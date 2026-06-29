廃竹が燃料に。ヒロテック×近畿大が実証成功

株式会社ヒロテック

自動車用部品を一貫して手掛けるグローバル・エンジニアリング企業の株式会社ヒロテック（本社：広島県広島市佐伯区、以下「当社」）は、社内新規事業プログラム「HIROTEC neXt Biz Challenge」(以下、「ヒロチャレ」)第1号案件「牡蠣アップサイクル」プロジェクトとして、近畿大学工学部（広島県東広島市）との共同研究により、広島県（近隣含む）で排出される廃竹材（主に牡蠣養殖いかだ）を主原料とし、石炭コークスに匹敵する「バイオ成型炭」の試作実証に成功しました。

当社が自動車業界で長年培ってきたプレス成形／生産技術と、近畿大学工学部化学生命工学科教授白石浩平の材料開発・原料加工技術を組み合わせることで、既存の石炭コークスと同等の発熱量、ならびに遜色ない高密度のバイオ成型炭を製造することに成功。近畿大学工学部にて試作品の機械特性および燃焼効率の詳細評価を進め、2026年4月末に完了しました。今後は燃焼用石炭への添加によるCo2削減に寄与し、かつ石炭からバイオマスへの燃料転換時に燃焼効率を補う添加剤として、2026年末までの商品化を目指します。

【本リリースのポイント】

● 廃竹5,000トンの資源化

広島県内（近郊含む）で排出される約5,000トンの廃竹（主に牡蠣養殖いかだ）を主原料に資源化を目指す

● 石炭コークスに匹敵する性能

プレス成形技術による高密度化を実現。既存の石炭設備にそのまま投入可能

● 燃焼炉への悪影響を抑制

炉の腐食原因となるカリウム・塩素・ナトリウムを大幅に削減

● 産学連携による科学的検証

近畿大学工学部にて材料特性／機械特性を評価、2026年4月末に完了

● 2026年末の商品化を目標

発電事業者・素材産業向けに販売を計画

● 社内新規事業プログラム「ヒロチャレ」第1号案件第2期生が生み出した事業

自動車部品事業の知見を持つ社員が、ゼロベースで構想・事業化に到達

開発の背景：年間約5,000トンの廃竹と、加速する“石炭回帰”の流れ

広島県は全国の牡蠣生産量の約6割を占める一大産地です。その一方で、養殖に使用される竹製の「牡蠣いかだ」が耐用年数を迎えた後の廃材処理が、地域の大きな環境課題となってきました。牡蠣養殖から排出される廃竹は年間約5,000トンにのぼるとされ、現在そのほとんどが野焼きで処分されており、Co2排出や近隣への影響が指摘されています。こうした課題を解決すべく、廃棄される牡蠣いかだの原料調達において、広島県漁連、県内漁協と連携して地域循環型事業に取り組んでいる丸栄株式会社の協力を得ることで、バイオ成型炭開発に成功しました。

他方、世界では生成AIの急速な普及によるデータセンター電力需要の急増と、エネルギー安全保障の観点から石炭への依存が短期的にはむしろ強まる状況が続いています。“石炭需要の高止まり”の流れが強まり、IEA（国際エネルギー機関）によれば世界の石炭消費量は2024年に過去最高の約87億トンに達しました。国内でも2026年春、Co2排出量が一定規模（年度平均10万トン超）の事業者（約300～400社）を対象とした排出量取引制度（GX-ETS）が本格始動し、企業にはこれまで以上にCo2排出量の削減が求められています。“石炭をすぐにはやめられない”現実と年々重くなる排出枠コストを両立させる現実解として、既存の石炭設備にそのまま投入でき、燃焼効率を維持しながらCo2排出原単位を引き下げられる「バイオマス系の補助燃料・添加剤」は、移行期を支える現実的な脱炭素手段として注目されています。

あわせて国内では、自社で削減しきれないCo2を植林・再エネ事業等のクレジットで埋め合わせる「カーボンオフセット」の活用も、建設・運輸・素材産業に急速に広がっています。環境省の第三者認証を取得したカーボンオフセット製品も相次いで登場するなど、 “実際の脱炭素（リアル削減）＋実質的脱炭素（クレジット活用）”を組み合わせてカーボンニュートラルを目指す動きが本格化しています。当社のバイオ成型炭は、こうした“リアル削減”側のラインアップを補強する燃料添加剤として、各業界の脱炭素戦略に直接組み込めるソリューションを目指します。

こうした中、当社は自動車部品事業で培ってきたプレス成形技術を地域の環境課題解決に活用すべく、社内新規事業プロジェクト「牡蠣アップサイクル」を始動しました。近畿大学工学部との連携のもと、廃竹を主原料とし、既存の石炭／石炭コークスに匹敵するバイオ成型炭の実用化に向けた実証実験を進めてきました。

