毎年9万食販売する「ピリリと辛い海苔つけそば」が今年も登場！ 夏野菜をヘルシーに味わう「山形だしのネバトロそば」も発売！さらに、期間限定で全商品「麺特盛（＋1玉）」が50円お得に。

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）は、2026年7月1日(水)から駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」全80店舗で「ピリリと辛い海苔つけそば」と「山形だしのネバトロそば」を販売します。また期間中、「麺特盛（＋1玉）\150」が通常価格より50円（税込）お得に購入できる夏の特盛フェアを開催します。

※1…2022年～2025年の販売実績から算出 ※2…2026年6月29日現在

1、季節限定商品について

ピリリと辛い海苔つけそば 620円～（税込）

一度食べたら何度も食べたくなる、毎年大人気のピリリと辛い海苔つけそばが今年も登場！

暑い季節でも食欲をそそるような特製のピリ辛だれは、２種類の黒胡椒の香りとラー油の辛味を効かせました。大根おろしでさっぱりとした後味を加え、ばら海苔が全体の風味を引きたてます。

やみつきになるピリ辛の旨さをお楽しみください。

山形だしのネバトロそば 700円～（税込）

山形だしでさっぱりヘルシーに楽しめる一杯！

一口食べると、山形だしのみずみずしいシャキッとした食感と、ネバトロ食材の絶妙なハーモニーが口いっぱいに広がります。

「山形庄内MEGURIP」対象商品として、地元山形県で愛される「だし×鰹節」の鉄板の組み合わせを再現しました。

※山形だしは、夏野菜（きゅうりやなすなど）と香味野菜（みょうがや大葉など）を細かく刻み和えた山形県の郷土料理です。

（一部店舗では価格が異なります。いずれの商品も、Suica等交通系ICカードでご購入いただくと20円引きとなります。）

２、期間限定で全商品の麺特盛（＋1玉）を通常より50円（税込）お得に販売！

暑い夏にキリッと冷たいそばをボリュームたっぷりお召し上がりいただけるよう、期間限定で全商品の麺特盛（＋1玉）を50円お得に販売します。

期 間：2026年7月1日（水）から9月2日（水）まで

内 容：麺特盛が200円（税込）のところ、期間中のみ

50円（税込）お得な150円（税込）で販売します。

店 舗：いろり庵きらく、いろり庵きらくそば全店

３、この夏、山形庄内の豊かな自然が育んだ郷土の味をお届け！

「MEGURIP（めぐりっぷ）」は、エキナカで気軽に地域を巡る楽しさと旅気分を体験できるフェアです。

いろり庵きらく・いろり庵きらくそばでは、「山形だしのネバトロそば」を販売し、キャンペーンを盛り上げます！

いろり庵きらくについて

MEGURIPとは :https://www.jr-cross.co.jp/sustainability/#RC

「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。2008年4月にグランデュオ蒲田に1号店を出店し、2026年6月29日現在では首都圏のエキナカに80店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽に気楽にほっと一息つける空間を演出します。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

かき揚げそば 570円～（税込）店内で揚げた自家製かき揚げ

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：伊藤 敦子

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。