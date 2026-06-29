スマートマイクロモジュールデータセンター産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版）- 年平均成長率（CAGR）7.12％で成長（2026～2032年）
LP Informationはこのほど、業界レポート『世界スマートマイクロモジュールデータセンター市場の成長予測2026～2032』（https://www.lpinformation.jp/reports/793942/smart-micro-modular-data-center）を発行し、スマートマイクロモジュール型データセンターの製品定義、技術ルート、市場規模、競争環境、用途分野、地域構造およびサプライチェーンの変化について調査を行った。本稿では、エッジコンピューティング、企業サーバールーム、金融拠点、産業現場、通信アクセスルーム、医療・教育機関、小中規模データセンターにおける需要変化、技術進化およびサプライチェーン機会に注目する。
スマートマイクロモジュール型データセンターとは、迅速な導入、柔軟な拡張、インテリジェントな運用管理を目的とした、プレハブ型・一体型のデータセンターインフラユニットである。一般的には標準ラック、密閉型コールド/ホットアイル、電源分配システム、UPS、精密空調、消火、セキュリティ、配線、環境監視、エネルギー管理システムなどで構成され、モジュール設計、工場での事前統合、現地での迅速な設置、遠隔インテリジェント管理により、IT機器向けの標準化された運用環境を提供する。主な機能は、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対して安定した電源供給、温湿度制御、物理セキュリティ、エネルギー監視、障害警報、集中運用管理を提供することであり、企業拠点、エッジコンピューティングノード、産業インターネット現場、スマートキャンパス、金融拠点、通信アクセスルーム、医療・教育施設、小規模クラウド・エッジ協調インフラなどに利用される。
製品形態の面では、スマートマイクロモジュール型データセンターは、従来型データセンターインフラ、モジュール型データセンター、エッジコンピューティングインフラの特徴を兼ね備えており、小型化、高集積化、標準化、インテリジェント化、反復導入性を重視する。AI推論、映像解析、産業IoT、低遅延サービス、分散型計算需要の増加に伴い、データ処理能力は集中型の大型データセンターから、ユーザー、設備、業務現場に近いエッジノードへと広がっている。スマートマイクロモジュール型データセンターは、建設期間の短縮、現地工事の複雑性低減、運用の可視化、環境適応性向上を実現し、企業のデジタル化、分散型算力導入、省エネ改修における重要なインフラ形態となっている。
LP Informationの初期調査によると、2025年の世界スマートマイクロモジュール型データセンター市場規模は約US$6,340.00 million、2026年は約US$7,472.00 millionとなり、2032年には約US$11,289.12 millionに達すると見込まれる。2026年から2032年までの年平均成長率は約7.12%である。上記市場規模は主に、ラックレベル、列レベル、ルームレベルおよび小型プレハブモジュールを中心としたスマートマイクロモジュール型データセンター全体ソリューションを対象とし、電源分配、冷却、ラック、アイルコンテインメント、監視管理および関連する統合納入を含む。需要構造を見ると、市場成長はAIエッジ推論、企業のデジタル化、産業インターネット、スマートシティ、遠隔拠点のIT更新、金融・医療分野のローカルデータ処理、通信ネットワークの下位展開、小規模サーバールームの省エネ改修によって牽引されている。供給側では、主要企業が高電力密度ラック、モジュール型UPS、列間冷却、液冷対応、インテリジェント監視プラットフォーム、プレハブ納入能力、グローバルサービスネットワーク、地域チャネル展開に投資している。全体として、同業界は標準サーバールームの代替からクラウド・エッジ協調インフラへと発展する段階にある。今後の市場増分は、エッジコンピューティングノードの整備、既存小規模サーバールームの改修、AI推論算力の分散配置、高信頼性が求められる産業用途、新興市場におけるデジタルインフラ整備から生まれると見られる。国際エネルギー機関の公開統計では、AIおよびデジタルサービスの拡大に伴い、世界のデータセンター電力消費が大幅に増加するとされており、省エネ、高密度、監視可能なモジュール型インフラへの需要基盤が強まっている。中国では、国家発展改革委員会などが2025年末までにデータセンター平均PUEを1.5未満に引き下げる目標などを提示しており、データセンターインフラのグリーン化、モジュール化、インテリジェント化を後押ししている。
