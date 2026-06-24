コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！辻田りり子、最新作は…新感覚☆すれ違いコメディ「天音お嬢様の言うことには」 LaLa 最新話を「マンガPark」で最速追っかけ配信開始！6/24～
(C)辻田りり子／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「天音お嬢様の言うことには」(辻田
りり子)の連載がスタートします！さらに LaLa2026 年 8 月号より、「天音お嬢様の言うことには」
LaLa 最新号掲載話をマンガ Park で最速追っかけ配信します！天使様？聖女様？いや天音様！新
連載をお見逃しなく♪
【あらすじ】
星野天音 中学一年生。大企業 SS（シューティングスター）グループの頂点である星野家の末っ
子の彼女は、純粋無垢で優しさに溢れ皆に慕われる存在だった。しかし天音には隠している一面が
あって…？
連載は 2026/6/24（水）スタート！
毎週水曜更新予定です。
(C)辻田りり子／白泉社
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
「マンガPark」では「天音お嬢様の言うことには」(辻田りり子)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！
1 チャプター目を読むと
5 ボーナスコインプレゼント！
実施期間 6/24(水)～6/30(火)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=105620&wtid=105620(https://manga-park.com/share?atid=105620&wtid=105620)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park
＜本件に関するお問い合わせ先＞
白泉社キャラクタープロデュース部
tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp