【アーツカウンシル東京】都営住宅等の空き店舗を活用した創作スペース「START Box」アーティスト募集開始 ！［７月27日（月）締切］

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、アトリエ等の確保が難しい若手アーティストに創作の場を提供し、継続的な活動を支援する事業「START Box」を展開しています。

このたび、板橋区坂下一丁目にシェアアトリエ「START Box 坂下」をオープンします。扉のない開放的な空間が特徴で、アーティスト同士が交流し、大型作品の制作に取り組むことのできる創作環境となっています。

「START Box 坂下」に加え、既存の「START Box ササハタハツ」、「START Box 白鬚」も10月から利用するアーティストを募集します。各施設ともリーズナブルな料金でご利用いただけます。

応募締切は７月27日(月曜)12:00です。ぜひご応募ください。

募集概要

1 施設

START Box 坂下（アトリエ）＼NEW!／

START Box ササハタハツ（アトリエ）

START Box 白鬚（アトリエ・稽古場）

※START Box お台場は令和8年度新規募集の予定はありません。

※各施設については、START Box公式ウェブサイト(https://startbox.jp/)又はプレスリリースをご覧ください。

2 対象分野

アトリエ：美術、写真、メディア芸術等のビジュアルアーツ

稽古場：演劇、舞踊等の舞台芸術

3 募集期間

2026年６月29日（月曜）14時00分から７月27日（月曜） 12時00分まで

4 応募資格

・ 創作活動場所を必要としていること

・ 満18歳以上40歳程度までであること

・ 都内在住、在勤又は都内の学校を卒業していること など

5 応募方法

募集要項をご覧いただき、START Box公式ウェブサイト(https://startbox.jp/)より応募してください。

6 選考等

提出いただいた書類により選定します。

2026年８月下旬頃（予定）、応募された方全員に結果を通知します。

詳細は、START Box公式ウェブサイト(https://startbox.jp/)または下記プレスリリース（PDF）をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1088-996f0db3374fec13a402bf15d8054664.pdf

START Box とは

アトリエ等を確保することが難しい若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援する事業です。

2023年に都営住宅等の空き店舗を活用したアトリエ「START Box ササハタハツ」「START Box お台場」、2026年１月にSTART Box初となる稽古場を併設した「START Box 白鬚」、同年10月には「START Box 坂下」をオープンします。

これまでアトリエは延べ81名、稽古場は延べ19団体が利用しています。ここでの活動をきっかけに、海外の展覧会やコンクールで活躍している方もいらっしゃいます。