導入検討企業から高い関心を集める「Proz Answers」、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」でチャットシステム、FAQシステムの計4部門1位を獲得

株式会社Proz

株式会社Proz（本社：東京都世田谷区、代表取締役：網本 信幸、以下「Proz」）が提供するお問い合わせ対応プラットフォーム「Proz Answers」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、チャットシステム 大企業部門1位、FAQシステムシステム 小売／流通／商社系部門1位など、計4つの部門で1位に選出されましたことをお知らせいたします。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※2）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日から2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※3）をもとに選出されています。

資料請求は、サービス導入を検討する企業担当者が、比較・検討のためにBOXIL上で能動的に行うアクションです。今回の計4部門での1位獲得は、問い合わせ対応の効率化、FAQ活用、AIチャット導入、有人対応との連携といった課題に対して、「Proz Answers」が多くの企業から高い関心を集め、導入検討の候補として選ばれていると考えられます。

「Proz Answers」は、FAQ・メール・チャットを一つのプラットフォームで統合管理できるお問い合わせ対応SaaSです。FAQの利用状況や問い合わせ内容をもとに継続的にナレッジを改善し、精度の高いAIチャット対応を実現します。AIチャットで解決できない問い合わせは、有人オペレーターへシームレスに接続できるため、顧客体験を損なうことなく、自己解決率の向上とコンタクトセンターの運用効率化を支援します。

実際に、大手小売企業での導入事例では、お問い合わせ件数を28％削減するなど、顧客対応部門の業務負荷軽減にも貢献しています。

今回「Proz Answers」が受賞した部門は以下のとおりです。各部門1位は、対象期間内において、該当するカテゴリおよび区分に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149591/table/6_1_f0734f374102f0bb1acc4a6ab373d56c.jpg?v=202606260851 ]

なお、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 当社サービス利用企業様の2025年1－3月実績。

※2 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※3 資料請求数とは、有料掲載いただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。

Proz Answers について

「Proz Answers」は、FAQ・メール・チャットを一つのプラットフォームで統合管理できるお問い合わせ対応SaaSです。顧客データや問い合わせ履歴を一元管理し、生成AIを活用することで、ユーザーの自己解決率向上とコンタクトセンターの運用効率化を実現します。

FAQの利用状況や問い合わせ内容をもとにナレッジを継続的に改善し、精度の高いAIチャットによる自動応答を実現。AIチャットで解決できない問い合わせは、有人オペレーターへシームレスに接続できるため、自己解決と有人対応を組み合わせた、顧客体験を損なわない効率的な問い合わせ対応を可能にします。

製品サイト：https://prozanswers.com/

株式会社Proz について

会社名

株式会社Proz

所在地

東京都世田谷区

代表者

代表取締役 網本 信幸

設立

2020年5月

事業内容

お問い合わせ対応プラットフォーム「Proz Answers」の開発・提供、コンタクトセンターDX支援

URL

https://proz.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Proz 広報担当：笹村

E-mail：pr@proz.jp ／ TEL：03-6822-6950