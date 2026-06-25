渋谷スクランブルスクエア株式会社

渋谷スクランブルスクエア株式会社（本社：東京都渋谷区）は、今般、下記の通り代表取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。



1.代表取締役の異動


[表: https://prtimes.jp/data/corp/46405/table/179_1_7162d06a18a91b272f2e786633387fb2.jpg?v=202606250451 ]


2.新任代表取締役の氏名および略歴


氏名：和田　卓哉 （わだ　たくや）
生年月日：1966年9月3日
職歴：1990年4月 東京急行電鉄株式会社（現 東急株式会社）入社
　　　2018年4月 同社 都市創造本部　運営事業部　営業二部　統括部長
　　　2021年2月 東急プロパティマネジメント株式会社　執行役員
　　　2021年4月 同社 執行役員　プロパティマネジメント事業部　事業部長
　　　2022年4月 同社　執行役員　プロパティマネジメント事業本部　事業本部長
　　　2023年4月 同社　常務執行役員　プロパティマネジメント事業本部　事業本部長
　　　2025年4月 同社　取締役常務執行役員　プロパティマネジメント事業本部　事業本部長
　　　2026年4月 東急株式会社　不動産運用事業部　副事業部長

【ご参考】　異動後の体制（2026年6月25日付）
代表取締役社長　和田　卓哉（新任）
常務取締役　　　高橋　暁
取締役　　　　　鈴置　一哉
取締役　　　　　坂井　洋一郎
取締役　　　　　堀田　正道
取締役　　　　　永富　宣治（新任）
取締役　　　　　畑田　泰幸
監査役　　　　　鴻池　一哉
監査役　　　　　長崎　陽平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

本件詳細につきましてはプレスリリースをご覧ください。
【プレスリリース／渋谷スクランブルスクエア株式会社】代表取締役の異動に関するお知らせ(https://www.dropbox.com/scl/fi/1j5t2wd160or7k8cwhpf1/.pdf?rlkey=hq214mrcour2rp6nvbube60ix&st=is4malfb&dl=0)

ご不明な点などございましたら下記までご連絡くださいませ。
引き続きよろしくお願い申し上げます。