「REMN AOYAMA（レムン青山）」竣工

株式会社TRIAD

株式会社TRIAD（本社：東京都港区、代表取締役：倉持 正之）は、東京・南青山に開発を進めていた「REMN AOYAMA（レムン青山）」が竣工しましたのでお知らせいたします。

REMNとはREMN（レムン）は、英語 remnant（名残・残響）をもとにした造語です。「過去に残された痕跡」を意味すると同時に、 “REM = Real Estate Metamorphosis（不動産の進化）”という意味を内包しています。REMNとは、過去の記憶と未来の変化が出会う場所。この名称には、「時間の層を感じながら、いまを再構築する」というTRIADの思想が込められています。TRIADは、Micro Developmentの視点を通じて、都市の余白や既存環境との関係性を丁寧に捉えながら、新たな価値創出を目指しています。



新築を前提とせず、単なるリノベーションでもない。街や地域の歴史的文脈、光・風といった自然環境、素材の経年変化、人の使い方や時間の蓄積を丁寧に読み解きながら、残すべきものは残し、更新すべきものは更新する。未来の変化に接続できる余白を持った建築をつくることが、REMNの開発思想です。



本物件は、“自然との調和”をテーマに設計された地下1階・地上3階建ての複合施設です。中庭や植栽を取り入れた空間設計に加え、希少な天然石「トラヴェルチーノブルー」を採用し、南青山の街並みにふさわしい上質な空間を創出しました。

「表参道の世界観」を継承する立地

世界的ラグジュアリーブランドや感度の高いカフェ・レストランが集積するメインストリートから一本入った、落ち着きある街区に位置しています。根津美術館や岡本太郎記念館にも近く、ファッション・デザイン・アートが高密度に息づく南青山の文脈を静かに継承する場所です。

建築コンセプト「自然との調和」

設計は株式会社栗田祥弘建築都市研究所。敷地中央に中庭（フォレストテラス）を設け、街中にいながら光と風が通り抜ける構成が特徴です。建物の随所に配置された植栽が季節を運び、空間の表情を変え続けます。各フロアの大きなサッシを全開放することで中庭の自然や光と風と一体となる内部空間を実現しています。

希少素材「トラヴェルチーノブルー」

吹き抜け正面の壁には、イタリア・ティボリ地区で採掘される希少な天然石「トラヴェルチーノブルー」を採用。ローマ遺跡を構成したトラヴァーチンの希少変種で、2020年に発見されたブルーグレーの層から産出されます。地下1階から3階まで地層のように連続配置し、時間の縦軸を建物に持ち込んでいます。

天然石を贅沢に用いた空間構成

REMN AOYAMAでは、地下から屋上まで建物全体を通じて、イタリア産天然石トラヴァーチンをふんだんに採用しています。共用部や階段、壁面など随所に天然石を展開することで、都市の中にありながらも重厚感と静けさを感じられる空間を実現しました。

その象徴として、吹き抜け正面の壁には希少な天然石「トラヴェルチーノブルー」を使用。ローマ遺跡を構成したトラヴァーチンの希少変種であり、2020年に発見されたブルーグレーの層から産出される素材です。地下1階から3階まで連続して配置することで、地層のような時間の積層を建築に表現しています。

5つの専有区画

B1F店舗（74.77平方メートル ）、1F-A店舗（42.77平方メートル ）、1F-B店舗（122.66平方メートル ）、2F店舗（210.38平方メートル ）、3F住宅（185.69平方メートル ）の計5区画で構成。５区画は中庭を介して連続性のある構成でありながら、それぞれの階によって表情が大きく異なり、各区画ごとに個性的な空間を実現しています。3階住宅には暖炉、床暖房、プライベートサウナ、屋上庭園を備えています。



物件概要

名称：REMN AOYAMA

所在地：東京都港区南青山3丁目14番11号

交通：東京メトロ各線【表参道駅】徒歩4分

敷地面積：432.22平方メートル

構造：鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建

用途：店舗・住宅

延床：686.48平方メートル

専有：B1F 74.77平方メートル 、1F（A）42.77平方メートル 、1F（B）122.66平方メートル 、2F 210.38平方メートル 、3F 185.69平方メートル

竣工：2026年6月

設計管理：株式会社栗田祥弘建築都市研究所

施工：株式会社小野組

売主：株式会社TRIAD

株式会社TRIAD

代表取締役：倉持 正之

資本金：1億円

所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１

事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産特定共同事業

URL ： https://triad.company/

(https://triad.company/)

アライアンスパートナー

COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/

COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/



プロジェクト

Visional City Design Competition（ビジョナルシティデザインコンペティション）：https://triad.company/vcdc





