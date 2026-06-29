第5期中期計画を始動　新ロゴ・新スローガンを発表

特定非営利活動法人 ITS Japan

特定非営利活動法人ITS Japanは、去る6月15日（月）、経団連会館にて、2026年度通常総会・理事会、総会シンポジウムおよび総会交流会を開催しました。

ITS Japanは、本年度、30年にわたり親しまれてきたロゴを刷新するとともに、新たなスローガン「未来を描く」を策定し、第5期中期計画を本格始動しました。通常総会では、自動運転社会の実現に向けて、ITSと通信分野のさらなる連携・深化を進めるため、常任理事企業として新たにNTT株式会社およびKDDI株式会社を迎え、産業横断での協力体制を強化しました。

通常総会の様子

総会シンポジウムでは、「ITS Japanの新たなスタート」をテーマに、第5期中期計画の概要に加え、自動運転や安全・安心を支えるITSインフラ整備（一般社団法人日本自動車工業会との連携）に向けた取り組み等について紹介しました。

総会シンポジウムの様子

また、総会交流会には、約340名の来賓、会員企業・団体、メディア関係者が参加しました。デジタル、交通、通信、自動車分野をはじめとする関係府省庁および産業界が一堂に会し、ITSの社会実装と今後の連携に向けて交流を深めました。

【主なご来賓（敬称略、順不同）】

■ 国会議員

デジタル大臣 松本 尚

国土交通大臣 金子 恭之

総務副大臣 衆議院議員 堀内 詔子

衆議院議員 北神 圭朗

衆議院議員 須田 英太郎

衆議院議員 中村 裕之

参議院議員 礒崎 哲史

参議院議員 江島 潔

参議院議員 見坂 茂範

参議院議員 浜口 誠

■ ITS関係府省庁

馬場 貴成 （内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 審議官）

日下 真一 （警察庁 交通局 局長）

三浦 明 （デジタル庁 国民向けサービスグループ 統括官)

湯本 博信 （総務省 総合通信基盤局 局長）

黒籔 誠 （経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティDX室 室長）

野原 諭 （経済産業省 商務情報政策局 局長）

沓掛 敏夫 （国土交通省 道路局 局長）

小磯 和子 （国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課 課長）

■ 企業・団体

佐藤 恒治 （一般社団法人日本自動車工業会 会長）

島田 明 （NTT株式会社 代表取締役社長）

松田 浩路 （KDDI株式会社 代表取締役社長CEO）

総会交流会 ご来賓総会交流会の様子