スマートマイクロモジュール型データセンターとは、迅速な導入、柔軟な拡張、インテリジェントな運用管理を目的とした、プレハブ型・一体型のデータセンターインフラユニットである。一般的には標準ラック、密閉型コールド/ホットアイル、電源分配システム、UPS、精密空調、消火、セキュリティ、配線、環境監視、エネルギー管理システムなどで構成され、モジュール設計、工場での事前統合、現地での迅速な設置、遠隔インテリジェント管理により、IT機器向けの標準化された運用環境を提供する。主な機能は、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対して安定した電源供給、温湿度制御、物理セキュリティ、エネルギー監視、障害警報、集中運用管理を提供することであり、企業拠点、エッジコンピューティングノード、産業インターネット現場、スマートキャンパス、金融拠点、通信アクセスルーム、医療・教育施設、小規模クラウド・エッジ協調インフラなどに利用される。
製品形態の面では、スマートマイクロモジュール型データセンターは、従来型データセンターインフラ、モジュール型データセンター、エッジコンピューティングインフラの特徴を兼ね備えており、小型化、高集積化、標準化、インテリジェント化、反復導入性を重視する。AI推論、映像解析、産業IoT、低遅延サービス、分散型計算需要の増加に伴い、データ処理能力は集中型の大型データセンターから、ユーザー、設備、業務現場に近いエッジノードへと広がっている。スマートマイクロモジュール型データセンターは、建設期間の短縮、現地工事の複雑性低減、運用の可視化、環境適応性向上を実現し、企業のデジタル化、分散型算力導入、省エネ改修における重要なインフラ形態となっている。
LP Informationの初期調査によると、2025年の世界スマートマイクロモジュール型データセンター市場規模は約US$6,340.00 million、2026年は約US$7,472.00 millionとなり、2032年には約US$11,289.12 millionに達すると見込まれる。2026年から2032年までの年平均成長率は約7.12%である。上記市場規模は主に、ラックレベル、列レベル、ルームレベルおよび小型プレハブモジュールを中心としたスマートマイクロモジュール型データセンター全体ソリューションを対象とし、電源分配、冷却、ラック、アイルコンテインメント、監視管理および関連する統合納入を含む。需要構造を見ると、市場成長はAIエッジ推論、企業のデジタル化、産業インターネット、スマートシティ、遠隔拠点のIT更新、金融・医療分野のローカルデータ処理、通信ネットワークの下位展開、小規模サーバールームの省エネ改修によって牽引されている。供給側では、主要企業が高電力密度ラック、モジュール型UPS、列間冷却、液冷対応、インテリジェント監視プラットフォーム、プレハブ納入能力、グローバルサービスネットワーク、地域チャネル展開に投資している。全体として、同業界は標準サーバールームの代替からクラウド・エッジ協調インフラへと発展する段階にある。今後の市場増分は、エッジコンピューティングノードの整備、既存小規模サーバールームの改修、AI推論算力の分散配置、高信頼性が求められる産業用途、新興市場におけるデジタルインフラ整備から生まれると見られる。国際エネルギー機関の公開統計では、AIおよびデジタルサービスの拡大に伴い、世界のデータセンター電力消費が大幅に増加するとされており、省エネ、高密度、監視可能なモジュール型インフラへの需要基盤が強まっている。中国では、国家発展改革委員会などが2025年末までにデータセンター平均PUEを1.5未満に引き下げる目標などを提示しており、データセンターインフラのグリーン化、モジュール化、インテリジェント化を後押ししている。