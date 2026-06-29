【IVS2026】技術ドキュメント自動生成サービス「Codeledge（コードレッジ）」を提供するDigKnow、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」に7月3日（金）出展。

「IVS2026」に出展 ～投資家との出会いで、事業を次のステージへ～

DigKnow株式会社

このたび弊社は、起業家・投資家・事業会社が一堂に会する国内最大規模の場である「IVS2026」へ出展いたします。弊社のビジョンとプロダクトを直接お伝えし、ともに未来を描いていただける投資家・協業パートナーとの出会いを通じて、事業を次のステージへと加速させたいと考えています。

DigKnow株式会社について

弊社は2025年10月、出向起業の仕組みで設立されたスタートアップです。

出向起業とは、大企業等に所属する人材が会社を辞めずに、個人資産や外部資金を活用してスタートアップを起業し、出向という形でその新会社にフルタイムで関与する仕組みです。



▼一般社団法人 社会実装センター（JISSUI）より「出向起業」認定

https://www.co-hr-innovation.jp/DigKnow-36dc2075b12580649c0ed828146eb03a

「Dig up Knowledge for INNOVATION」をミッションに掲げており、ソースコードに埋もれた技術知を掘り起こし、イノベーションを生む環境を提供することで、AI時代の開発現場が抱える課題の解決に取り組んでいます。

プロダクト「Codeledge」について

「Codeledge（コードレッジ）」は、AIがソースコードの変更を検知し、技術ドキュメントを自動で生成・更新するサービスです。

システム開発の現場では、仕様変更やスケジュールの制約により設計書・仕様書の更新が後回しになり、「最新のコードとドキュメントが乖離し、仕様が分からないコードだけが残る」という課題が頻発します。さらに、AIによるコーディングの普及により「誰もコードを理解できない」状況も顕在化しつつあります。

Codeledgeは、こうした「理解負債」を削減し、早い開発スピードと高い品質の両立を支援します。AIが生み出す成果物を人が理解できる形へと変換することで、技術的負債の増大を防ぎ、ITエンジニア以外でも仕様を把握できる仕組みを通じて企業のDX・AXを後押しします。

▼Codeledgeの製品サイト

https://codeledge.co/



■こんな方はぜひ当社ブースへ

- 開発生産性・DX・生成AI領域に関心のある投資家・VCの皆さま

- AI時代のシステム開発現場の課題解決に取り組む事業会社・パートナー候補の皆さま

- 「Codeledge」のデモを実際に体験してみたい開発者・企業のご担当者さま

■出展概要

イベント名：IVS2026

イベント期間：2026年7月1日（水）～7月3日（金）

当社出展日：2026年7月3日（金）のみ

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」１F（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）

小間番号：SA-20

主催：IVS KYOTO実行委員会（株式会社Headline Japan、京都府、京都市）

IVS2026リンク：https://www.ivs.events/about/ivs2026

■会社概要

会社名：DigKnow株式会社（DigKnow Co. Ltd.）

設立：2025年10月

代表者：代表取締役CEO 伊藤 悠一

所在地：東京都千代田区富士見1-3-11 富士見デュープレックスB's 4階

事業内容：AIによる技術ドキュメント自動生成サービス「Codeledge」の開発・提供

URL：https://digknow.co.jp/