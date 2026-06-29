空き家を地域文化の発信拠点へ。横浜市磯子区「Yワイひろば」で、横浜家具・伝統工芸・廃材を活用したプログラムを実施

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

空き家をコミュニティスペース兼防災拠点にリノベーションした「Yワイひろば」（横浜市磯子区）では、2つのプログラムを実施します。

「横浜の歴史・文化を学ぶプログラム」では、市内小中学校等と連携し、児童・生徒が横浜家具や伝統工芸に触れながら、横浜の歴史・文化や、地域の魅力を学びます。

「空き家×サーキュラーエコノミー×アート」では、古民家の木材や地域施設の廃材等を活用したワークショップを通じて、子どもたちや地域住民が、地域での資源循環について考えます。

2つのプログラムの成果は、2027年2月にYワイひろばで展示予定です。子どもから大人まで多世代が交流し、地域の一体感やつながりを深めます。

https://acy.yafjp.org/projects/2026/135541/

１.横浜の歴史・文化を学ぶプログラム

２.空き家×サーキュラーエコノミー×アート

最終展示

- 「横浜家具」トークイベント・ワークショップ内容：横浜家具の歴史や特徴、地域文化との関わりについてのトークと「木工体験」ワークショップ登壇者（トーク）：咲寿義輝（株式会社ダニエル）講師（ワークショップ）：森口政英（株式会社ダニエル）日時：2026年10月24日(土)トーク：10：00～11：00、ワークショップ ：12：00～14：00会場：Yワイひろば定員：10名（先着順）対象：6歳以上参加費：無料- 「鎌倉彫」ワークショップ内容：横浜在住の職人による、鎌倉彫の体験ワークショップ講師：伝統鎌倉彫事業協同組合日時：2026年11月中に開催予定会場：Yワイひろば定員：10名（先着順）対象：8歳以上参加費：無料- 「横浜の廃材」を活用したワークショップ内容：空き家や工事現場で発生した廃材をアップサイクルするワークショップ講師：似て非works日時：１.2026年7月26日(日)、２.9月26日(土)、３.10月31日(土)、４.11月28日(土)、５.2027年1月30日(土)各日とも13：00～会場：Yワイひろば定員：10名（先着順）対象：6歳以上参加費：無料- 「磯子のパズルで街を語る」ワークショップ内容：廃材でつくった磯子区型のパズルを組み立てるワークショップ講師：中島翔（株式会社トリプルエフ）日時：2027年1月9日(土) 10：30～会場：Yワイひろば定員：10名（先着順）対象：3歳以上参加費：無料

内容：上記１.と２.の成果を共有する展示

会期：2027年2月7日(日)～2月21日(日)10：00～17：00

会場：Yワイひろば

キュレーション：似て非works

観覧料：無料

プロフィール（順不同・敬称略）

咲寿義輝（株式会社ダニエル 代表取締役社長）

横浜クラシック家具の伝統を受け継ぐ「株式会社ダニエル」代表取締役社長。上質な家具の製造・販売にとどまらず、思い出の家具を職人の手で蘇らせる「家具の病院」や、ものづくり精神を伝える「家具の学校」を運営。伝統の継承と持続可能な家具文化の発展に尽力し、本物の価値と豊かなライフスタイルを提案し続けている。駿河台・山の上ホテル、大磯明治記念邸園修復工事等に携わる。

https://www.daniel.co.jp/

伝統鎌倉彫事業協同組合

伝統鎌倉彫事業協同組合は、1978年に設立された鎌倉彫の伝統技術継承と産業振興を担う団体です。後継者育成、技術研修、品質向上、需要開拓、製品検査、伝統工芸士の育成・認定支援を通じて、鎌倉彫の保存と発展に取り組んでいます。

https://www.kamakurabori-kougeikan.jp/

稲吉稔（似て非works）

アートコーディネーター。「似て非works」は「似ているようで非なる」という意味に由来しています。2010年、役者の渡辺梓らと共にアートプロジェクト「似て非works」を創設。築60年の元銀行ビルや古民家といった「元何か」であった場所やモノの持つ記憶や時間を素材とし、日常空間をアート作品へと昇華させる。場を地域に開き、モノや場所と人との間に新たな関係性を築き出す独自の創作活動を展開している。

https://nitehi.jp/

中島翔（株式会社トリプルエフ）

屏風ヶ浦を拠点に美容室「トリプルエフ」を運営する代表取締役。

美容業を通じた地域とのつながりを大切にしながら、リビングラボの活動や地域イベントの企画・運営にも積極的に携わり、人と人との交流が生まれる場づくりを推進。美容室という枠を超え、誰もが気軽に集い、挑戦できる地域コミュニティの形成を目指し、磯子区エリアの魅力向上と活性化に取り組んでいる。

主催者について

●Yワイひろば

『Yワイひろば』は、株式会社Solar Crewが運営している地域交流と防災拠点を両立したコミュニティスペースです。平常時は地域食堂やワークショップ、学習・交流の場として活用され、世代を超えたつながりを育んでいます。災害時には備蓄品を活用した防災拠点として機能し、「増えて困る空き家を、少なくて困る防災拠点に」という理念を実践する拠点です。

https://solarcrew.jp/

●アーツコミッション・ヨコハマ

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営する「芸術文化と社会を横断的に繋いでいくための中間支援」のプログラム。横浜でアーティスト、クリエイター、大学、NPO等の創造の担い手が多様な領域と協働して横浜の歴史・文化・環境を読み解き新しい価値をつくっていくため、ACYはこれらの創造の担い手の環境を調え、またこれらの担い手のネットワークを構築し、協働を促しています。

https://acy.yafjp.org/

主催：株式会社Solar Crew、アーツコミッション・ヨコハマ（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

共催：横浜市にぎわいスポーツ文化局

令和８年度 文化庁 文化芸術拠点形成事業

※都合により内容の一部を変更する場合があります。ご了承ください。