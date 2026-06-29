ＰＲプランナー資格認定試験の公式テキスト最新版『2026-2027年度版 広報・ＰＲ実践』を発売

企業価値を高める広報実践力を体系的に学ぶ 「2026-2027年度版 広報・ＰＲ実践」 発売 および ＰＲプランナー 1次試験受付中

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会（所在地：東京都港区、理事長：山口恭正）は、広報・ＰＲに関する知識と実務力の向上を目指す皆様に向けて、ＰＲプランナー資格認定試験の公式テキスト最新版となる『2026-2027年度版 広報・ＰＲ実践』を2026年7月21日に発売いたします。

本テキストは、1次試験合格者が受験する2次試験以降に対応し、実務に直結する高度な実践力の習得を支援します。

また、8月8日（土）～23日（日）に実施する「ＰＲプランナー資格検定試験」1次試験の受験者募集を、6月1日（月）より開始いたしました。

◆広報・ＰＲ人材の育成へ

本資格は、広報・ＰＲに関する専門知識と実務能力を客観的に証明する資格として、企業・自治体・団体など幅広く活用されています。近年は、学生や若手社会人の受験も増え、就職活動や転職のためのキャリア形成の指標として注目されています。

人的資本経営の重要性が高まる中、企業価値の向上には、組織の考えや取り組みを社会に適切に伝える広報・ＰＲ人材の育成が不可欠です。情報環境の進化に伴い、組織と社会をつなぐ広報機能の役割はさらに高度化・多様化しています。

本テキストおよびＰＲプランナー試験を通じて、実践力を備えた広報・ＰＲ人材の育成に貢献してまいります。

◆最新動向を反映した公式テキスト

『2026-2027年度版 広報・ＰＲ実践』は、広報・ＰＲの基礎を踏まえ、戦略立案や課題解決力など、より実践的なスキルを体系的に学べる公式テキストです。

本改訂版では、デジタルメディアの進展やSNSコミュニケーションの多様化に加え、人的資本経営やサステナビリティへの関心の高まりなど、近年の経営課題にも対応した内容を盛り込み、現場で活かせる知識の充実を図りました。

ＰＲプランナー資格認定試験の2次試験・3次試験対策として活用できるほか、企業価値向上に貢献する高度なコミュニケーション力を身につけたい方にとって、実務の指針となる一冊です。

◆ＰＲプランナー認定検定試験 １次試験申込み受付中

2026年度 ＰＲプランナー1次試験の受付は、7月24日までとなります。

本資格は段階的に知識と実務力を高める制度であり、1次試験からの挑戦が将来的な実践力強化とキャリア形成につながります。広報・ＰＲ分野での専門性を高めたい皆様の積極的な受験をお待ちしております。

記

【書籍概要】

書 名 ： 「2026-2027年度版 広報・PR実践」

発売日 ： 2026年7月21日 第1刷発行

仕 様 ： A5判、406ページ

定 価 ： 3,080円（税込）

編 著 ： 公益社団法人日本バプリックリレーションズ協会

発 行 ： 株式会社同友館

ISBN ： 978-4-496-05838-7

【第40回ＰＲプランナー1次試験（2026年度後期）概要】

受験期間 ： 2026年8月8日（土）～8月23日（日）

受験会場 ： 全国のテストセンター約340ヵ所

試験方法 ： CBT方式（パソコンによる択一式）

申込期間 ： 2026年6月1日（月）～7月24日（金）

合否発表 ： 2026年9月2日（水）正午

【試験詳細】

受験資格 ： 制限なし

問題数 ： 50問

試験時間 ： 80分

合格基準 ： 正答率70％以上

試験内容 ： 「広報・ＰＲに関する基本的な知識」

公式テキスト： 「2026年度版 広報・ＰＲ概説」

「2025年度版 広報・ＰＲ資格試験 参考問題集」

受験料 （税込） ： 一般 11,000円

学生 6,600円

会員 8,800円 （※協会会員企業の従業員等）

申込方法 ： Webサイトより

https://pr-shikaku.prsj.or.jp/exam/schedule_1st_exam

【関連リンク】

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会

https://prsj.or.jp/

CBT-Solutions ＰＲプランナー資格認定検定試験サイト

https://cbt-s.com/examinee/examination/pr

以上