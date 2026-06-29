【店舗・施設向け】クチコミ獲得ツール「りっすん」が8言語に対応。訪日客のクチコミでインバウンド集客

株式会社JDOC

株式会社JDOCは、クチコミ獲得SaaSツール「りっすん」に8言語対応を開始し、インバウンド集客機能を強化しました。訪日客はQRコードを読み取り、母国語でアンケートに答えるだけ。アンケート回答をもとにAIが自然なクチコミ文を生成し、Googleマップへ投稿できます。店舗・施設は、多言語のクチコミを新規来店につなげられます。詳細はサービスサイト（https://www.rissun.jp/）をご覧ください。

サービスの目的や背景

クチコミ獲得支援ツール「りっすん」

日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人客数は42,683,600人で、前年比15.8%増。年間で初めて4,200万人を突破し、過去最高を更新しました。訪日客の多くは、来店前にGoogleマップのクチコミを確認します。一方で、日本語および外国語のクチコミは少なく、インバウンド客に店舗の魅力が伝わりきっていない店舗が多く存在します。顧客はクチコミを依頼されても、言語の壁と手間から投稿に至らないことが実情。「りっすん」は、この課題を8言語対応で解決します。

今回提供を開始した「りっすん」8言語対応の主な特徴- 8言語の選択切替：お客様の端末言語や選択に応じてアンケート画面が自動で切り替わり、訪日客は母国語のまま回答できる。対応言語は以下の全8言語（日本語、英語、韓国語、中国語・簡体字、中国語・繁体字、フランス語、スペイン語、ドイツ語）です。「りっすん」8言語対応へ- 多言語クチコミでインバウンド集客：蓄積された多言語のクチコミが、同じ言語で検索する海外の見込み客に店舗の魅力を伝え、新たな訪日客の来店を後押しする。- 投稿言語の返信で管理コスト削減：Googleビジネスプロフィールと連携し、届いたクチコミへの返信案を"投稿言語で"AIが自動作成。（確認・編集してワンクリックで投稿）

なお、本機能は2026年6月29日より、追加料金なしですべてのプランに提供されます。

サービス料金

「りっすん」は、すべての機能をそのままご利用いただけるシンプルな2プランです。

導入事例

- 月額プランは6,490円（税込）／月（契約期間の縛りなし）- 年額プランは64,900円（税込）／年（月換算5,408円、毎月約1000円お得）※QRコード生成・管理、AIクチコミ生成（8言語対応）、ガチャ・クーポン機能、ダッシュボード、Googleビジネスプロフィール連携/分析、AI返信案作成など、全機能をいずれのプランでもご利用いただけます。いつでも解約可能です。

「りっすん」を導入し、インバウンド集客につなげている事業者の事例を二件ご紹介します。

事例1｜都内の飲食店店舗 A店様

導入前は、クチコミは月10件程度で評価は★4.1にとどまり、近隣に観光客向けホテルがあるものの来店につながらないことが課題でした。レジ横と各卓にQRコードを設置し、会計時/注文時に「1分のアンケート」を案内する運用を開始したところ、導入1年後にはクチコミが約300件から約730件に増加。★評価は4.1から4.5へ向上し、新規来店数は前年同月比で平均+130%となりました。

事例2｜京都の工芸品小売店舗 B店様

近隣の観光名所である銀閣寺には多くの観光客が訪れるものの、ショップへの来店につながらず、外国人観光客が訪れても言語の壁で感想を聞けないことが課題でした。8言語対応の「りっすん」を導入し、訪日客が母国語でアンケートに答えられるようにしたところ、導入8カ月後にはクチコミが7件から約165件に増加。海外客の回答が商品・店舗改善のヒントにもなり、新規来店数は前年同月比で平均+140%となりました。

今後の展開

株式会社JDOCは、今回の8言語対応を通じて、言語の壁によって埋もれていた訪日客の「感動した」「良かった」という声を可視化し、地域の事業者がインバウンド需要を取り込めるよう支援します。今後は集客へのインパクトのさらなる拡大を見据えて、言語別のクチコミ分析機能の強化などを進め、訪日客と事業者をつなぐインバウンド集客のプラットフォームを目指します。

株式会社JDOC株式会社JDOC

株式会社JDOC（代表取締役：平田遼一）（https://j-doc.jp/）は、『いいモノは、つたわる。』を掲げ、海外顧客に対するマーケティングを通じて、インバウンド集客を支援し、数々の事業者の売上成長を実現してきました。

訪日観光客をターゲットに運営する自社メディアJapan Documented（https://japan-documented.com/）においても、これまでに150名以上の在日・訪日外国人に対してインタビューを実施し、文化の差から生まれる課題を肌で感じてきました。

そのインタビューの中で見えてきたのは、実際の観光客が旅先を選ぶときは、何よりもクチコミを重視するというリアルな本音でした。この彼らの声に耳を傾け、クチコミの重要性という課題に真摯に向き合うなかで生まれたのが、インバウンド向けクチコミ促進ツール『りっすん』です。