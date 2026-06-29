【川奈ホテルゴルフコース】絶景名門コースの一部を無料開放し「巨大芝生公園」に変身

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川奈ホテルゴルフコース（所在地：静岡県伊東市川奈1459 総支配人：和田恵里）は、近隣地域の皆さまへの地域貢献の一環として、2026年8月21日（金）に世界ゴルフ場100選にも入り、これまで数々のプロトーナメントの舞台にもなってきた富士コースを無料解放し、お子さまが外で思い切り遊べる場を提供する「親子で芝生エンジョイday」を開催いたします。

このイベントは、ゴルフ場の新たな活用と、近隣の皆さまの夏休みの思い出作りの場として貢献したいという思いから、川奈ホテルゴルフコースで2022年より開催して本年で5回目となるイベントです。富士コースの絶景の中で、お子さまたちがボール遊びや鬼ごっこ等、思いおもいに遊べるほか、スナッグゴルフやパッティング体験等でゴルフの面白さにも触れていただきます。

富士コースは世界中のゴルファーが憧れを抱く、富士山と太平洋を一望できる絶景かつ歴史あるコースです。

普段は入れないゴルフ場の緑のジュータンの上で実施する、海やプールとは違ったゴルフ場ならではの夏イベントとなっております。

イベント会場となるのは富士コースの絶景ホール小さなお子さまも家族みんなで楽しめます。ゴルフデビューが川奈ホテルゴルフコース

川奈ホテルゴルフコース「2026親子で芝生エンジョイday」 概要

１．開 催 日 2026年8月21日（金） ※雨天中止となります。

２．場 所 川奈ホテルゴルフコース 富士コース

３．入 場 料 無料

４．内 容 富士コース散策、スナッグゴルフ体験、パッティング体験、コース機械展示、水鉄砲合戦、カート乗車体験

※小さなお子さま用に、ボールや芝ソリ等の遊び道具もご用意しております。

５．募集人数 お子さま50名さま（ご同伴の保護者さまはお子さま1名につき最大2名さままで）

※お子さまだけでのご入場はできません。必ず保護者の方の付き添いをお願いいたします。

６．お申込み 「親子で芝生エンジョイday」申込の旨を伝えご予約ください。

●予約直通TEL：0557-44-6060（予約受付時間 9：00A.M.～5：00P.M.）

７．ｽｹｼ゛ｭｰﾙ (1)受付開始 2：30P.M.より川奈ホテルゴルフコース クラブハウスにて受付

※最終受付は3：30P.M.となります ※駐車場はホテル駐車場をご利用ください。

(2)受付終了後 クラブハウス前から出るバスに乗車し富士コースへ移動

(3)開始 3：00P.M.

(4)終了 5：30P.M. (クラブハウス行きバスは4：30P.M.より運行しております)

８．そ の 他 (1)コース内は自然の地形を活かした造形をしております。当日は動きやすい服装でご来場ください。

(2)当日は暑くなることも予想され、暑さ対策、お飲み物等は各自でご持参ください。

(3)ペットなど動物の同伴はご遠慮ください。

(4)レジャーシートを敷いての長時間の飲食はお控えください。また、ゴミはお持ち帰りください。

(5)コース内でのベビーカーのご使用はご遠慮ください。