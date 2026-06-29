神戸旧居留地の洋館サロン「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館」で、桃とアールグレイ香る、アフタヌーンティー が登場。7月2日（木）より。
神戸旧居留地の洋館サロン「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館(https://toothtooth.com/salon15)」にて、2026年7月2日（木）より、心ほどける桃のアフタヌーンティーが登場。
みずみずしい果実感、上品な甘み、ふわりと広がる香り。
旬を迎えた桃の魅力を閉じ込めたスイーツが、ティースタンドを華やかに彩ります。
クラシカルな洋館に流れる、穏やかな時間。
紅茶とともに巡る、心地いい余韻。
五感で味わう、特別な午後をゆっくりとお愉しみください。
◆季節のアフタヌーンティーセット[５種類のペアリングティーフリー付き]
おひとり様 6000円（税込）※２名様より２日前迄の完全予約制
>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/8799/455761)
▼上段
・ハイビスカス香る桃のタルト
・桃と杏仁、ラズベリーのプティ・パルフェ
・ココナッツとベリーのマカロン
・発酵バターのサブレ
▼中段
・抹茶のオペラ
・カヌレ
・マドレーヌ・ショコラフランボワーズ
▼下段
・モルタデッラハムとトマトのポンデケージョ
・スモークサーモンと夏野菜のキッシュ
・スコーン 桃とバラのコンフィチュール/クロテッドクリーム
《 5種のペアリングティー 》
・TOOTH TOOTHブレンド
・フルールドオランジェ
・オルガパレード
・ステラバイアールグレイ
・夏の庭
洋館サロンならでは。趣溢れる空間で特別なひとときを。
神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもある 「旧神戸居留地十五番館」。建物の外観は、２階の南側にベランダを持つコロニアルスタイルで、 店内の柱から装飾の飾りまで細部にわたり明治初期の外国商館 の趣が伝わってきます。当店でしか味わうことの出来ない、モダンでクラシカルな佇まいで趣溢れる空間の中、特別なひとときをぜひお愉しみください。
Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館
（サロンジュウゴ トゥーストゥース）
紅茶と洋菓子の新しい体験ができる、パティスリー＆ティーブティック
「Salon 15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館」
ブティックでは、広々とした趣のある空間で、PATISSERIE TOOTH TOOTHのお菓子たちをゆっくりと選びながらお買い物する事ができ、紅茶カウンターにて試飲しながら、自分にピッタリの紅茶を選ぶ事ができます。
サロンでは、ケーキと紅茶のマリアージュ、季節のアフタヌーンティー、ガストロノミーなパスタやメインディッシュなどの神戸キュイジーヌがお楽しみいただけます。
日々を素敵に彩る”ハレノニチジョウ”の世界をご堪能ください。
>> 公式HP(https://toothtooth.com/salon15)
>> Instagram(https://www.instagram.com/salon15toothtooth/?hl=ja)
>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/8799)