日テレAI-HRが、「AI社長」を提供開始

株式会社日テレHR総合研究所社長や各部署のキーパーソンの判断軸を、社員がいつでも参照できるAIエージェント

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村博行）が運営する日テレAI-HRは、社長や各部署のキーパーソンの価値観・判断基準を踏まえて回答する専用AI「AI社長」の提供を、2026年6月26日（金）より開始します。

■ AI社長の詳細はこちら

https://ai.ntv-hr.com/product/ai-ceo/

■ 日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com/

価値観・判断基準をもとに、社員の業務相談へアドバイスを提示

「AI社長」は、社長や各部署のキーパーソンの価値観、判断基準、思考傾向をもとに、社員からの相談に回答するAIエージェントです。

社内外での発信内容、会議議事録、質問への回答、方針資料、業務上のやり取りの記録などをもとに、対象となる人物が何を重視し、どのような観点で物事を考えているかを整理します。社員が新規企画、営業提案、採用、育成、顧客対応などについて相談すると、対象となる人物の考え方を踏まえ、検討すべき観点や選択肢、対応の方向性を提示します。

対象となる人物に代わって承認や最終判断を行うものではなく、社員が考えを整理し、よりよい判断につなげるための相談相手として活用します。

開発背景

企業では、社長や各部署のキーパーソンが持つ判断軸、顧客への向き合い方、組織づくりの考え方などが、日々の会話や会議での発言、個別の相談の中に蓄積されています。

一方で、それらの考え方は体系的に整理・共有されていないことも多く、社員が新しい企画、営業提案、人材育成、採用判断、顧客対応などを進める際に、どの観点を重視すべきか迷う場面があります。また、社員一人ひとりが日常的に社長や各部署の責任者、優秀な社員へ相談することは難しく、キーパーソンの視点に触れられる機会が限られるケースもあります。

こうした課題に対応するため、日テレAI-HRでは、社長や各部署のキーパーソンの考え方を、社員が日々の判断や行動に活かせる「AI社長」を開発しました。

「AI社長」の特徴

1．社長やキーパーソンの考え方を踏まえて回答

社員からの質問や相談に対して、対象となる人物の価値観や判断基準をもとに、検討の方向性や考慮すべき観点を提示します。

2．質問への回答から価値観・判断基準を整理

あらかじめ用意した質問への回答をもとに、対象となる人物の考え方や判断の傾向を整理します。

3．発言や資料をもとに回答内容を調整

会議議事録、方針資料、チャットでのやり取りなどを追加することで、対象人物の考え方に沿った回答へ近づけます。

4．具体的な業務に活用可能

新規企画、営業提案、採用、育成、顧客対応など、実際の業務に対して対象人物の視点からアドバイスを提示します。

5．社長以外の人物にも展開可能

部長、事業責任者、トップ営業、ベテラン社員など、組織内で共有したい考え方を持つ人物をもとにAIエージェントを構築できます。

6．ユーザー側で回答内容を調整可能

運用開始後も、新しい情報やフィードバックを追加しながら、現在の方針や考え方に沿った回答へユーザー側で調整できます。

想定される活用シーン

経営企画・事業開発部門では、新規企画へのアドバイスや、事業の選択肢・論点の整理に活用できます。管理職は、組織運営、部下への関わり方、育成方針の相談に利用できます。人事・採用部門では、採用時に見るべき観点、人材配置、育成方針に関する相談が可能です。

また、全社員が日常業務の相談や会社の考え方の確認、自分の考えの整理に利用することで、経営理念や会社の方針を日々の判断に取り入れやすくなります。

今後の展望

日テレAI-HRでは、生成AIを単なる文章作成ツールとして導入するだけでなく、企業ごとの考え方や業務フローに合わせて設計し、現場で継続的に活用できる形へ展開することが重要だと考えています。「AI社長」は、社長や各部署のキーパーソンの考え方を組織内で共有し、社員が日々の業務で参照できる状態をつくるためのAIエージェントです。

今後も、企業ごとの課題や利用目的に合わせて、対応する人物や活用領域を拡充し、判断基準の共有、暗黙知の活用、社員の業務相談の質向上を支援してまいります。

会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR運営体制

運営：株式会社日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)