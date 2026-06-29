AIR RACE X 2026開幕、室屋義秀が3位発進。狙うは年間王座

株式会社パスファインダー(c)LEXUS PATHFINDER AIR RACING

2026年6月28日（日）、エアレース世界最高峰チャンピオンシップ「AIR RACE X 2026シリーズ」の第1戦が開催され、新シーズンが開幕しました。昨季2025年シリーズを2位で終えたLEXUS PATHFINDER AIR RACINGの室屋義秀選手は予選2位（5ポイント）、決勝3位（15ポイント）の合計20ポイントを獲得し、表彰台で初戦を終えました。シリーズ首位に立ったアーロン・デリュー選手とのポイント差はわずか8。年間王座を十分に狙える位置につけています。チームは年間チャンピオン獲得という最終目標を見据え、ここからチーム総合力の強化をさらに加速させていきます。

■ 群雄割拠の開幕戦、室屋選手が予選2位・決勝3位で表彰台

2026年シーズンの初戦は、トップ選手がしのぎを削る激しい闘いとなりました。第1戦を制したのは、昨季から参戦するアーロン・デリュー選手（オーストラリア）。2位には長年のライバル、マーティン・ソンカ選手（チェコ）が続き、2025年王者のパトリック・デビッドソン選手（南アフリカ）が4位となるなど、勢力図が大きく動いた一戦となりました。

そのなかで室屋選手は、予選を2位で通過して5ポイントを獲得。決勝でも安定したフライトで3位に入り、15ポイントを積み上げました。

AIR RACE X 2026年シリーズ開幕戦は大会公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

■ 首位との差は8ポイント。年間王座を狙える位置に

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lq-rFZ_pE84 ]

合計20ポイントでシーズンをスタートした室屋選手は、シリーズ首位とわずか8ポイント差につけています。年間ポイント制で競われる王座において、この差は今後のレース次第で十分に逆転可能な範囲です。開幕戦は、年間チャンピオン獲得へ向けた確かな足がかりとなりました。

■ チーム一丸で挑む、年間チャンピオンへの道

LEXUS PATHFINDER AIR RACINGチームの強みは、パイロットと技術陣が一体となって闘うチーム力にあります。室屋選手と、技術チームを率いるテクニカルコーディネーター中江雄亮をはじめとするメンバーは、第1戦で得た機体や飛行データを細部まで分析。技術開発・戦略・現場オペレーションのそれぞれを磨き込み、チーム全体の総合力を引き上げることで、年間王座の獲得をめざします。LEXUS PATHFINDER AIR RACINGは「常にチーム一体で闘い抜く」という姿勢のもと、昨季届かなかった頂点へ、シーズンを通じた闘いを進めてまいります。

■ 驚異的な好タイムでも届かぬ超高次元の僅差。常に一体となって頂点を見据えるチームの挑戦

（ｃ）Miho HARADA PATHFINDER(c)Miho HARADA PATHFINDER

2026年シーズンの行方を占う大切な初戦は、かつてない激しいタイムのせめぎ合いとなりました。第1戦を制したのは、昨年から参戦し急速に頭角を現しているアーロン・デリュー選手。2位には長年のライバルであるションカ選手が入り、2025年チャンピオンのパトリック選手が4位に沈むという群雄屈指の勢力図の中、室屋選手はレース全体のタイムで見ても2番目に早い驚異的な好タイムを叩き出すフライトを見せました。

しかし、セミファイナルで対峙したアーロン選手が、それをさらに上回る驚異的なタイムを記録。室屋選手はわずか0.561秒差という、コンマ数秒の極限領域における超高次元な僅差で勝利を譲る結果となりました。

室屋選手と、中江雄亮テクニカルコーディネーターを中心とする技術チームは、前回のシーズン終了直後から今日に至るまで、常に一丸となって1分1秒を惜しみ、機体開発と戦術のアップデートを重ねてきました。この「常にチーム一体で闘い抜く」という強固な姿勢があるからこそ、今回のハイレベルな闘いから得られた膨大なデータも、すでに次戦へ向けた大きな弾みへと変えています。完璧なフライトをもってしても届かなかった悔しさを糧に、チームは次なるレースに向けてさらなる調整を進めています。

■ 室屋義秀選手のコメント：

（ｃ）Miho HARADA PATHFINDER

今シーズン開幕戦は予選2位、決勝3位という結果でした。オフシーズンを通して機体開発やトレーニングに全力で取り組んできただけに、初戦で優勝をつかめなかったことは非常に悔しく、痛い結果だと受け止めています。セミファイナルではアーロン・デリュー選手に敗れ、自分たちにまだ改善すべき点があることを改めて認識しました。一方で、今シーズンはまだ始まったばかりで、ポイント差も大きく開いているわけではありません。今回の課題をしっかり分析し、機体・チーム・自分自身のすべてをさらに磨き上げ、次戦以降で必ず巻き返せるよう万全の準備を整えて臨みます。王座奪還に向けて、一戦一戦を大切に闘っていきます。

■ 中江雄亮テクニカルコーディネーターのコメント：

（ｃ）Miho HARADA PATHFINDER

前年の雪辱を果たすべくこの半年間、チーム一丸となって様々な開発とチームづくりを進めてきました。それらがうまく機能し始めていますが、AIR RACE Xは４シーズン目となり、上位勢は接戦を極めています。もう一段高い位置へ昇れるよう改めてアプローチをしていきます。次戦にご期待ください。



■ LEXUS PATHFINDER AIR RACING について

（ｃ）Suguru SAITO PATHFINDER（ｃ）Suguru SAITO PATHFINDER

「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」は、エアレース・パイロット室屋義秀選手とLEXUSのチームです。LEXUSは「もっといいクルマづくり」に向けて新たな視点からの技術の発掘を目指す中で、空力や冷却等の「レース機の技術」を活用した車両の新技術開発、乗員補助や支援等の「車両の技術」を随所に活用したレース機の開発などに、チームとして共同で取り組んでいます。



チーム最大の特徴は、空と陸の領域を超えた技術交流です。極限の操縦技術を追求する室屋選手と、自動車開発の知見を持つ技術者たちが互いの領域へ踏み込み、議論を重ねることで未踏の領域に挑んでいます。パイロットとエンジニアが一体となり限界性能を追求する過程は、最先端の技術革新を生むだけでなく、メンバーの研鑽と成長を促す場でもあります。チーム活動で得られた知見はLEXUSの車両開発へと還元されています。



公式サイト：https://lexus-pathfinder-airracing.com/(https://lexus-pathfinder-airracing.com/)

公式SNS：＜X＞https://x.com/lexus_airracing(https://x.com/lexus_airracing)

＜インスタグラム＞https://www.instagram.com/lexus_airracing/(https://www.instagram.com/lexus_airracing/)

■ AIR RACE X（エアレースエックス）について

エアレースとは、航空機が三次元空間に設けられたコースを飛行し、スピードと精密な操縦技術を競う空のモータースポーツ。

AIR RACE Xは、その世界最高峰チャンピオンシップです。限界まで研ぎ澄まされた専用レース機を、世界トップレベルの技術を持つパイロットが操り、最高時速400km・最大重力加速度12Gという極限環境の中で、飛行タイムと操縦精度を競います。

各レースの結果に応じてポイントが付与され、シーズンを通じた総合ポイントによって年間チャンピオンが決定します。

公式サイト：https://airracex.com/ja

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AIRRACEX

ハッシュタグ：#AIRRACEX #RACETHESKY