コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！辻田りり子、最新作は…新感覚☆すれ違いコメディ「天音お嬢様の言うことには」 LaLa 最新話を「マンガPark」で最速追っかけ配信開始！6/24～

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株式会社白泉社

(C)辻田りり子／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「天音お嬢様の言うことには」(辻田


りり子)の連載がスタートします！さらに LaLa2026 年 8 月号より、「天音お嬢様の言うことには」


LaLa 最新号掲載話をマンガ Park で最速追っかけ配信します！天使様？聖女様？いや天音様！新


連載をお見逃しなく♪



【あらすじ】


星野天音 中学一年生。大企業 SS（シューティングスター）グループの頂点である星野家の末っ


子の彼女は、純粋無垢で優しさに溢れ皆に慕われる存在だった。しかし天音には隠している一面が


あって…？



連載は 2026/6/24（水）スタート！


毎週水曜更新予定です。



(C)辻田りり子／白泉社

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では「天音お嬢様の言うことには」(辻田りり子)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！



1 チャプター目を読むと


5 ボーナスコインプレゼント！


実施期間　6/24(水)～6/30(火)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=105620&wtid=105620(https://manga-park.com/share?atid=105620&wtid=105620)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park


＜本件に関するお問い合わせ先＞


白泉社キャラクタープロデュース部


tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp