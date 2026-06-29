日本のサブカルを世界へシェア！エブリデイ桶川店にて、海外インフルエンサー限定の「くれ達」体験会を初開催
クレーンゲームに関する資格『クレーンゲーム達人検定（くれ達）』を唯一認定、発行する一般社団法人日本クレーンゲーム協会（代表理事 中村秀夫 / 所在地：埼玉県行田市）は、株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市）が運営するクレーンゲーム専門店「エブリデイとれトレ屋 桶川店」にて、2026年6月28日（日）に、世界各国で活躍する海外インフルエンサーを招待した、同検定史上初となるインフルエンサー限定の「クレーンゲーム達人検定3級 体験会」を開催いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage1】
<「モノ消費」から「本格体験」へ、世界へ広がる日本のUFOキャッチャー文化>
世界的な日本アニメやサブカルチャーブームの波に乗り、訪日外国人観光客の間で圧倒的な人気を誇る日本のクレーンゲーム。当協会ではこれまでも多言語対応の検定を行ってまいりましたが、今回は「日本のサブカル文化を世界へリアルタイムにシェアする」という新たな試みのもと、国内外のSNSプラットフォームで強大な影響力と発信力を持つ海外出身の人気インフルエンサーを招集いたしました。
単なる運試しではない「技術を要する日本のゲーム文化の奥深さ」をインフルエンサー自身の言葉と映像で世界中のファンへ届けることで、体験型インバウンド観光の新たな価値創造を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage2】
<言葉の壁を越えた“神技”に大歓声！映像を通じて世界へ魅力を同時発信>
当日は、プロの担当講師による「12種類の基礎テクニック講習」からスタート。インフルエンサーたちは、講師が実演する鮮やかなプロの技を熱心に動画撮影しながら真剣な表情で基本操作を学びました。
続く実技テストでは、英語通訳や運営スタッフによる個別の多言語サポート体制のもと、全員が景品獲得チャレンジに挑戦。習ったばかりの技を駆使し、見事に狙った景品をゲットした瞬間には国境を越えた大きな歓声と笑顔が会場を包み込みました。
その後のフリープレイタイムでも、無料クーポンを活用しながら広大な店内で撮影とプレイを存分に楽しみ、最後には参加者全員へ「くれ達3級 認定証」が授与されるなど、終始活気に満ちた情報発信の場となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage3】
<初開催の成功を受け、インフルエンサー向け特別検定の「シリーズ化」が決定 >
クレーンゲームは、シンプルな操作性でありながら奥深い技術があり、言葉の壁を容易に越えられる“世界共通言語”とも言えるエンターテインメントです。 本検定史上初となったインフルエンサー専場イベントの大きな反響と成功を受け、一般社団法人日本クレーンゲーム協会は、本プログラムを今後も継続的に実施し、様々なジャンルや国籍のインフルエンサーを対象としたシリーズイベントとして拡大開催していくことを決定いたしました。
今後も、地方の国際交流団体や教育機関、そしてグローバルな影響力を持つインフルエンサーたちと多角的に連携し、クレーンゲームを通じた“笑顔でつながる国際コミュニティ”の形成と、日本が誇るアミューズメント文化の世界的な認知度向上に努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage4】
【団体概要】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】
広報担当・責任者：朴（パク）・顧（コ）
電話番号：070-3978-3617
メール：shueko56@gmail.com
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage1】
世界的な日本アニメやサブカルチャーブームの波に乗り、訪日外国人観光客の間で圧倒的な人気を誇る日本のクレーンゲーム。当協会ではこれまでも多言語対応の検定を行ってまいりましたが、今回は「日本のサブカル文化を世界へリアルタイムにシェアする」という新たな試みのもと、国内外のSNSプラットフォームで強大な影響力と発信力を持つ海外出身の人気インフルエンサーを招集いたしました。
単なる運試しではない「技術を要する日本のゲーム文化の奥深さ」をインフルエンサー自身の言葉と映像で世界中のファンへ届けることで、体験型インバウンド観光の新たな価値創造を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage2】
<言葉の壁を越えた“神技”に大歓声！映像を通じて世界へ魅力を同時発信>
当日は、プロの担当講師による「12種類の基礎テクニック講習」からスタート。インフルエンサーたちは、講師が実演する鮮やかなプロの技を熱心に動画撮影しながら真剣な表情で基本操作を学びました。
続く実技テストでは、英語通訳や運営スタッフによる個別の多言語サポート体制のもと、全員が景品獲得チャレンジに挑戦。習ったばかりの技を駆使し、見事に狙った景品をゲットした瞬間には国境を越えた大きな歓声と笑顔が会場を包み込みました。
その後のフリープレイタイムでも、無料クーポンを活用しながら広大な店内で撮影とプレイを存分に楽しみ、最後には参加者全員へ「くれ達3級 認定証」が授与されるなど、終始活気に満ちた情報発信の場となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354026/images/bodyimage3】
<初開催の成功を受け、インフルエンサー向け特別検定の「シリーズ化」が決定 >
クレーンゲームは、シンプルな操作性でありながら奥深い技術があり、言葉の壁を容易に越えられる“世界共通言語”とも言えるエンターテインメントです。 本検定史上初となったインフルエンサー専場イベントの大きな反響と成功を受け、一般社団法人日本クレーンゲーム協会は、本プログラムを今後も継続的に実施し、様々なジャンルや国籍のインフルエンサーを対象としたシリーズイベントとして拡大開催していくことを決定いたしました。
今後も、地方の国際交流団体や教育機関、そしてグローバルな影響力を持つインフルエンサーたちと多角的に連携し、クレーンゲームを通じた“笑顔でつながる国際コミュニティ”の形成と、日本が誇るアミューズメント文化の世界的な認知度向上に努めてまいります。
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【団体概要】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
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電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県行田市下忍644-1
【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】
広報担当・責任者：朴（パク）・顧（コ）
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メール：shueko56@gmail.com
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