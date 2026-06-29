NTTデータとダイキン、AIでサーバー内部の熱状態を予測しデータセンター冷却を最適化する共同検証を開始













図：AI制御による次世代冷却最適化ソリューションの全体イメージ





今回の取り組みの特長は以下の3点です。特長1：サーバー内部データを取得せずに熱状態をAIで予測サーバーの電力使用量や温度データなどの間接データを基に、AIがサーバー内部の熱状態を予測します。サーバー近傍の温度センサーの情報を軸に冷却制御を行う従来方式とは異なり、AIがサーバーの負荷と熱状態の関係を学習することで、実際のサーバーに近い熱状態を予測します。特長2：空調・熱源・液体冷却設備を統合制御AIによる熱状態の予測結果を基に、空調設備、熱源設備、液体冷却設備を統合的に制御します。設備ごとの個別最適化ではなく、データセンター全体で冷却効率の向上をめざします。これにより、過剰冷却の抑制や負荷の変動への追従性向上を図ります。特長3：データセンター運用知見と空調制御技術を融合NTTデータが保有する多様なシステム環境におけるデータセンター運用ノウハウおよびサーバーの挙動と空調の相関データと、ダイキンの空調・熱源設備の制御技術および空調制御AI技術を組み合わせます。両社の知見を融合することで、サーバーの挙動と設備制御を連携させた新たな冷却最適化技術の実現をめざします。■各社の役割NTTデータ・データセンター運用ノウハウおよびサーバーの挙動と空調の相関データの提供・エネルギー利用の可視化・分析システム (GDCEMS)の提供・サーバー内部の熱状態を予測するAIの検討・開発・有効性検証環境の提供および運用評価ダイキン・空調設備、熱源設備および液体冷却設備に関する制御技術やノウハウの提供・AIが自律的に空調設備を最適制御する装置の提供・サーバー内部の熱状態を予測するAIの検討・開発・設備運転および効果検証【今後について】両社は、本共同検証を通じて冷却設備およびデータセンター全体のエネルギー最適化技術の高度化を進めます。2026年度中にNTTデータのデータセンターにおいて、AIによるサーバー熱状態予測の精度や、冷却設備の統合制御による省エネルギー効果、電力コスト削減効果および運用自動化の有効性を検証します。その後、検証結果を踏まえてソリューションの高度化を進め、2027年度中の商用化をめざします。将来的には国内外のデータセンターへの展開を視野に入れ、AI時代に対応した次世代冷却ソリューションとして普及を図ります。これにより、データセンター事業者の電力コスト削減や運用効率向上に貢献するとともに、温室効果ガス排出量削減を通じたESG経営および持続可能な社会の実現に寄与します。