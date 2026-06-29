シリコーン素材採用の新カラコンブランド『𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐎𝐋𝐋.(ワンドール) 』誕生！REIRIE 黒宮れいさんイメージモデル 世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬 になれる全3色！

写真拡大 (全8枚)

株式会社エース


◆𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓


世界にひとつ、私だけのドール𝑬𝒀𝑬˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊



唯一無二の可愛さは、瞳から。


“ 私だけのかわいい ”を引き出す、ワンドール。


誰かになるためじゃなく、


自分らしさをそのままに、少しだけ特別に。


誰かの真似ではなく、自分らしさを大切にしながら、


瞳にほんの少しの特別感をプラス。


ワンドールは透明感や甘さ、儚さなど、なりたい雰囲気を自然に纏い、


自分自身をもっと好きになれるようなドール盛れがコンセプトとなっています。



◆たっぷり酸素を通すシリコーンハイドロゲル素材を採用!


𝑺𝒊𝒍𝒊𝒄𝒐𝒏𝒆 𝑯𝒚𝒅𝒐𝒓𝒐𝒈𝒆𝒍 -シリコーンハイドロゲル-



シリコーンハイドロゲル素材を採用。


たっぷり酸素を通す高い酸素透過率(150DK/L)！


まるで裸眼のような付け心地で瞳に寄り添う素材です。


※ 装着感には個人差がございます。





◆𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 - 𝑶𝑵𝑳𝒀 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 -

瞳の輪郭を際立たせる、くっきり黒フチデザイン全3色




ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐆𝐑𝐀𝐘 / オンリーグレー



ミスティグレー×くっきり黒フチ


やわらかく溶け込む透明感グレー


上品でミステリアスなドールアイに。


甘すぎず、大人っぽい可愛さを引き出すカラー。



DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm







ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 / オンリーブラウン



ピュアブラウン×くっきり黒フチ


ほんのり甘さのある王道ブラウン


透明感と可愛さが両立したドールアイに。


ピュアなドーリーフェイスを叶える万能カラー。



DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm






ꕮ 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐋𝐔𝐄 / オンリーブルー



クラッシーブルー×くっきり黒フチ


瞳に吸い込まれるようなくすみブルー


どこか儚く抜け感のあるドールアイに。


子猫のような愛らしさのあるカラー。



DIA:14.2mm 着色直径:13.0mm BC:8.7mm





◆黒宮れいさんランダムトレカ付き全色コンプリートボックス同時発売(ハート)

黒宮れいさん自撮りランダムトレカ付き、


全色コンプリートボックスが数量限定で販売されます˖ . ݁ 𝜗𝜚. ݁ ₊



※2026年7月3日(金) 11:00から同時発売


※なくなり次第終了となります。




◆𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 REIRIE 黒宮れいさん


ꕮ 黒宮れい


11月29日生まれ、埼玉県出身。
金子理江との2人組ユニット


「REIRIE」のメンバー
2026年1月にメジャーデビュー。
圧倒なヴィジュアルと高いパフォーマンス力で
女性ファンを中心に支持を拡大。
さらに2026年2月からは全12都市を巡る


全国ツアーを開催し、
個性的な世界観で注目を集めている。



X：https://x.com/rei_Nevermind/
Instagram：https://www.instagram.com/suicide_u/






【販売店舗】


QUEEN EYES（クイーンアイズ）


https://www.queen-eyes.com/


QUEEN EYES 楽天市場店


https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/


QUEEN EYES Qoo10店


https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes



【公式SNS】


ONEDOLL.公式Instagram : https://www.instagram.com/onedoll_official/


ONEDOLL.公式TikTok : https://www.tiktok.com/@onedoll_official/


ONEDOLL.公式X : https://x.com/onedoll_lens/


QUEEN EYES公式Instagram : https://www.instagram.com/queeneyes_official/


QUEEN EYES公式TikTok：https://www.tiktok.com/@queeneyes_official/


QUEEN EYES公式X：https://x.com/queeneyes_/



【製品概要】


[商品名] ONE DOLL.(ワンドール)


[内容] 1箱10枚入り


[装用期間] 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ


[販売価格] 1,760円(税込)


[レンズ直径] 14.2mm


[着色直径] 13.0mm


[BC] 8.7mm


[含水率] 44%


[酸素透過率(Dk/L値)] DK/L 150


[紫外線吸収率] あり(UV-A波:50%未満 UV-B波:5%未満)


[度数] 度数：±0.00(度なし)/-0.75～-5.00(0.25step)/-5.50～-10.00(0.50step)(度あり)


[製造方法] キャストモールド製法


[医療機器承認番号] 30600BZX00267000


[販売名] ハイドロン ワンデー PurePlus


[販売元] 株式会社エース


[製造販売元] エイショウ光学株式会社


[製造国] 台湾



【会社概要】


会社名：株式会社エース


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号


代表者：山下 雅史


設立：2008年5月2日


URL：https://www.acegroup.co.jp


事業内容：情報システム事業、物販サービス事業



【お客様からのお問い合わせ先】


社名：株式会社エース


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階


TEL：03-6280-3140　FAX：03-6280-3141