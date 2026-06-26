【夏空に咲く大輪の華】夏の海水浴シーズンは熱海温泉へ！7月の熱海海上花火大会は20日（月祝）、26日（日）。特等席確約の送迎付きプランの販売中。空席少なくなっているので、ご予約はお早めに！

熱海海上花火大会イベント概要

株式会社サイトプラス熱海海上花火大会[表: https://prtimes.jp/data/corp/80548/table/122_1_45ab7474cfe2edf9896ba7bc42a6b65a.jpg?v=202606260952 ]

熱海海上花火大会は、昭和27年から開催しており2026年（令和8年）夏で75年目を迎えます。昭和24年8月31日「キティー台風」による高波で海岸地区140戸あまりの家屋が流失する災害、そして翌昭和25年には「熱海駅前火災」、更に10日後には中心街の979戸が焼失した大火に見舞われ、その後の復興に向け、地元市民による努力が続きました。街の復興とその努力に報いるべく、昭和27年に花火を打ち上げたのが始まりです。以来その伝統が受け継がれ、今では一年を通して開催しており、熱海の代名詞となりつつあります。

花火業者も大絶賛！音響効果抜群の打上げ会場

すり鉢状の地形

熱海の花火の大きな特徴は２つ、一つはフィナーレ「大空中ナイアガラ」、もう一つは「打上げ会場」です。毎開催フィナーレを飾る「大空中ナイアガラ」は仕掛け花火ではなく、会場全体から打上げるスターマイン。銀色の花火が夜空を埋め尽くし、真昼のように明るく輝きます。あまりの美しさに瞬きを忘れるほど・・・感動間違いなしです。

また、会場である熱海湾は花火業者さんも絶賛する、日本一の花火打上会場！三面を山に囲まれた「すり鉢」状の地形のため、海で上げる花火の音が反響し、大きなスタジアムのような音響効果があります。親水公園など、海の近くでご覧いただくと、大きな単発や「大空中ナイアガラ」は、体にまで音が伝わってきます。見るだけでなく、体感していただく花火です。この他、会場を最大限に活かした、熱海ならではの構成で花火をお楽しみいただきます。

宿泊者様限定の特別観覧席をご用意

特別観覧席のご予約はこちら :https://hiraturu.com/staying-plan/目の前に花火が打ち上げられる特別観覧席

大迫力の熱海海上花火大会を存分に楽しんで頂く為に特別観覧席をご用意しております。

ちょっぴり贅沢な観覧席で、安心して熱海海上花火大会をお楽しみ頂けます。

熱海海上花火大会ギャラリー

熱海の中で海から1番近い貸切風呂「潮彩（しおさい）」

熱海では非常に珍しい、国道より海側に建っている最高のロケーションなので、伊豆半島随一のインフィニティ風呂です。当館を象徴する貸切露天風呂で、多くの利用者がインスタで絶景を共有して頂いています。湯舟のすぐ下に海があるため、熱海の景色と湯船が織り成すコントラストをお楽しみ下さい。

オーシャンフロント客室リニューアル！

特別観覧席はこちら :https://hiraturu.com/staying-plan/オーシャンフロント客室

熱海温泉 湯の宿 平鶴（ひらつる）では毎年一部の客室をリニューアルしております。今年はオーシャンフロント客室をリニューアルしました。海に突き出した様な客室は窓から海を一望できます。客室のご指定は別途有料にて承りますので、ご希望の方はご予約時にお申し付けください。

【協力組織】

〇熱海温泉 湯の宿 平鶴

https://hiraturu.com/



〇網代温泉観光協会

https://ajirospa.com/2026fireworks/

TEL：0557-68-0136



〇株式会社サイトプラス

https://sight-plus.com/

TEL：055-941-7066



参照：熱海市観光協会（https://www.ataminews.gr.jp/）