【通常880円→500円】『東京油組総本店 金沢片町組』人気の油そばがワンコインに！開店1周年記念キャンペーンを7月3日（金）・4日（土）の2日間限定で実施！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、西日本における「築地銀だこ」や「大釜屋」等を展開する 株式会社ホットランド西日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役会長：荻野 哲）は、東京油組総本店(https://www.tokyo-aburasoba.com/) を展開する株式会社サッポロ実業（本社：東京都豊島区、代表取締役：早川和義）と協力し、2026年7月3日（金）・4日（土）の2日間、『東京油組総本店 金沢片町組』の開店1周年を記念した特別キャンペーンを開催いたします。

【 東京油組総本店 金沢片町組について 】

『東京油組総本店 金沢片町組』は、金沢市・香林坊地区の国道157号沿いに位置します。金沢城公園や兼六園などの観光スポット、繁華街へのアクセスも良好で、地元のお客様はもちろん、観光やビジネスで金沢を訪れる方にもご利用いただいています。

2025年6月のオープン以来、多くのお客様にご来店いただき、このたび開店1周年を迎えることとなりました。日頃のご愛顧への感謝を込めて、2日間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

《 開店1周年記念キャンペーン概要 》

『東京油組総本店 金沢片町組』内観

『東京油組総本店 金沢片町組』の開店1周年を記念し、7月3日（金）・4日（土）の2日間限定で、「油そば」 と 「辛味噌油そば」 を特別価格でご提供いたします！（東京油組総本店 金沢片町組のみで実施）

お得にお楽しみいただけるこの機会に、他では味わえない “東京油組総本店の油そば” を、ぜひご賞味ください！

■実施期間

2026年7月3日（金）・4日（土）の2日間

■対象商品

・油そば 880円 → 500円

・辛味噌油そば 980円 → 600円

※並盛り・大盛り・W盛り全て同一価格、店内飲食のみ適用（テイクアウト不可）

※東京油組総本店 金沢片町組のみで実施

※キャンペーン期間中は、各種デリバリーおよび持ち帰りサービスを休止いたします

『東京油組総本店』とは

『東京油組総本店 金沢片町組』開店1周年記念キャンペーンチラシ油そば＋スペシャルトッピングA（ねぎゴマ+半熟たまご） イメージ

東京油組総本店は、2008年1月に東京・赤坂見附に1号店をオープンした油そば専門店です。現在は国内98店舗・海外3店舗を展開しています。

スープの代わりに “特製の秘伝ダレ” を、ゆでたての麺に絡めてお召し上がりいただくのが特徴で、醤油と辛味噌の2種類からお選びいただけます。自家製麺は、老舗製麺所と共同開発した国内最高品質の小麦をブレンド。コシのある “モチッ” とした食感が魅力で、他店では決して味わうことのできない「東京油組総本店」最大のこだわりです。

自家製麺とコクのある醤油ベースの特製の秘伝ダレを混ぜ合わせることで、秘伝ダレの香りが “ふわり” と立ち上がり、食欲を一気にかき立てます。

老舗製麺所と共同開発した自家製麺油そば＋スペシャルトッピングA（ねぎゴマ+半熟たまご）

また、東京油組総本店の「油そば」のカロリーは、一般的なラーメンの約3分の2。塩分は約半分となっており、その名称からは想像できないヘルシーさから、老若男女幅広いお客様にご好評いただいております。メニューは、「油そば」 880円 「辛味噌油そば」 980円 がメイン商品で、並盛り・大盛り・Ｗ盛りを “全て同一価格” で提供しているのも東京油組総本店ならではの特徴です。

【店舗概要】

東京油組総本店 金沢片町組

住所：石川県金沢市片町1-3-26

※金沢駅よりバス「香林坊」下車徒歩2分、国道157号沿い

電話番号：070-3304-8673

営業時間：11:00～23:00（麺がなくなり次第終了）

客席数：カウンター10席

駐車場：なし

テイクアウト：あり

デリバリー：あり

※写真はすべてイメージです

※価格はすべて税込価格です