渋谷スクランブルスクエア株式会社

渋谷スクランブルスクエア株式会社（本社：東京都渋谷区）は、今般、下記の通り代表取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.代表取締役の異動

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46405/table/179_1_7162d06a18a91b272f2e786633387fb2.jpg?v=202606250451 ]

2.新任代表取締役の氏名および略歴

氏名：和田 卓哉 （わだ たくや）

生年月日：1966年9月3日

職歴：1990年4月 東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社）入社

2018年4月 同社 都市創造本部 運営事業部 営業二部 統括部長

2021年2月 東急プロパティマネジメント株式会社 執行役員

2021年4月 同社 執行役員 プロパティマネジメント事業部 事業部長

2022年4月 同社 執行役員 プロパティマネジメント事業本部 事業本部長

2023年4月 同社 常務執行役員 プロパティマネジメント事業本部 事業本部長

2025年4月 同社 取締役常務執行役員 プロパティマネジメント事業本部 事業本部長

2026年4月 東急株式会社 不動産運用事業部 副事業部長



【ご参考】 異動後の体制（2026年6月25日付）

代表取締役社長 和田 卓哉（新任）

常務取締役 高橋 暁

取締役 鈴置 一哉

取締役 坂井 洋一郎

取締役 堀田 正道

取締役 永富 宣治（新任）

取締役 畑田 泰幸

監査役 鴻池 一哉

監査役 長崎 陽平

以上



本件詳細につきましてはプレスリリースをご覧ください。

【プレスリリース／渋谷スクランブルスクエア株式会社】代表取締役の異動に関するお知らせ(https://www.dropbox.com/scl/fi/1j5t2wd160or7k8cwhpf1/.pdf?rlkey=hq214mrcour2rp6nvbube60ix&st=is4malfb&dl=0)



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