7/9（木）「Utila Private Executive Dinner」開催のお知らせ

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（所在地：東京都、代表取締役：小野貢司、以下「DeFimans」）は、機関投資家向けデジタル資産運用プラットフォームを提供するUtilaのオーガナイザーとして、「Utila Private Executive Dinner」を2026年7月9日（木）に開催いたします。

■ イベント概要

本イベントは、日本企業におけるデジタルアセット活用の拡大を見据え、Institutional Wallet、Treasury Management、ガバナンス、セキュリティ、規制対応をテーマに、 少人数ならではの率直な議論を行う事前承認制のエグゼクティブディナーです。

金融機関、事業会社、システムインテグレーター、Web3事業者など、デジタルアセット領域における意思決定層が集まり、Utilaのサービス紹介や海外での導入事例を共有するとともに、日本市場における課題や今後の活用可能性について意見交換を行います。また、参加者同士のネットワーキングを通じ、新たな事業連携や協業の可能性を探ります。

■Utilaとは

Utilaは、機関投資家・企業向けのデジタルアセット管理プラットフォームです。MPC（Multi-Party Computation）技術を活用したウォレットインフラを提供し、資産管理、承認ワークフロー、Treasury Management、ガバナンス、セキュリティを統合的に支援します。取引所、カストディアン、DeFiプロトコルとの接続にも対応し、世界中の金融機関やWeb3企業で導入が進んでいます。

■ イベント詳細

日時：2026年7月9日（木）18:30～21:30（受付開始 18:15）

会場：鮨かきだ 新宿店（小田急ホテルセンチュリーサザンタワー19階）

形式：着席ディナー

定員：最大30名（招待制・事前承認制）

参加費：無料

ドレスコード：ビジネスフォーマルまたはスマートカジュアル

■ こんな方におすすめ- 日本企業におけるデジタルアセット活用やTreasury戦略を検討している方- Institutional向けWeb3インフラの活用・提供を検討している方- 日本市場での事業展開・パートナーシップを模索している方

■ タイムスケジュール（予定）

18:15 受付開始

18:30 開会・ウェルカムトーク

18:45 着席ディナー開始

20:00 自由対話

21:30 終了

■ 参加登録

本イベントは事前承認制となっております。以下のリンクよりご参加をリクエストください。

参加登録 :https://luma.com/db44t5rq

Utila

Utilaは、機関投資家向けの安全なオールインワン型デジタル資産運用プラットフォームです。あらゆる規模の組織がデジタル資産を安全に管理・構築できるよう支援します。安全なMPCウォレット、細かなポリシー管理、充実したAPI、決済およびトークン化エンジン、銀行システムやAML・取引所・DeFiなどとのシームレスな統合機能を提供。月間100億ドル以上の処理実績、累計600億ドル超のトランザクションを安全に取り扱っています。

公式サイト：https://utila.io/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/utila-io/

X：https://x.com/utila_io/

株式会社DeFimans

株式会社DeFimansはグローバルなフィールドでプロジェクトを手掛けるプロフェッショナルファームです。金融・IT・エンタメ領域を中心とした国内外の多様な産業における新規事業・web3事業の支援にフォーカスしており、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けています。また、ステーブルコインの企画や活用戦略の策定、発行に係る実務支援をしております。

代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援

資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/DeFimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com