『PSO2 ニュージェネシス ver.2』ネームレスシティ探索のアップデートを実施！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、ネームレスシティ探索のアップデートを、2026年6月24日（水）に実施しました。

■ネームレスシティ探索をアップデート

配信期間：2026年6月24日（水）12:00～7月1日（水）メンテナンス開始まで

期間中、「ネームレスシティ遊興区画調査」においてトライアル「グレト・ラッピー討伐」が発生します。グレト・ラッピーを討伐することで、エネミー撃破時に獲得できる探索ポイントの獲得倍率を上げることができます。

ネームレスシティのアップデートにあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、「真・超星譚祭'26SPスクラッチ券」を獲得しましょう。

■リバイバルACスクラッチ「ヘアスタイルリバイバル'26」

配信期間：2026年6月24日（水）12:00～7月8日（水）11:00まで

リバイバルACスクラッチ「ヘアスタイルリバイバル'26」を配信します。「エルフェミリアヘアー」「タイソヘアー」といった、人気のヘアスタイルが多数再登場します。

回数ボーナスでは「フルオレファッシヘアー」と「モテナシエクレティカヘアー」をミックスした「フルオレファッシMix」も再登場しますので、そちらもチェックしましょう。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-06/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。