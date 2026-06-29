もっちり食感を楽しむ米粉ドーナツ3種が新登場

サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、6月29日（月）に米粉入りのもちもち食感のドーナツ「もっちりキャラメルドーナツ」「苺のもっちりホイップドーナツ」「もっちりきなこアンドーナツ」が登場します。

・もっちりキャラメルドーナツ

中には濃厚なキャラメルクリームをはさみ、表面にはキャラメルチョコとキャラメリゼしたピーナッツをトッピング。もちもちとした食感の生地と甘く香ばしいキャラメルの風味が楽しめます。

・苺のもっちりホイップドーナツ

中に軽やかな口どけのホイップクリームをはさみ、仕上げに甘酸っぱい苺チョコをコーティング。ミルキーでコクのある味わいと、苺の爽やかな甘さが広がります。

・もっちりきなこアンドーナツ

なめらかな口当たりのこし餡を中にはさみ、仕上げに香ばしいきなこシュガーをまぶした和テイストのドーナツ。やさしい甘さの餡ときなこの豊かな風味が口いっぱいに広がり、どこか懐かしさを感じさせる味わいに仕上げました。

〈販売価格〉

各種198円（税込価格：213.84円）

- ダン・ブラウン 7月のその他の新商品イタリアレモンのクリームデニッシュ 【7月6日（月）発売】

〈商品特徴〉

イタリア産レモンを使用したクリームのさわやかな酸味と、クッキーのようなサクサクとした食感が楽しめるデニッシュです。

暑い夏にピッタリなさわやかな一品です。

〈販売価格〉

158円(170.64円)

レッドチキンバーガー 【7月13日（月）発売】

〈商品特徴〉

ピリッとした辛さがアクセントのスパイシーなチキンはさみました。ジューシーなチキンの旨みと辛さが食欲が落ちる夏場でも食べたくなる味わいです。

〈販売価格〉

358円(386.64円)

てりたまチキンパン 【7月20日（月）発売】

〈商品特徴〉

ふんわりやわらかなパンに、食べやすくスライスした照焼きチキンと、コクのあるたまごサラダをトッピングしました。幅広い世代に親しまれる定番の組み合わせです。

〈販売価格〉

198円(213.84円)

- 取扱い店舗

ダン・ブラウン 100店舗（サミットストア インストアベーカリー）

- 店頭ポスター

「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。

https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown