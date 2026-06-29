～大豆から始まった74年、次の一手はAI～

マルサンアイ株式会社

マルサンアイ株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：稲垣 宏之、以下「当社」）は、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進施策の一環として、2026年6月より商品企画業務のコンセプトシート作成工程にAIエージェント※1を導入いたしました。これにより、情報収集・分析・資料化に要する時間の約49％削減を達成しました。

本AIエージェントの構築にあたっては、株式会社オプティス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 CEO：富田 一輝、以下「オプティス社」）の法人向け統合AIエージェント基盤「OPTIS One」を活用しています。

※1 AIエージェント：特定の業務目的に沿い、情報収集・分析・資料作成などを一貫して支援するAIシステム。一般的な対話型AIとは異なり、業務知識や判断軸を組み込んだ業務特化型の仕組みです。

■ 背景と目的

当社は2020年よりDXを推進し、2026年1月には経済産業省の「DX認定」を取得しました。「DXはBX（ビジネス・トランスフォーメーション）から始まる」を基本方針に掲げ、ツール導入に先立ち業務プロセスそのものの見直しを進めています。

商品企画業務では、コンセプトシート作成に必要な情報収集・分析・資料化に多くの時間を要しており、担当者が企画検討・意思決定に集中しにくいことが課題でした。この課題を解消するため、当該工程にAIエージェントを導入しました。

■ 導入効果

AIエージェント導入により、コンセプトシート1件あたりの情報収集・分析・資料化に要する時間は、導入前の平均34時間から導入後の平均17.5時間へと約49％短縮されました。削減された時間は、生活者ニーズの深掘り、商品コンセプトの磨き込み、品質・実現性の確認、関係部門との議論に充て、企画業務の質的向上を目指します。

※ 効果検証の対象は、商品企画プロセス全体ではなく、コンセプトシート作成に係る情報収集・分析・資料化工程です。

■ コメント

代表取締役社長 稲垣 宏之

マルサングループは、みそや豆乳など大豆を主原料とした商品を通じて成長してきました。伝統を大切にしながらも変化を恐れず挑戦し続ける姿勢が、その成長を支えています。今回のAIエージェント導入により、担当者がより深い企画検討に集中できる環境が整いつつあります。今後もDXを通じて業務変革を進め、『食』を通じて社会に貢献してまいります。

DX担当取締役 山口 欣也

今回の取り組みは、商品企画業務のあり方を見直す中から生まれました。情報収集や資料作成といった作業をAIが支援することで、担当者が企画の検討と意思決定に集中できる環境を整えています。これにより、商品企画のスピードと精度の向上を期待しています。また、本取り組みは単なるツール導入ではなく、業務プロセスの見直しと一体で進めた点に特徴があります。

株式会社オプティス 代表取締役 CEO 富田 一輝

マルサンアイ様が、業務プロセスの見直しを重視されている点に深く共感しています。本AIエージェントは一般的な対話型AIとは異なり、「OPTIS One」を基盤に業務知識や判断軸、作成プロセスを業務文脈として整理し、一貫した前提に基づいて意思決定を支援できるようにしたものです。今後も伴走パートナーとしてマルサンアイ様のDX推進を支援してまいります。

■ 今後の展望

本取り組みは、第四次中期事業計画に掲げるDX推進の一環として、業務プロセスの見直しから開始したものです。公表KPI「企画書作成に係る調査・資料化コスト5％削減（全社ベース）」に直結する施策と位置づけています。

今後は、商品企画で得られた成果を起点に、AIエージェントの活用領域を段階的に全社へ拡大し、業務変革のさらなる推進につなげてまいります。

■ 関連情報

・当社DX推進について：https://www.marusanai.co.jp/company/management/mdx/

・中期事業計画（GoPW）：https://www.marusanai.co.jp/company/management/gopw/

・「OPTIS One」について：https://optis.co.jp/products

■ マルサンアイ株式会社について

・本社所在地：〒444-2193 愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

・代表者：代表取締役社長 稲垣 宏之

・資本金：8億65百万円

・設立：1952年3月

・URL：https://www.marusanai.co.jp/

・業務内容：豆乳を主とする植物性ミルク、および植物由来原料を使用したプラントベースフード等の

製造販売。2025年9月期の売上は、328億円。

■ 株式会社オプティスについて

・本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4番10号

・代表者：代表取締役 CEO 富田 一輝

・設立：2025年4月

・URL：https://optis.co.jp/

・業務内容：法人向け統合AIエージェント基盤「OPTIS One」の提供を中心に、導入支援、業務改革

支援、運用・改善支援を一貫して展開。