1/7 スケールフィギュア　イヴ ウサミミランジェリーVer.が再販開始！

株式会社サウザンド

大人気イラストレーター"rurudo"先生が手掛けた、ウサミミランジェリーの姿に身を包んだオリジナルキャラクター『イヴ』が、ご好評につき再び登場です。

ヒラヒラでふわふわな衣装に身を包み、物憂げな表情でこちらを見つめるイヴの瞳に思わず吸い込まれてしまいます。透明感のあるランジェリーからスラリと伸びる美脚や、大ボリュームの髪の毛、Cuteなウサミミなど、可愛いが溢れております！先生の個性あるタッチで紡がれる本商品をぜひお迎えください。

「上半身差し替えパーツ」が付属いたします。

■1/7 スケールフィギュア イヴ ウサミミランジェリーVer.

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用アクリル台座付属

□サイズ ：全高 約270mm（台座含む）

□原型制作：CKB

□彩色 ：五日市歩

□制作協力 ：アリスグリント

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：株式会社サウザンド

価格 ：26,400円（税込）

□発売日 ：2026年11月発売予定

詳しくは以下WEBページまで

https://goldenhead.net/

【X（旧Twitter）】

https://x.com/GOLDENHEAD_JP

---------------------------------

(C)rurudot