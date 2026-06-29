【Pontaパス会員限定】安城コロナワールドリニューアル記念！ 全国のコロナシネマワールドで、キャンペーン期間中毎日映画が1,200円で鑑賞できる「安城コロナワールドリニューアルキャンペーン」開催！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として、「安城コロナワールド」のリニューアルを記念し、2026年7月1日から2026年8月31日までの期間中、シアター割対象の全国のコロナシネマワールドでの鑑賞料金が毎日1,200円（一般・大学生の場合）となる「安城コロナワールドリニューアルキャンペーン」を実施します。期間中は土日祝日を含め、Pontaパス会員ならおトクな価格で映画をお楽しみいただけます。

特設サイト：https://s-link.kddi.com/WaPDmz(https://s-link.kddi.com/WaPDmz)

■「安城コロナワールドリニューアルキャンペーン」概要

内容：期間中毎日、シアター割対象の全国のコロナシネマワールドでPontaパス会員なら映画観賞券を1,200円で購入可能（土日祝日も含む）

※クーポン1枚で鑑賞券を5枚まで購入可能です。

対象劇場：全国のコロナシネマワールド

【関東】小田原

【中部・北陸】小牧、中川、ららぽーと安城、安城、豊川、大垣、福井、金沢

【中国・九州】福山、小倉

料金：一般・大学生1,200円

※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

対象：Pontaパス会員

※Pontaパスライト会員のお客さまは対象外

対象期間：2026年7月1日～2026年8月31日販売分

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

https://entm.auone.jp/camp/ponta_entm/lpc?medid=press_release&srcid=pontapass&serial=pr665(https://entm.auone.jp/camp/ponta_entm/lpc?medid=press_release&srcid=pontapass&serial=pr665)

【参考情報】

Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに

・他にも推しトク作品多数！ URL: http://kddi-l.jp/uQb(http://kddi-l.jp/uQb)

●Pontaパス マンデイ＆ウェンズデイ

対象劇場：TOHOシネマズ

毎週月曜日と水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/Tl0(https://kddi-l.jp/Tl0)

●シアター割

<土日祝日もOK！毎日おトク！＞

対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX） / ローソン・ユナイテッドシネマグループ / テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク / キノシネマ / シネマート

いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい

URL: https://kddi-l.jp/cer

<水曜日限定でおトク！>

対象劇場：OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）

URL: https://kddi-l.jp/npE (https://kddi-l.jp/npE)

★Pontaパス初回加入特典★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！

URL: http://kddi-l.jp/04x

対象劇場：TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX） / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/ テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク / シネマート

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。 https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。