身体前面も覆い、冷却面積が約2倍に！メディエイドのペルチェ式冷水循環服に専用新パッド「ベスト型冷却パッド」、6月29日よりラインアップ追加

日本シグマックス株式会社

日本生まれの日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、ペルチェ式冷水循環服「メディエイド アイシングギア ベスト2」専用パッド「ベスト型冷却パッド」を2026年6月29日より新たに発売いたします。

本製品は、従来品より冷却面積を約2倍に広げ、身体前面まで広範囲の冷却を可能にします。

▲「メディエイド アイシングギア ベスト２用ベスト型冷却パッド」を6月29日より新発売

■職場の熱中症による死傷者数は過去最多、労働現場での対策は急務

近年、熱中症での救急搬送者数は年々増加傾向にあり、2025年6月1日からは職場における熱中症対策が、労働安全衛生規則改正により罰則付きで義務付けられました。さらに、2026年3月には、厚生労働省から全ての職場において、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講じるよう定められました（※1）。

しかし、対策強化が進む一方で、2025年の職場における熱中症の発生状況について、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は過去最多の1,803人となっています（※2）。特に、製造業（365人）、建設業（292人）と、高温環境下での作業が多い現場において深刻な状況が続いています。

※1：引用 厚生労働省「令和8年『STOP！熱中症クールワークキャンペーン』実施要綱(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001676129.pdf)」

※2：厚生労働省「令和7年職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001705024.pdf)」 p.1.3

■さらなる冷感が必要な現場に。冷却面積を約2倍に広げた「ベスト型冷却パッド」をラインアップ追加

メディエイドは、労働現場での熱中症対策や、各現場で生じている困りごとを解決するべく、ペルチェ素子による冷却に水冷を組み合わせ、特許取得した独自タンクレス構造の冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト」を2023年に発売。さらに、2025年には冷却性能や装着時のフィット感、連続動作時間を格段に向上させた「メディエイド アイシングギア ベスト2」を発売しました。

製品を販売する中で、溶接など身体の正面に熱源がある現場から「背中や身体の側面だけでなく、身体の前面も冷却したい」という要望がありました。そこで、従来の冷却性能はそのままに、冷却面積を約2倍に広げ、ウェア一体型で装着の手間を軽減したアイシングギア ベスト2専用の新パッド「ベスト型冷却パッド」を新たに発売いたしました。

■ベスト型冷却パッドの製品特長

特長1．冷却面積を約2倍に拡大し、身体前面までカバー

冷却面積を約2倍に拡大。背中に加えて身体の前面も冷却可能に。熱源が身体の正面にある現場でも快適な冷却を実現。

特長2．ウェア一体型設計で装着時の手間を軽減

ウェア一体型のタイプなので装着時の手間も軽減。

手洗いであれば冷却パッド丸ごと洗濯可能。

特長3．フリーサイズでサイズ選定不要

フリーサイズのためサイズ選定なしで導入可能。

■製品情報

サイズ(適用範囲：胸囲)： フリーサイズ（86～120cm）

希望小売価格（税抜）：

アイシングギア ベスト2用 ベスト型冷却パッド 単体 …31,000円

アイシングギア ベスト2 ベスト型冷却パッド仕様 バッテリー有 …155,000円

アイシングギア ベスト2 ベスト型冷却パッド仕様 バッテリー無 …125,000円

▲アイシングギア ベスト2用ベスト型冷却パッド 単体▲アイシングギア ベスト2ベスト型冷却パッド仕様 バッテリー有▲アイシングギア ベスト2ベスト型冷却パッド仕様 バッテリー無

【本製品は以下のオンラインショップにて販売いたします】メディエイド オンラインショップ :https://www.mediaid-online.jp/SHOP/56776.htmlシグマックス公式shop楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/sigmax-officialshop/56776/メディエイド公式Yahoo!店 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/sigmax-officialshop/56776.html

【アイシングギア ベスト2用 ベスト型冷却パッド 使用方法説明動画】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgJ2cvw3ctQ ]

■メディエイド アイシングギア ベスト2 公式ポータルサイト

ペルチェ式冷水循環服「メディエイド アイシングギア ベスト2」公式ポータルサイトでは、導入事例やシーン別活用方法、製品カタログをはじめとした各種コンテンツをご用意しています。

▲メディエイド アイシングギア ベスト2 公式ポータルサイト TOPページ公式ポータルサイトはこちらから :https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid-icinggear-vest2/メディエイド アイシングギア ベスト2 公式ポータルサイトはこちらからご覧いただけます

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/(https://www.sigmax.co.jp/)

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）