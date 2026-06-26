解体工事の不安、1位は「解体費用の相場がわからない」。近隣住民への影響を心配する人は約76%に

株式会社NEXER

■解体工事、あなたは何に不安を感じていますか？

家を取り壊す「解体工事」。

一生のうちに何度も経験するものではないだけに、いざ自分が当事者になると、わからないことばかりではないでしょうか。

費用はいくらかかるのか、近所に迷惑をかけないか、業者はきちんと対応してくれるのか。では実際に、解体工事を経験・検討した人は、どんなことに不安を感じているのでしょうか。

ということで今回は株式会社大中環境と共同で、事前調査で「解体工事の経験・または検討をしたことがある」と回答した全国の男女50名を対象に「解体工事のトラブル・不安に関する調査」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社大中環境による調査」である旨の記載

・株式会社大中環境（https://www.dc-env.com/）へのリンク設置

「解体工事のトラブル・不安に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月18日 ～ 6月25日

調査対象者：事前調査で「解体工事の経験・または検討をしたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：解体工事を行う（または検討する）にあたって、不安に感じることはどれですか？（複数選択可）

質問2：最も不安に感じることと、その理由を教えてください。

質問3：解体工事中の近隣住民への影響（騒音・振動・粉塵など）について、どの程度心配していますか？

質問4：解体業者に「やってほしかった（やってほしい）」サポートは何ですか？（複数選択可）

質問5：解体工事を安心して依頼できる業者の条件は何だと思いますか？（複数選択可）

質問6：解体業者を選ぶ際、最も重視することとその理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■66.0％が、解体工事の不安として「解体費用の相場がわからない」と回答

まず、解体工事を行う（または検討する）にあたって、不安に感じることを聞いてみました。

最も多かったのは「解体費用の相場がわからない」で66.0％でした。

次いで「近隣住民との騒音・振動トラブル」が58.0％、「粉塵・アスベストなどの飛散リスク」が38.0％と続きます。

さらに「追加費用が発生するかもしれない」「解体業者の信頼性がわからない」も、それぞれ32.0％となりました。

費用や近隣への影響、業者選びなど、不安の内容はさまざまです。

そのなかでも、「いくらかかるのか見当がつかない」という費用面の不安を抱える人が最も多いことがわかります。

さらに、最も不安に感じることとその理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

最も不安に感じることと、その理由を教えてください。

・総額が予想できない。（40代・女性）

・費用がどれくらいか お金がないから。（50代・女性）

・依頼先が直接施工してくれればよいが、怪しい下請けに回したりしないよう、チェックしないと解体業者はクオリティの差が激しい業界なので怖い。無駄に安いよりも、法を守って、適正な価格と内容の業者選びが大切。（50代・男性）

・やはり周囲への騒音や振動被害でしょうか。（60代・男性）

・問題なく工事をしてくれるのか。近所に迷惑をかけないか。（60代・男性）

総額や追加費用を事前に把握しにくいことへの不安に加え、工事の品質や依頼先の対応への懸念も見られました。また、騒音・振動や近隣への迷惑を心配する声もあり、解体工事では費用だけでなく、周囲への配慮や円滑な工事の進行も重視されていることがうかがえます。

見積もりの内訳や追加費用が発生する条件を事前に確認し、近隣対応や施工体制についても説明を受けたうえで、信頼できる業者を選ぶことが大切だといえそうです。

■76.0％が、近隣住民への影響を「心配している」と回答

続いて、解体工事中の近隣住民への影響（騒音・振動・粉塵など）について、どの程度心配しているかを聞いてみました。

その結果、「非常に心配している」は34.0％、「やや心配している」は42.0％でした。あわせて76.0％が、近隣への影響を心配していることがわかりました。一方で、「あまり心配していない」は16.0％、「まったく心配していない」は8.0％にとどまります。

解体工事では、騒音や振動、粉塵の発生を完全に避けることは難しいため、工事そのものだけでなく、近所に迷惑をかけないかを気にする人も多いようです。

事前のあいさつや工事内容の説明、騒音・粉塵への対策など、近隣への配慮が行き届いているかどうかも、業者選びの重要なポイントになりそうです。

■70.0％が、希望するサポートに「工事前の近隣住民への挨拶まわり代行」を選択

続いて、解体業者に「やってほしかった（やってほしい）」サポートは何か聞いてみました。

最も多かったのは、「工事前の近隣住民への挨拶まわり代行」で70.0％でした。

僅差で、「騒音・振動・粉塵などの事前説明」が68.0％と続きます。さらに、「行政手続き・申請の代行サポート」「工事後の清掃・片付け」は、ともに46.0％でした。

上位2つは、いずれも近隣への配慮に関するサポートです。

前の質問で76.0％が近隣への影響を心配していたことを踏まえると、近隣対応を重視する人が多いことがわかります。

解体工事を円滑に進めるためには、施工内容に加え、近隣への配慮や行政手続きなども含めて、どこまで対応してもらえるのかを事前に確認することが大切だといえそうです。

■74.0％が、安心して依頼できる業者の条件に「見積もりが明確で追加費用の説明がある」と回答

最後に、解体工事を安心して依頼できる業者の条件を聞いてみました。

最も多かったのは「見積もりが明確で追加費用の説明がある」で74.0％でした。

次いで「過去の施工実績が豊富」「担当者の対応が丁寧で説明がわかりやすい」「近隣への配慮・対応実績がある」が、いずれも56.0％で並びます。

さらに、最も重視することとその理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

解体業者を選ぶ際、最も重視することとその理由を教えてください。

・明確な費用提示。（40代・女性）

・安心して任せられる 一番大事だと思うから。（50代・女性）

・誠実で信頼のおける仕事をしてくれる 大きな費用がかかるので、失敗したくない。（60代・女性）

・業者の信頼と実績。トラブルが少ないと思われるから。（60代・男性）

・ゴミ処理三種の内、自社で処理施設を持っているかどうか。 その分安くなるはずだから。（60代・男性）

・地域住民への説明と費用の透明性。（70代・男性）

費用が明確であることに加え、誠実に対応してくれることや、施工実績・信頼性を重視する声が多く見られました。解体工事はまとまった費用がかかるため、見積もりの内容や追加費用の条件を事前に確認したうえで、納得して依頼したいと考える人が多いようです。

また、近隣住民への説明や工事中の配慮を重視する声もあり、費用だけでなく、周囲への対応まで含めて安心して任せられる業者が求められていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、解体工事に関する不安として、「解体費用の相場がわからない」が66.0％にのぼりました。また、近隣住民への影響を心配している人も76.0％にのぼり、費用面と近隣への配慮が、解体工事を検討するうえで大きな不安になっていることがわかります。

解体業者に求めるサポートでは、「工事前の近隣住民への挨拶まわり代行」が70.0％で最も多くなりました。さらに、安心して依頼できる業者の条件としては、「見積もりが明確で追加費用の説明がある」が74.0％で最多です。

解体工事は、人生で何度も経験するものではありません。

だからこそ、不安を感じたときは費用の相場や見積もりの内訳を確認し、近隣への配慮まで丁寧に対応してくれる業者を選ぶことが大切です。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社大中環境による調査」である旨の記載

・株式会社大中環境（https://www.dc-env.com/）へのリンク設置

【株式会社大中環境について】

代表取締役社長：中島 正則

本社所在地：〒494-0012 愛知県一宮市明地字山中25番地

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事業内容：建物解体工事、土木工事一式、一般廃棄物収集運搬業、外構・エクステリア、アスベスト分析・採取・除去、空き家事業、不用品買取

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア