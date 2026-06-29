横浜・みなとみらいで過ごす、夏のご褒美タイム　南国気分を味わう「夏のトロピカル・アフタヌーンティー」

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」(所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3)では、20階のモダンイタリアンダイニング「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」にて、2026年7月1日(水) ～8月31日(月)の期間限定で、マンゴーやライチ、パッションフルーツなどの南国のフルーツをふんだんに取り入れた、夏限定の「夏のトロピカル・アフタヌーンティー」を提供いたします。

また、同フロアのバー「BAR BELLO GATTI」では、アフタヌーンティーの余韻を楽しむ一杯として、

夏をテーマにした3種のシーズナルカクテルをご用意しました。港のきらめきを望む20階のレストランとバーで、午後から夜へと移ろうみなとみらいの景色眺めながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。爽やかな夏のアフタヌーンティーから、港の夜景とともに楽しむ特別な一杯まで、みなとみらいならではの贅沢なご褒美時間をご提供いたします。

■南国の鮮やかな彩りを楽しむ、夏の期間限定アフタヌーンティー

セイボリーには、マンダリンオレンジマヨネーズを添えた赤海老とパパイヤの生春巻きや、パイナップルキャラメリゼの香りが際立つ牛タルトなど、フルーツとスパイスを巧みに組み合わせた多彩なメニューをご用意しました。スイーツには爽やかな酸味が魅力のレモンマカロンや、味わい豊かなバナナタルト、優しい甘さのライチラッシーなど、夏らしい爽快感と甘酸っぱいアクセントが特徴のトロピカルなメニューをお楽しみいただけます。港の景色を一望できる特別な空間で、南国のバカンス気分を思わせる味わいとともに、心ほどけるひとときをお過ごしください。

メニュー例

〈アミューズ〉

ライチギモーブ、セミドライキウイ、パッションパート、グラブジャム、ココナッツメレンゲ

〈セイボリー〉

生ハムとマンゴー、本日のズッパ、ゴルゴンゾーラとバナナジャムのブルスケッタ、

牛タルト パイナップルキャラメリゼ 五香粉の香り、赤海老と青パパイヤの生春巻き マンダリンオレンジマヨネーズ、パクチーと彩り野菜、鶏ハムのサラダ、パッションフルーツドレッシング

〈スイーツ〉

レモンマカロン、バナナタルト、ライチラッシー、ライムムース

マンゴー大福、ショコラモワルーパッションソース

〈スコーン〉

プレーン、ピーカンナッツスコーン(バニラパインジャム、リコッタチーズ）

〈ドリンク〉フリーフロー

薫り高いコーヒーや紅茶はもちろん、リラックス効果のあるハーブティー、

奥深い味わいの中国茶など、料理に合わせた多彩なドリンクをフリーフローでご用意しております。お料理やスイーツとのペアリングをお楽しみください。

コーヒー/デカフェ/エスプレッソ/カフェラテ/カプチーノ/上煎茶 皐月/ほうじ茶/

季節のアイスティー/フレンチ ローズ/ダージリン・キャッスルトン・セカンド・フラッシュ/

ジンセン フライト オブ ドラゴン/ルイボス スウィートオレンジ/ブルー アールグレイ/

ココ・ホワイト/アーモンド・パイ/ペルシャアップル/サマー フルーツ/

ペプシ・ジンジャーエール・アセロラジュース・トニックウォーター・スパークリングウォーター

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。

※季節のアフタヌーンティーは、同フロアの「BAR BELLO GATTI(バー ベッロ ガッティ)」でも同内容にて提供しております。

トロピカルフルーツを主役にした「夏のトロピカル・アフタヌーンティー」＜開催概要＞

・提供期間：2026年7月1日(水)～2026年8月31日(月)

・提供時間：14:30～16:30(最終入店16:00)

・料金：5,500円(税込)

・会場：20階「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」

(リストランテ エボルタ -ウニコポーロ-)

・販売内容：コース＋カフェフリー

・定員：1日限定20名様

大きな窓からハーバービューを望むレストラン

＜ご予約・お問合せ＞

https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=yokohama&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

※事前のご予約をお願いいたします。

■涼を纏う3種のサマーシーズナルカクテル ― BAR BELLO GATTI ―

ホテル20階のバー「BAR BELLO GATTI」では、季節限定の3種のシーズナルカクテルをご用意しました。ひんやりとした贅沢を味わえる「フローズンアフォガート」は、なめらかな冷たい口どけとともに香ばしい余韻が広がる一杯。初夏の情景をそのまま閉じ込めたような「Summer Ripple」は、揺れる水面と金魚をイメージした美しいビジュアルで、ひと口ごとに涼を感じる爽やかさが魅力です。また、和の魅力を表現した「翠庭」は、あんみつの彩りと多彩な食感をイメージし、和菓子のやさしい甘さを一杯に凝縮した和モダンな味わいをお楽しみいただけます。涼やかな余韻を楽しむ特別な一杯を、みなとみらいの景色とともにご堪能ください。

【限定カクテルメニュー】※写真左から

・フローズンアフォガート 1,650円(税込)

・Summer Ripple 1,760円(税込)

・翠庭 1,980円(税込)

※写真左から フローズンアフォガード、Summer Ripple、翠庭20階 BAR BELLO GATTI(バー ベッロ ガッティ)＜開催概要＞

・期間：2026年7月1日(水)～2026年8月31日(月)

・時間：平日14:00～23:00 (LO:フード22:00、ドリンク22:30) ※土日祝は12:00～

・会場：20階 BAR BELLO GATTI(バー ベッロ ガッティ)

■三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア 概要

みなとみらいの上空に「停泊」したホテルをコンセプトとし、クルーザーの持つ曲線や素材感をモチーフにした洗練されたデザインが特長です。レストランやバー、スカイプール、フィットネスなど多彩な施設を備え、館内には穏やかな時間が流れます。

13タイプの全客室には絵画の額縁のように大きな窓から光が差し込み、眺望は、横浜港を望むハーバービュー（東北側）と横浜市街や晴天時には富士山を望むマウンテンビュー（西南側）の両方をお楽しめます。横浜観光の拠点として、また特別なホテルステイの舞台として、さまざまな滞在スタイルに応える天空のホテルです。

・所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 20階～27階

・客室数：364室

・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

・アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅 5番出口より徒歩約5分

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier/(https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=yokohama&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

・公式アカウント：Instagram (@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mghmitsuigardenhotel/))

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=F5-Szxylbrc)

20階 スカイプール(屋内、屋外の2か所)客室エグゼクティブコーナーツイン(46.1平方メートル )朝食(フレンチトーストはライブキッチンで出来立てを提供)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=icnyn1CFGvI ]

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。