WILLER ACROSS、「移動×エンタメ」ソリューション事業を開始

WILLER株式会社

移動と分野の垣根を超えたCROSS（融合）から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷 勝士、以下「WILLER ACROSS」）は、移動空間を新たな顧客接点として活用し、ファンマーケティングや顧客体験の向上を支援する「移動×エンタメ」ソリューション事業の提供を開始しました。

本ソリューションは、WILLERグループが取り扱う全国約500路線の高速バスネットワークや900万人超の会員基盤、デジタルコンテンツ配信機能、販売チャネルを活用し、タビマエ・タビナカ・タビアトを通じた新たな顧客体験を提供するものです。コンテンツホルダーやイベント主催者、自治体、観光事業者、交通事業者と連携し、移動時間そのものを価値あるコンテンツへと変える新たなマーケティング施策を実現します。

第1弾として、「LDH JAPAN」所属の人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」と連携し、高速バス利用者向けの限定音声コンテンツ企画を本日6月29日（月）より開始しています。

近年、ライブ・イベント・スポーツ観戦・聖地巡礼などを目的とした推し活市場が拡大する一方で、移動時間そのものの価値向上や顧客体験の差別化が交通業界の新たな課題となっています。

また、コンテンツホルダーやイベント主催者においても、来場前後を含めたファン体験全体の設計や、地方への送客施策、継続的なエンゲージメント創出へのニーズが高まっています。

WILLER ACROSSは、コンテンツ企画力に加え、WILLERグループが保有する交通ネットワーク、会員基盤、デジタルコンテンツ配信機能、販売チャネルを掛け合わせることで、他にはない「移動×エンタメ」ソリューションをワンストップで提供します。

「移動×エンタメ」ソリューションが提供する価値

WILLER ACROSSでは、全国の交通ネットワークとデジタル技術を活用し、コンテンツホルダーやイベント主催者様に、

以下のような価値を提供します。

・タビマエ・タビナカ・タビアトを通じたファンエンゲージメント向上

・ライブやイベントへの来場促進、遠征需要の創出

・地方誘客・周遊促進による地域活性化

・全国規模でのプロモーション展開による認知拡大

・移動時間を活用した新たなスポンサー・広告価値の創出

・会員基盤や移動データを活用したマーケティング施策の実施

また、企画立案から販売、プロモーションまでワンストップで提供し、パートナーのマーケティング活動を支援します。

今後は、アーティスト、アニメ・ゲームなどのコンテンツ、スポーツチーム、自治体、観光事業者等との連携をさらに拡大して交通事業者を繋ぎ、「移動×エンタメ」を軸とした新たな顧客体験価値の創造を推進します。

また、全国の交通事業者とのネットワークを活用し、移動需要の創出、送客促進、地域活性化に貢献するマーケティングプラットフォームとして展開していく予定です。

■第1弾事例：「THE RAMPAGE」とのコラボレーション

第1弾事例として、「LDH JAPAN」所属の人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」と連携し、全国約140路線の高速バス利用者を対象とした限定音声コンテンツ企画を展開しています。

本企画では、下記を提供し、タビマエ・タビナカ・タビアトを通じたファンとの接点を創出しています。ライブやイベントへの移動そのものをエンターテインメント体験へと変えることで、ファン満足度向上と移動需要創出の両立を目指しています。

・メンバーによる限定ボイスメッセージ

・撮り下ろし音声コンテンツ

・サイン入りグッズキャンペーン

※参考：https://www.willer.co.jp/news/press/2026/0624_6958

■WILLER ACROSS会社概要

会社名 ：WILLER ACROSS株式会社

代表者 ：宿谷 勝士

所在地 ：東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階

https://willer-across.co.jp/#company

WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。

お問い合わせ先：https://willer-across.co.jp/contact/