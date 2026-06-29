『ホロライブ』より、ホロライブEnglish -Promise-「ハコス・ベールズ」がねんどろいどになって登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど ホロライブプロダクション ハコス・ベールズ』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
■ねんどろいど ホロライブプロダクション ハコス・ベールズ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203927&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいど ホロライブプロダクション ハコス・ベールズ
【製品情報】
□参考価格：8,900円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：七兵衛(松田モデル)
制作協力：ねんどろん
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
大人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブ』より、ホロライブEnglish -Promise-「ハコス・ベールズ」がねんどろいどになって登場です！
・表情パーツ：「笑顔」「ウインク顔」「ニシシ顔」
・オプションパーツ：「ミスター・スクイークス」「チーズ」ほか
製品ページはこちら：
■ねんどろいど ホロライブプロダクション ハコス・ベールズ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203927&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【店舗情報】
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