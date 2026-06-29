シリコーン素材採用の新カラコンブランド『𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐎𝐋𝐋.(ワンドール) 』誕生！REIRIE 黒宮れいさんイメージモデル 世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬 になれる全3色！
◆𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓
世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊
唯一無二の可愛さは、瞳から。
“ 私だけのかわいい ”を引き出す、ワンドール。
誰かになるためじゃなく、
自分らしさをそのままに、少しだけ特別に。
誰かの真似ではなく、自分らしさを大切にしながら、
瞳にほんの少しの特別感をプラス。
ワンドールは透明感や甘さ、儚さなど、なりたい雰囲気を自然に纏い、
自分自身をもっと好きになれるようなドール盛れがコンセプトとなっています。
◆たっぷり酸素を通すシリコーンハイドロゲル素材を採用!
𝑺𝒊𝒍𝒊𝒄𝒐𝒏𝒆 𝑯𝒚𝒅𝒐𝒓𝒐𝒈𝒆𝒍 -シリコーンハイドロゲル-
シリコーンハイドロゲル素材を採用。
たっぷり酸素を通す高い酸素透過率(150DK/L)！
まるで裸眼のような付け心地で瞳に寄り添う素材です。
※ 装着感には個人差がございます。
◆𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 - 𝑶𝑵𝑳𝒀 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 -
瞳の輪郭を際立たせる、くっきり黒フチデザイン全3色
ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐆𝐑𝐀𝐘 / オンリーグレー
ミスティグレー×くっきり黒フチ
やわらかく溶け込む透明感グレー
上品でミステリアスなドールアイに。
甘すぎず、大人っぽい可愛さを引き出すカラー。
DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm
ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 / オンリーブラウン
ピュアブラウン×くっきり黒フチ
ほんのり甘さのある王道ブラウン
透明感と可愛さが両立したドールアイに。
ピュアなドーリーフェイスを叶える万能カラー。
DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm
ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐋𝐔𝐄 / オンリーブルー
クラッシーブルー×くっきり黒フチ
瞳に吸い込まれるようなくすみブルー
どこか儚く抜け感のあるドールアイに。
子猫のような愛らしさのあるカラー。
DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm
◆黒宮れいさんランダムトレカ付き全色コンプリートボックス同時発売(ハート)
黒宮れいさん自撮りランダムトレカ付き、
全色コンプリートボックスが数量限定で販売されます˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊
※2026年7月3日(金) 11:00から同時発売
※なくなり次第終了となります。
◆𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 REIRIE 黒宮れいさん
ꕮ 黒宮れい
11月29日生まれ、埼玉県出身。
金子理江との2人組ユニット
「REIRIE」のメンバー
2026年1月にメジャーデビュー。
圧倒なヴィジュアルと高いパフォーマンス力で
女性ファンを中心に支持を拡大。
さらに2026年2月からは全12都市を巡る
全国ツアーを開催し、
個性的な世界観で注目を集めている。
X：https://x.com/rei_Nevermind/
Instagram：https://www.instagram.com/suicide_u/
【販売店舗】
QUEEN EYES（クイーンアイズ）
https://www.queen-eyes.com/
QUEEN EYES 楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/
QUEEN EYES Qoo10店
https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes
【公式SNS】
ONEDOLL.公式Instagram : https://www.instagram.com/onedoll_official/
ONEDOLL.公式TikTok : https://www.tiktok.com/@onedoll_official/
ONEDOLL.公式X : https://x.com/onedoll_lens/
QUEEN EYES公式Instagram : https://www.instagram.com/queeneyes_official/
QUEEN EYES公式TikTok：https://www.tiktok.com/@queeneyes_official/
QUEEN EYES公式X：https://x.com/queeneyes_/
【製品概要】
[商品名] ONE DOLL.(ワンドール)
[内容] 1箱10枚入り
[装用期間] 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ
[販売価格] 1,760円(税込)
[レンズ直径] 14.2mm
[着色直径] 13.0mm
[BC] 8.7mm
[含水率] 44%
[酸素透過率(Dk/L値)] DK/L 150
[紫外線吸収率] あり(UV-A波:50%未満 UV-B波:5%未満)
[度数] 度数：±0.00(度なし)/-0.75～-5.00(0.25step)/-5.50～-10.00(0.50step)(度あり)
[製造方法] キャストモールド製法
[医療機器承認番号] 30600BZX00267000
[販売名] ハイドロン ワンデー PurePlus
[販売元] 株式会社エース
[製造販売元] エイショウ光学株式会社
[製造国] 台湾
【会社概要】
会社名：株式会社エース
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号
代表者：山下 雅史
設立：2008年5月2日
URL：https://www.acegroup.co.jp
事業内容：情報システム事業、物販サービス事業
【お客様からのお問い合わせ先】
社名：株式会社エース
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階
TEL：03-6280-3140 FAX：03-6280-3141