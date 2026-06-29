シリコーン素材採用の新カラコンブランド『𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐎𝐋𝐋.(ワンドール) 』誕生！REIRIE 黒宮れいさんイメージモデル 世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬 になれる全3色！

◆𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓

株式会社エース

世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊

唯一無二の可愛さは、瞳から。

“ 私だけのかわいい ”を引き出す、ワンドール。

誰かになるためじゃなく、

自分らしさをそのままに、少しだけ特別に。

誰かの真似ではなく、自分らしさを大切にしながら、

瞳にほんの少しの特別感をプラス。

ワンドールは透明感や甘さ、儚さなど、なりたい雰囲気を自然に纏い、

自分自身をもっと好きになれるようなドール盛れがコンセプトとなっています。

◆たっぷり酸素を通すシリコーンハイドロゲル素材を採用!

𝑺𝒊𝒍𝒊𝒄𝒐𝒏𝒆 𝑯𝒚𝒅𝒐𝒓𝒐𝒈𝒆𝒍 -シリコーンハイドロゲル-

シリコーンハイドロゲル素材を採用。

たっぷり酸素を通す高い酸素透過率(150DK/L)！

まるで裸眼のような付け心地で瞳に寄り添う素材です。

※ 装着感には個人差がございます。

◆𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 - 𝑶𝑵𝑳𝒀 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 -

瞳の輪郭を際立たせる、くっきり黒フチデザイン全3色

ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐆𝐑𝐀𝐘 / オンリーグレー

ミスティグレー×くっきり黒フチ

やわらかく溶け込む透明感グレー

上品でミステリアスなドールアイに。

甘すぎず、大人っぽい可愛さを引き出すカラー。

DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm

ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 / オンリーブラウン

ピュアブラウン×くっきり黒フチ

ほんのり甘さのある王道ブラウン

透明感と可愛さが両立したドールアイに。

ピュアなドーリーフェイスを叶える万能カラー。

DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm

ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐋𝐔𝐄 / オンリーブルー

クラッシーブルー×くっきり黒フチ

瞳に吸い込まれるようなくすみブルー

どこか儚く抜け感のあるドールアイに。

子猫のような愛らしさのあるカラー。

DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm

◆黒宮れいさんランダムトレカ付き全色コンプリートボックス同時発売(ハート)

黒宮れいさん自撮りランダムトレカ付き、

全色コンプリートボックスが数量限定で販売されます˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊

※2026年7月3日(金) 11:00から同時発売

※なくなり次第終了となります。

◆𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 REIRIE 黒宮れいさん

ꕮ 黒宮れい

11月29日生まれ、埼玉県出身。

金子理江との2人組ユニット

「REIRIE」のメンバー

2026年1月にメジャーデビュー。

圧倒なヴィジュアルと高いパフォーマンス力で

女性ファンを中心に支持を拡大。

さらに2026年2月からは全12都市を巡る

全国ツアーを開催し、

個性的な世界観で注目を集めている。



X：https://x.com/rei_Nevermind/

Instagram：https://www.instagram.com/suicide_u/

【販売店舗】

QUEEN EYES（クイーンアイズ）

https://www.queen-eyes.com/

QUEEN EYES 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/

QUEEN EYES Qoo10店

https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes

【公式SNS】

ONEDOLL.公式Instagram : https://www.instagram.com/onedoll_official/

ONEDOLL.公式TikTok : https://www.tiktok.com/@onedoll_official/

ONEDOLL.公式X : https://x.com/onedoll_lens/

QUEEN EYES公式Instagram : https://www.instagram.com/queeneyes_official/

QUEEN EYES公式TikTok：https://www.tiktok.com/@queeneyes_official/

QUEEN EYES公式X：https://x.com/queeneyes_/

【製品概要】

[商品名] ONE DOLL.(ワンドール)

[内容] 1箱10枚入り

[装用期間] 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ

[販売価格] 1,760円(税込)

[レンズ直径] 14.2mm

[着色直径] 13.0mm

[BC] 8.7mm

[含水率] 44%

[酸素透過率(Dk/L値)] DK/L 150

[紫外線吸収率] あり(UV-A波:50%未満 UV-B波:5%未満)

[度数] 度数：±0.00(度なし)/-0.75～-5.00(0.25step)/-5.50～-10.00(0.50step)(度あり)

[製造方法] キャストモールド製法

[医療機器承認番号] 30600BZX00267000

[販売名] ハイドロン ワンデー PurePlus

[販売元] 株式会社エース

[製造販売元] エイショウ光学株式会社

[製造国] 台湾

【会社概要】

会社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号

代表者：山下 雅史

設立：2008年5月2日

URL：https://www.acegroup.co.jp

事業内容：情報システム事業、物販サービス事業

【お客様からのお問い合わせ先】

社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階

TEL：03-6280-3140 FAX：03-6280-3141