【FC大阪】UHA味覚糖様 トップパートナー契約のお知らせ
株式会社F.C.大阪
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この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、UHA味覚糖様とのパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、トップチームユニフォームのシャツ裾部分に同社の大人気グミブランド「コロロ」が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに同ブランドのバナーが掲出されます。また、引き続き試合会場においては、UHA味覚糖グループが展開する完全食ブランド「COMP」のロゴ掲出を行い、多方面でのパートナーシップを強化してまいります。
【会社概要】
会社名：
UHA味覚糖株式会社
※2025シーズン：プラチナムパートナー
※百年構想リーグ：オフィシャルパートナー
所在地：
〒540-0016 大阪市中央区神崎町4-12
事業内容：
菓子・食品製造販売
主な広告掲出媒体：
FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ裾）、スタジアム広告など
ユニフォーム掲出デザイン：
URL：https://www.uha-mikakuto.co.jp/index.html
UHA味覚糖株式会社 代表取締役 山田 泰正様よりコメント：
この度、FC大阪様と本パートナー契約を締結いたしましたことを大変うれしく思います。
同じ大阪の地で育てられた企業として、クラブの更なる飛躍をサポーターの皆様、地域の皆様と共に全力で応援してまいります。私たちもFC大阪様のように、皆様から深く愛され、世界へと挑戦し続ける存在になれるよう、共に歩んでまいります。
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。