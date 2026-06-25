【FC大阪】UHA味覚糖様 トップパートナー契約のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、UHA味覚糖様とのパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ裾部分に同社の大人気グミブランド「コロロ」が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに同ブランドのバナーが掲出されます。また、引き続き試合会場においては、UHA味覚糖グループが展開する完全食ブランド「COMP」のロゴ掲出を行い、多方面でのパートナーシップを強化してまいります。

【会社概要】

会社名：

UHA味覚糖株式会社

※2025シーズン：プラチナムパートナー

※百年構想リーグ：オフィシャルパートナー

所在地：

〒540-0016 大阪市中央区神崎町4-12

事業内容：

菓子・食品製造販売

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ裾）、スタジアム広告など



ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.uha-mikakuto.co.jp/index.html

UHA味覚糖株式会社 代表取締役 山田 泰正様よりコメント：

この度、FC大阪様と本パートナー契約を締結いたしましたことを大変うれしく思います。

同じ大阪の地で育てられた企業として、クラブの更なる飛躍をサポーターの皆様、地域の皆様と共に全力で応援してまいります。私たちもFC大阪様のように、皆様から深く愛され、世界へと挑戦し続ける存在になれるよう、共に歩んでまいります。

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。