約450枚の使用済みきっぷでモザイクアートが完成！博多駅×おおぞら高校×おおぞらカレッジ

九州旅客鉄道株式会社

博多駅では、通信制高校「おおぞら高校」とのコラボレーション企画として、博多駅で回収された使用済みきっぷ約450枚を活用したモザイクアートを制作しました。

本作品は、約150名の高校生・大学生が約3か月かけて手づくりしたもので、役目を終えたきっぷが地域を応援するアートへと生まれ変わった、環境に配慮した取り組みです。

7月3日（金）から9月30日（水）まで、博多駅中央改札内に展示いたします。博多駅をご利用の際は、ぜひご覧ください。

【縦103cm×横145.6cm（B0サイズ）】◆ 本企画のポイント

使用済みきっぷ約450枚をアップサイクル

- きっぷを1cm角に切り、一枚の作品に

高校生・大学生 約150名が約3か月かけて制作

- 4月から手作業で完成

熊本DCを応援

- 「列車で熊本に行きたくなる」をコンセプトにデザイン

1. 作品について

熊本デスティネーションキャンペーン（DC）の一環として、「列車で熊本に行きたくなる」をコンセプトに、熊本を走るD&S列車「あそぼーい！」と「熊本城」を描きました。

2. 制作概要

- 素材：博多駅で回収された使用済みきっぷ 約450枚（1cm角にカット）- 制作者：おおぞら高校1～3年生およびおおぞらカレッジの大学生 約150名- 制作期間：2026年4月～6月（約3か月）

3. 展示概要

- 展示期間：2026年7月3日（金）14時 ～ 9月30日（水）- 展示場所：博多駅 中央改札内- 制作：おおぞら高校福岡キャンパス／おおぞらカレッジ福岡校