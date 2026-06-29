第5期中期計画を始動　新ロゴ・新スローガンを発表

写真拡大 (全5枚)

特定非営利活動法人 ITS Japan

特定非営利活動法人ITS Japanは、去る6月15日（月）、経団連会館にて、2026年度通常総会・理事会、総会シンポジウムおよび総会交流会を開催しました。


ITS Japanは、本年度、30年にわたり親しまれてきたロゴを刷新するとともに、新たなスローガン「未来を描く」を策定し、第5期中期計画を本格始動しました。通常総会では、自動運転社会の実現に向けて、ITSと通信分野のさらなる連携・深化を進めるため、常任理事企業として新たにNTT株式会社およびKDDI株式会社を迎え、産業横断での協力体制を強化しました。



通常総会の様子

総会シンポジウムでは、「ITS Japanの新たなスタート」をテーマに、第5期中期計画の概要に加え、自動運転や安全・安心を支えるITSインフラ整備（一般社団法人日本自動車工業会との連携）に向けた取り組み等について紹介しました。



総会シンポジウムの様子

また、総会交流会には、約340名の来賓、会員企業・団体、メディア関係者が参加しました。デジタル、交通、通信、自動車分野をはじめとする関係府省庁および産業界が一堂に会し、ITSの社会実装と今後の連携に向けて交流を深めました。


【主なご来賓（敬称略、順不同）】


■ 国会議員


デジタル大臣　松本　尚　


国土交通大臣　金子　恭之　


総務副大臣　衆議院議員　堀内　詔子　


衆議院議員　北神　圭朗　


衆議院議員　須田　英太郎　


衆議院議員　中村　裕之


参議院議員　礒崎　哲史


参議院議員　江島　潔


参議院議員　見坂　茂範


参議院議員　浜口　誠　



■ ITS関係府省庁　


馬場　貴成　（内閣府　科学技術・イノベーション推進事務局　審議官）


日下　真一　（警察庁　交通局　局長）


三浦　明 　（デジタル庁　国民向けサービスグループ　統括官)


湯本　博信　（総務省　総合通信基盤局　局長）　　


黒籔　誠　　（経済産業省　製造産業局　自動車課　モビリティDX室　室長）


野原　諭　　（経済産業省　商務情報政策局　局長）


沓掛　敏夫　（国土交通省　道路局　局長）


小磯　和子　（国土交通省　物流・自動車局　技術・環境政策課　課長）



■ 企業・団体　


佐藤　恒治 　 （一般社団法人日本自動車工業会 会長）


島田　明　　 （NTT株式会社　代表取締役社長）


松田　浩路 　 （KDDI株式会社　代表取締役社長CEO）




総会交流会　ご来賓


総会交流会の様子