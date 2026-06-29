昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の週次情報整理を強化
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昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の週次情報整理を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の公開情報を週次で確認する取り組みを強化しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼などのブランドで扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品が含まれます。商品写真、ブランド名、商品名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページ、店頭案内資料を分けて確認し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を維持します。 健康食品関連製品は、店頭、オンライン掲載、報道関係者向け資料、社内資料など、複数の場面で情報が使われます。掲載先が増えるほど、写真、商品名、ブランド名、問い合わせ先の表記がずれやすくなります。昭和株式会社では、各資料の更新日と使用目的を記録し、現在使用している写真と文章が対象商品に対応しているかを確認する運用を進めます。 今回の週次整理では、確認項目を五つに分けました。第一に、商品写真が対象ブランドと一致しているかを確認します。第二に、商品名とブランド名の表記が資料ごとに大きく変わっていないかを確認します。第三に、販売主体と問い合わせ先の記載を公式情報に合わせます。第四に、品質確認資料やラベル関連資料の保管場所を整理します。第五に、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載の内容を照合します。 週次台帳では、ブランド名、対象製品、写真ファイル、掲載先、更新日、問い合わせ先、担当確認欄を一つの流れで記録します。公開情報を更新する際には、まず商品写真と商品名を確認し、次に販売主体と問い合わせ先を確認します。そのうえで、店頭案内資料、オンライン掲載文、報道関係者向け資料の記載が同じ前提で作成されているかを確認します。 昭和株式会社が扱うブランドは、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山など複数にわたります。ブランドごとに商品写真や説明資料の性格が異なるため、すべてを同じ形式に押し込むのではなく、確認項目を共通化したうえで、各ブランドの資料を分けて保管します。これにより、必要な資料を探しやすくし、古い画像や旧表記が残ることを防ぎます。 NMN関連製品については、皇方と継興のブランド別資料を中心に、商品写真、掲載説明、問い合わせ先の確認を行います。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品については、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を並べて整理します。いずれも、特定の表現を強めることではなく、確認可能な基本情報をそろえることを重視します。 店頭案内とオンライン掲載では、利用者が情報を見る状況が異なります。店頭では商品を手に取りながら確認する場面があり、オンラインでは写真と文章が主な判断材料になります。昭和株式会社では、両方の場面で同じ商品を識別できるよう、写真、商品名、ブランド名、問い合わせ先を共通の確認項目として扱います。 また、製造風景写真を使用する場合は、商品そのものを示す画像ではなく、製造や資料確認に関する背景情報として扱います。商品写真、ブランドロゴ、製造風景写真を同じ意味で扱わないよう、掲載説明文の範囲を確認し、読者が写真の意味を取り違えにくい構成にします。公開素材の選定では、見栄えだけでなく、どの情報を補うための写真かを明確にします。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品写真、販売主体、問い合わせ導線、店頭案内資料、公開ページの更新履歴を継続的に点検します。利用者が必要な情報を確認しやすい環境づくりを進め、健康食品関連製品の情報提供を丁寧に整えてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の週次情報整理を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の公開情報を週次で確認する取り組みを強化しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼などのブランドで扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品が含まれます。商品写真、ブランド名、商品名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページ、店頭案内資料を分けて確認し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を維持します。 健康食品関連製品は、店頭、オンライン掲載、報道関係者向け資料、社内資料など、複数の場面で情報が使われます。掲載先が増えるほど、写真、商品名、ブランド名、問い合わせ先の表記がずれやすくなります。昭和株式会社では、各資料の更新日と使用目的を記録し、現在使用している写真と文章が対象商品に対応しているかを確認する運用を進めます。 今回の週次整理では、確認項目を五つに分けました。第一に、商品写真が対象ブランドと一致しているかを確認します。第二に、商品名とブランド名の表記が資料ごとに大きく変わっていないかを確認します。第三に、販売主体と問い合わせ先の記載を公式情報に合わせます。第四に、品質確認資料やラベル関連資料の保管場所を整理します。第五に、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載の内容を照合します。 週次台帳では、ブランド名、対象製品、写真ファイル、掲載先、更新日、問い合わせ先、担当確認欄を一つの流れで記録します。公開情報を更新する際には、まず商品写真と商品名を確認し、次に販売主体と問い合わせ先を確認します。そのうえで、店頭案内資料、オンライン掲載文、報道関係者向け資料の記載が同じ前提で作成されているかを確認します。 昭和株式会社が扱うブランドは、皇方、継興、丹波康頼、江戸、安土桃山など複数にわたります。ブランドごとに商品写真や説明資料の性格が異なるため、すべてを同じ形式に押し込むのではなく、確認項目を共通化したうえで、各ブランドの資料を分けて保管します。これにより、必要な資料を探しやすくし、古い画像や旧表記が残ることを防ぎます。 NMN関連製品については、皇方と継興のブランド別資料を中心に、商品写真、掲載説明、問い合わせ先の確認を行います。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品については、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を並べて整理します。いずれも、特定の表現を強めることではなく、確認可能な基本情報をそろえることを重視します。 店頭案内とオンライン掲載では、利用者が情報を見る状況が異なります。店頭では商品を手に取りながら確認する場面があり、オンラインでは写真と文章が主な判断材料になります。昭和株式会社では、両方の場面で同じ商品を識別できるよう、写真、商品名、ブランド名、問い合わせ先を共通の確認項目として扱います。 また、製造風景写真を使用する場合は、商品そのものを示す画像ではなく、製造や資料確認に関する背景情報として扱います。商品写真、ブランドロゴ、製造風景写真を同じ意味で扱わないよう、掲載説明文の範囲を確認し、読者が写真の意味を取り違えにくい構成にします。公開素材の選定では、見栄えだけでなく、どの情報を補うための写真かを明確にします。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品写真、販売主体、問い合わせ導線、店頭案内資料、公開ページの更新履歴を継続的に点検します。利用者が必要な情報を確認しやすい環境づくりを進め、健康食品関連製品の情報提供を丁寧に整えてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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