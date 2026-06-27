SSKが広島東洋カープ栗林良吏選手着用「バッテリースタッフTシャツ」を長袖・半袖で限定発売！

株式会社エスエスケイ

野球メーカーSSKが、広島東洋カープの投手・捕手やコーチが練習時に着用する「バッテリースタッフTシャツ」を公式オンラインショップで発売します。SSKアドバイザリースタッフの栗林良吏選手モデルと番号なしの2モデルで、長袖と半袖をラインナップ。6月26日から7月8日まで予約を受け付け、8月上旬お届け予定です。

チームの結束を高めるバッテリースタッフTシャツ

広島東洋カープの投手や捕手、そして彼らを支えるコーチたちが練習時に着用する「バッテリースタッフTシャツ」。真夏の過酷な練習を少しでも涼しく快適にするための機能性と、チームの結束を高める目的で、2019年から始まりました。チーム内でのコミュニケーションを円滑にする効果を生み、 毎年デザインが刷新されるため、選手たちの気持ちを新たにさせ、真夏のシーズンへ向かう士気を高める役割も担っています。

カープバッテリーのパフォーマンスを支える機能性と選べるスタイル

今回発売するバッテリースタッフTシャツは、プロの練習をサポートする高い機能性を備えており、吸汗速乾性に優れた素材を採用。大量の汗を素早く吸収・拡散、汗による不快感を軽減して集中力を維持するだけでなく、汗冷えから体を守ります。さらに高いストレッチ性を備えており、投球動作や、複雑な体幹の動きを妨げずにスムーズなプレーをサポートします。

SSKアドバイザリースタッフの栗林選手モデルと番号なしの2モデルから選択可能で、「長袖」と「半袖」の2タイプをラインナップ。カラーはレッド・ネイビー・Sグレーの3色、サイズはSからXO3まで幅広く展開します。前面には球団ロゴと「BATTERY STAFF」、そして背面には2026年キャッチフレーズ「SHAKARIKI」ロゴをプリント、栗林選手モデルには、前面に「20」、左袖に栗林選手のシルエットをプリントしました。カープバッテリースタッフとの一体感を味わえる、この時期だけの特別な応援ウェアです。

商品・販売情報

広島東洋カープ栗林良吏選手着用「バッテリースタッフTシャツ」は、SSKオンラインショップ限定で6月26日（金）から7月8日（水）まで予約を受け付けます。商品は8月上旬頃お届け予定です。

※お届け予定、発送日については確定ではございません。

※ご注文後のキャンセルはいたしかねます。またご注文確定後の追加や変更等もいたしかねますのでご注意ください。



＜注意事項＞

■ご予約いただきました段階での決済となります。予めご了承ください。

■ご注文時の配送先住所からの住所変更についてはお受けできません。予めご了承ください。

広島東洋カープ栗林選手バッテリースタッフTシャツ（半袖）

PRICE：8,800円（税込）

COLOR：レッド,ネイビー,Sグレー

SIZE：S,M,L,O,XO,XO2,XO3

広島東洋カープ栗林選手バッテリースタッフTシャツ（長袖）

PRICE：9,900円（税込）

COLOR：レッド,ネイビー,Sグレー

SIZE：S,M,L,O,XO,XO2,XO3

広島東洋カープバッテリースタッフTシャツ（半袖）

PRICE：7,260円（税込）

COLOR：レッド,ネイビー,Sグレー

SIZE：S,M,L,O,XO,XO2,XO3

広島東洋カープバッテリースタッフTシャツ（長袖）

PRICE：8,360円（税込）

COLOR：レッド,ネイビー,Sグレー

SIZE：S,M,L,O,XO,XO2,XO3

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