-2032年の年平均成長率は約5.7%と予測されます。上記市場規模は、主に研究室検査、携帯型検査、オンラインプロセス分析、産業自動化向け液体分析システムに用いられる導電率電極、プローブ、センサー部品を対象としています。需要面では、水処理インフラの高度化、製薬・バイオプロセスにおける工程監視要求の高まり、半導体超純水システムの拡大、食品・飲料分野での洗浄検証需要、化学プロセスの自動化、環境監視基準の強化が成長を支えています。供給面では、主要企業がデジタルインターフェース、広範囲測定対応の4電極構造、耐食材料、衛生設計、低メンテナンス接続技術、シングルユース型バイオプロセスセンサー、グローバルサービス体制に投資しています。全体として、同市場は成熟用途と構造的アップグレードが並行する段階にあり、今後の成長はオンラインプロセス電極、製薬・バイオプロセス向け電極、超純水・高腐食性媒体向け電極、中国や東南アジアなど製造業と水処理投資が拡大する地域から生まれると見られます。
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世界の導電率測定電極市場は、国際的な計測機器大手が主導し、用途特化型専門メーカーと地域ブランドが共存する構造となっています。代表的な企業には、METTLER TOLEDO、Endress+Hauser、Hamilton、Yokogawa、Thermo Fisher Scientific、Hach、Knick、Emerson、ABB、Xylem、HORIBA、Apera Instruments、Sensorexなどがあります。第一階層の企業は、液体分析計プラットフォーム、幅広いオンラインセンサー製品群、グローバルサービス網、製薬・化学など要求水準の高い業界の顧客基盤を有し、電極、変換器、取付部品、校正、保守サービスまで含む総合ソリューションを提供できます。第二階層の企業は、研究室用製品、携帯型水質検査、地域のプロセス制御市場、特定材料体系に強みを持つ傾向があります。新規参入企業や地域メーカーは、コスト、納期、現地サービス、カスタム構造、交換部品の互換性を武器に競争しています。