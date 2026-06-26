映画館の上映スケジュールを1時間で最適化──公開本数の増加で複雑化する編成業務に対し、数理最適化技術の実例を公開

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役：山岸真也）は、映画館における上映スケジュール（スクリーン・時間・作品）の自動作成システムの開発事例を公開しました。

近年、映画業界では公開本数の増加により、上映計画の複雑化が進んでいます。こうした背景を受け、同社は過去に開発した数理最適化技術の事例を改めて公開し、業務効率化の可能性を提示します。

■背景：公開本数の増加によるスケジューリングの高度化

近年、映画館における上映計画は大きく変化しています。映画の公開本数は、2000年代前半には年間約550～650本程度で推移していましたが、デジタル化の進展により増加し、現在では年間1,000本を超える水準が定着しています。

出典：https://arthousepress.jp/articles/film_market_2024/

2024年においても、日本映画685本・外国映画505本、合計約1,190本が公開されており、多数の作品を限られたスクリーンでどのように上映するかという判断は、年々難易度を増しています。

出典：https://arthousepress.jp/articles/film_market_2024/

さらに近年では、外国映画の公開本数が減少する一方で日本映画の比重が高まるなど、編成バランスにも変化が生じています。

出典：https://jc3.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%8A%E6%98%A0%E6%B4%BB%E5%8B%95…(https://jc3.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%8A%E6%98%A0%E6%B4%BB%E5%8B%95%E2%80%A6)

こうした環境下では、上映時間・スクリーン・作品構成を同時に調整する上映計画は、従来以上に高度な判断を求められる業務となっています。

■事例公開の背景

こうした業界環境の変化を踏まえ、当社では過去に開発した上映スケジュール自動作成システムの事例を公開しました。本事例は4年以上前に開発されたものですが、

- 複雑な制約条件を扱う最適化技術- 属人化業務の標準化アプローチ- 現場運用を前提とした設計思想

といった点において、現在の課題にも通じる内容となっています。

■課題：複雑な「上映計画」の最適化

映画館の上映計画は単なるスケジュール作成ではなく、複数の要素を同時に調整する高度な業務です。

- 作品の上映時間- 構成スクリーン（会場）ごとの条件- 清掃・入替時間- 動員実績や収益性

これらを満たす最適な組み合わせを導き出すには、膨大なパターンを検討する必要があり、従来は熟練者の経験に依存していました。

■解決アプローチ：数理最適化による同時最適化

本システムでは、「会場・時間・コンテンツ」を同時に扱う最適化モデルを構築しています。

1. データ統合

上映情報・設備情報・実績データを統合

2. 制約条件の定式化

現場ルールを数理モデルとして整理

（上映間隔、上映回数、設備制約など）

3. 最適解の探索

膨大な組み合わせの中から最適な上映計画を高速算出

4. 人による最終判断

現場判断を残しつつ、最小限の調整で運用可能

※画像イメージ

■導入効果- 作業時間：数時間 → 約1時間- 業務負荷：大幅削減- 属人化の解消- 運用の標準化■技術的特徴

本事例の本質は、「スケジュール作成」ではなく、複数の制約条件とリソースを同時に最適化する技術にあります。

- 会場（スクリーン）- 時間- コンテンツ（作品）

これらを同時に扱うことで、現場の意思決定を大幅に効率化しています。

■今後の意義

本事例で示した技術は、映画業界に限らず、

- イベント開催計画（会場・日程・種別）- 人員シフト作成- 生産計画・配送計画

など、複雑な業務に幅広く応用可能です。業務の高度化と人手不足が進む中で、こうした最適化技術の重要性は今後さらに高まると考えられます。

■まとめ

本事例は当社が培ってきた数理最適化技術の基盤を示すものです。過去の取り組みでありながら、現在の業務課題にも通じる普遍的な価値を持つ事例として公開しました。

■問い合わせ

「自社のスケジューリング業務にも適用できるか知りたい」といったご相談も歓迎しております。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/