▲ ヒロテックと近畿大学が共同で試作したバイオ成型炭（φ60mm × L40mm）

実証実験の概要：プレス成形技術による高密度化を実現

2026年2月から3月にかけて、当社のプレス設備を使用し、近畿大学工学部と共同試験を以下の条件にて実施しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184963/table/7_1_58c7ad3fa1c60ee2db0d090f65548c42.jpg?v=202606290251 ]

【主原料から最終成形品までのプロセス】１. 廃牡蠣いかだ（竹）２. 炭化・粉砕後の竹炭３. プレス成形後のバイオ成型炭

数々の粉体成形の試行錯誤を経て、高品質の成型炭の成形に成功しました。特に以下3点が量産化に向けた技術的な特徴となっています。

１. 竹炭の粒の大きさを最適化

粒のサイズを最適化することで、形がきれいに整い、密度の高い製品をつくれるようになりました。

２. 生産時間の短縮

プレスする力を強めたことで、温める時間と押す時間が短くなり、製品をつくるスピードが向上しました。

３. 型の温度を最適化

型の温度を調整することで、くっつき防止の薬剤をほとんど使わずに、製品をスムーズに取り出せるようになりました。

近畿大学工学部との産学連携について

近畿大学工学部は持続可能な社会の実現に資する研究を幅広く推進しており、本プロジェクトでは、廃竹の粉砕・炭化条件の最適化、および成型炭の機械的特性評価において、同大学の知見・設備を活用しています。自動車部品メーカーとしての当社のプレス成形技術と、大学が持つ材料科学の知見を掛け合わせることで、実用レベルの品質を科学的根拠に基づいて検証・確立しています。

当社のプレス成形技術を活かしたアップサイクル事業

当社はこれまで、自動車ボディ部品（ドアなど）の金型設計・製造・プレス加工を主力事業として展開してきました。自動車の大物成形で培った大型プレス機による高加圧成形技術、および金型設計ノウハウは、粉体原料を高密度に成形する本事業にもそのまま応用可能です。

当社は本事業と並行して、牡蠣殻を主原料とする他商品の粉体成形開発も進めており、「牡蠣アップサイクル」を軸とした新たなサーキュラーエコノミー型事業の確立を目指します。

今後の展開：石炭燃焼炉を使用する企業との連携と事業化

今後は石炭燃焼炉への添加によるCo2削減に寄与し、かつ石炭からバイオマスへの燃料転換時に燃焼効率を補う添加剤として、熱供給/発電事業者・製造業者への提案活動を進めてまいります。またエネルギー・建築資材分野の展示会への出展も予定しており、用途の多角化にも取り組みます。当社は本事業を通じて、広島という牡蠣産業の集積地に本社を置く企業として、地域資源の循環と環境負荷低減に貢献してまいります。

近畿大学工学部白石教授からのコメント

本学部化学生命工学科の生体材料化学研究室では近畿大学バイオコークス研究所井田民男教授の支援の下、リサイクルが困難な廃プラスチックの再利用技術の開発を進めています。これまでも本研究室では、NPO広島循環型社会推進機構の採択研究として、廃プラと廃竹等のバイオマス資源との混合バイオコークスの調製を進めてきましたが、この度、困難だった廃竹炭から廃プラとの混合技術によって最小（5～10重量％廃プラ配合、プラ種依存有）で密度1.0g／㎤程度（廃プラ含量調整で1.3g／㎤可能）竹炭／廃プラバイオコークスの短時間での調製に成功しました。バイオマス資源はしばしば高エネルギーと特殊な粉砕機によって1mm以下の粉砕が必須ですが、炭化後は易粉砕となります。粉砕炭と廃プラ利用では、調製時間・温度も大幅に改善し、5分で室温調製が可能ですが、これには、株式会社ヒロテックの成形技術の高圧成形技術が必須です。廃プラとしては、牡蠣いかだのフロート廃プラや牡蠣いかだ垂下用のカバー廃プラの使用も可能です。炭化工程、固形化に必要な熱エネルギーに関しても、ヒロテック社等の別生産で発生するエネルギーを利活用することで連続生産体制の構築も視野に入り、2030年のCo250％削減も現実性を強く感じています。

ヒロチャレ（社内新規事業プログラム）について

「牡蠣アップサイクル」は、株式会社ヒロテックが立ち上げた社内新規事業プログラム「ヒロチャレ」第2期生が生み出した事業です。

当社はこれまで、自動車部品の製造・開発を中核事業としてきましたが、EV化・自動化の急速な進展に伴い、自動車産業への依存からの脱却と事業領域の多角化が急務となっています。この課題に正面から向き合うべく、自動車業界の知見を持つ社員が、まったく異なる新たなフィールドに自らチャレンジし、ゼロベースで事業を構想・推進したのが本プロジェクトです。

当社は「ヒロチャレ」を通じて、社員一人ひとりが新たな業界・事業に挑戦し続けられる組織文化を醸成することで、自動車産業の転換期を乗り越える企業変革を推進していきます。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184963/table/7_2_900ad568cfc3d110130a246db990e32a.jpg?v=202606290251 ]