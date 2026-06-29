洗足学園音楽大学のグリーン・タイ ウインド・アンサンブルが入場無料の演奏会を7月7日に開催。 指揮・齊藤一郎で團伊玖磨、武満徹、間宮芳生、鈴木英史、松下倫士、伊藤康英、ペリセールらの作品を堪能する。
株式会社スリーシェルズは、所属アーティストである齊藤一郎（指揮者）が、2026年7月7日、洗足学園音楽大学の「グリーン・タイ ウインド・アンサンブル」に客演することを2026年6月29日に発表しました。
洗足学園音楽大学のグリーン・タイ ウインド・アンサンブルが入場無料の演奏会を7月7日に開催。
指揮・齊藤一郎で團伊玖磨、武満徹、間宮芳生、鈴木英史、松下倫士、伊藤康英、ペリセールらの作品を堪能する。
次の100年につなげる充実のプログラム。
洗足学園音楽大学・大学院は、2026年7月7日（火）、神奈川・洗足学園 前田ホールにて「グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会」を開催します。指揮には、国内外のオーケストラ・吹奏楽団で活躍する齊藤一郎を迎え、選抜された履修生による精鋭アンサンブルが、吹奏楽の名作から現代の意欲作までを一夜で聴かせます。入場は無料（全席指定・要事前予約）です。
プログラムは、間宮芳生「ベリーを摘んだらダンスにしよう」、鈴木英史「信長 ～ルネサンスの光芒」、松下倫士「夜の来訪者 ～J.B.プリーストリーの戯曲に基づいて～」といった人気・話題の吹奏楽作品が並びます。さらに、武満徹「13人の奏者のための室内協奏曲」、伊藤康英「ピアノと吹奏楽のための琉球幻想曲」（ピアノ：松下倫士）、カルロス・ペリセール 交響曲第1番「追憶」と、編成・様式の異なる多彩な作品を一望できる構成です。
注目は、團伊玖磨（編曲：時松敏康）「ブラスオーケストラのための『行列幻想』より 第2楽章：女の行列」。團伊玖磨は、黛敏郎・芥川也寸志とともに戦後日本の作曲界を牽引した「3人の会」の作曲家です。学生世代がこうした日本の管楽作品を真摯に取り上げる本公演は、「次の100年へ音楽をつなぐ」という洗足学園の理念を体現するものといえます。
未来を担う若い奏者たちの熱演を、ぜひ会場でお聴きください。
【公演概要】
公演名：グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会
日時：2026年7月7日（火）開場 18:00／開演 18:30／終演 20:10（予定）
会場：洗足学園 前田ホール（神奈川県川崎市）
入場料：無料（全席指定・要事前予約）
※小学生以上入場可
※1アカウントにつき申込は1度のみ・4枚まで
予約：teket（テケト）にて受付 https://teket.jp/1118/70447
主催：洗足学園音楽大学・大学院
後援：「音楽のまち・かわさき」推進協議会
【プログラム】
間宮 芳生／ベリーを摘んだらダンスにしよう
鈴木 英史／信長 ～ルネサンスの光芒
團 伊玖磨（編曲：時松 敏康）／ブラスオーケストラのための「行列幻想」より 第2楽章：女の行列
松下 倫士／夜の来訪者 ～J.B.プリーストリーの戯曲に基づいて～
武満 徹／13人の奏者のための室内協奏曲
伊藤 康英／ピアノと吹奏楽のための琉球幻想曲（ピアノ：松下 倫士）
カルロス・ペリセール／交響曲第1番「追憶」
【出演者】
指揮：齊藤 一郎
演奏：グリーン・タイ ウインド・アンサンブル履修生
【アクセス】
JR南武線「武蔵溝ノ口」駅／東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅 南口下車 徒歩8分
地図：https://goo.gl/maps/RrbnhwP45vBbsdKP6
※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
【ご来場にあたって】
・写真・ビデオ等の撮影および録音は固くお断りいたします。
洗足学園音楽大学のグリーン・タイ ウインド・アンサンブルが入場無料の演奏会を7月7日に開催。
指揮・齊藤一郎で團伊玖磨、武満徹、間宮芳生、鈴木英史、松下倫士、伊藤康英、ペリセールらの作品を堪能する。
次の100年につなげる充実のプログラム。
洗足学園音楽大学・大学院は、2026年7月7日（火）、神奈川・洗足学園 前田ホールにて「グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会」を開催します。指揮には、国内外のオーケストラ・吹奏楽団で活躍する齊藤一郎を迎え、選抜された履修生による精鋭アンサンブルが、吹奏楽の名作から現代の意欲作までを一夜で聴かせます。入場は無料（全席指定・要事前予約）です。
プログラムは、間宮芳生「ベリーを摘んだらダンスにしよう」、鈴木英史「信長 ～ルネサンスの光芒」、松下倫士「夜の来訪者 ～J.B.プリーストリーの戯曲に基づいて～」といった人気・話題の吹奏楽作品が並びます。さらに、武満徹「13人の奏者のための室内協奏曲」、伊藤康英「ピアノと吹奏楽のための琉球幻想曲」（ピアノ：松下倫士）、カルロス・ペリセール 交響曲第1番「追憶」と、編成・様式の異なる多彩な作品を一望できる構成です。
注目は、團伊玖磨（編曲：時松敏康）「ブラスオーケストラのための『行列幻想』より 第2楽章：女の行列」。團伊玖磨は、黛敏郎・芥川也寸志とともに戦後日本の作曲界を牽引した「3人の会」の作曲家です。学生世代がこうした日本の管楽作品を真摯に取り上げる本公演は、「次の100年へ音楽をつなぐ」という洗足学園の理念を体現するものといえます。
未来を担う若い奏者たちの熱演を、ぜひ会場でお聴きください。
【公演概要】
公演名：グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会
日時：2026年7月7日（火）開場 18:00／開演 18:30／終演 20:10（予定）
会場：洗足学園 前田ホール（神奈川県川崎市）
入場料：無料（全席指定・要事前予約）
※小学生以上入場可
※1アカウントにつき申込は1度のみ・4枚まで
予約：teket（テケト）にて受付 https://teket.jp/1118/70447
主催：洗足学園音楽大学・大学院
後援：「音楽のまち・かわさき」推進協議会
【プログラム】
間宮 芳生／ベリーを摘んだらダンスにしよう
鈴木 英史／信長 ～ルネサンスの光芒
團 伊玖磨（編曲：時松 敏康）／ブラスオーケストラのための「行列幻想」より 第2楽章：女の行列
松下 倫士／夜の来訪者 ～J.B.プリーストリーの戯曲に基づいて～
武満 徹／13人の奏者のための室内協奏曲
伊藤 康英／ピアノと吹奏楽のための琉球幻想曲（ピアノ：松下 倫士）
カルロス・ペリセール／交響曲第1番「追憶」
【出演者】
指揮：齊藤 一郎
演奏：グリーン・タイ ウインド・アンサンブル履修生
【アクセス】
JR南武線「武蔵溝ノ口」駅／東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅 南口下車 徒歩8分
地図：https://goo.gl/maps/RrbnhwP45vBbsdKP6
※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
【ご来場にあたって】
・写真・ビデオ等の撮影および録音は固くお断りいたします。