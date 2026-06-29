オリジナルデジタルバッジ収集コンテンツ「メトコレ」を開始します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、クラウドサーカス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：金井 章浩、以下「クラウドサーカス社」）が提供するファンマーケティングツール「Ｍｅｔａｂａｄｇｅ（メタバッジ）」を採用し、２０２６年７月１日（水）より、オリジナルデジタルバッジを収集できる新コンテンツ「メトコレ（Ｍｅｔｒｏ Ｂａｄｇｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）」を開始いたします。

メトコレは、東京メトロが実施する沿線のスタンプラリーや体験型イベントへのご参加、またはコンテンツ内での毎月のチェックインを通じて、オリジナルのデジタルバッジを獲得・コレクションできる体験型コンテンツです。これまで東京メトロでは、沿線を中心とした各種イベントの体験機会をご提供してまいりました。本コンテンツは、これまで東京メトロが主催してまいりました沿線を中心としたイベントに、デジタルバッジというさらなる付加価値を加え、イベント参加後も東京メトロとのつながりを感じていただくとともに、お客様の体験価値のさらなる向上を目指して導入するものです。

メトコレでは、取得したバッジの累計数に応じて、役職が「新人駅務係」から「名誉駅長」まで昇職します。イベントへの参加を通じてデジタルバッジを獲得し、ご自身の役職をランクアップさせながら、継続的にサービスをお楽しみいただけます。

また、本コンテンツの開始を記念し、「東京メトロmy!アプリ」内にて、全問正解でオリジナルデジタルバッジが手に入るクイズキャンペーンを実施いたします。名誉駅長を目指して、是非イベントやスタンプラリーにご参加ください！

オリジナルデジタルバッジ収集コンテンツ「メトコレ」について

１ コンテンツ名称

メトコレ（Ｍｅｔｒｏ Ｂａｄｇｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）

２ コンテンツ開始日

２０２６年７月１日(水)(予定)

３ コンテンツ概要

東京メトロが実施する沿線のスタンプラリーや体験型イベント等へのご参加、コンテンツ内での毎月のチェックインを通じて、イベント限定や月替わりのオリジナルのデジタルバッジを獲得・コレクションできるコンテンツです。

４ オリジナルバッジの獲得方法

（１） イベント・キャンペーン参加

東京メトロが実施する各イベント会場等に設置された二次元コードをスマートフォンで読み込む、またはデジタルバッジ獲得用専用ＵＲＬへアクセスすることで獲得できます。

（２） チェックイン

専用サイト内の「毎月バッジ」をタップすることで、毎月特別なデジタルバッジを1個獲得できます。

５ 獲得できるバッジ等

本コンテンツでは、バッジの累計獲得数に応じて、役職が昇職します。

（※会員登録時は「新人駅務係」から始まります）

６ 利用方法

（１）「東京メトロmy!アプリ」内の専用バナー、または東京メトロ公式ホームページから「メトコレ」紹介ページにアクセスします。

＜東京メトロmy!アプリのダウンロードはこちら＞

https://www.tokyometro.jp/mobiledevice/smartphone/my/index.html

（２）メールアドレス、パスワード、ユーザー名等を登録し、会員登録を行います。

（３）マイページより、獲得したバッジの確認やプロフィールの編集が可能です。

7 コンテンツ開始記念クイズキャンペーン

コンテンツ開始を記念し、「東京メトロmy!アプリ」内のお知らせからクイズを実施します。

全問正解された方には、もれなく本キャンペーン限定の「オリジナルデジタルバッジ」を、プレゼントいたします。

８ お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

９ 注意事項

・コンテンツ開始記念クイズキャンペーンの参加には「東京メトロmy!アプリ」のダウンロードが必要です。

・会員登録は無料です。年会費等はかかりませんが、通信料はお客様のご負担となります。

・メトコレの対象外となるイベントやキャンペーンもございます。

・ブラウザのプライベートブラウズ機能では正常に動作しない場合があります。通常のブラウズ（モード）でのご利用を推奨します。

・歩きながらのスマートフォン操作は、大変危険ですのでおやめください。