三菱総合研究所、デザインと知財を活用したスタートアップ成長事例集を制作

株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所（代表取締役 社長執行役員：籔田健二、以下 MRI）は、特許庁「デザイン×IP スタートアップ15社の実践事例集」の制作を担当しました。本事例集は、デザインとIP（知的財産）を一体的に活用し、プロダクトやサービスの価値を高めながら事業成長につなげるスタートアップ15社の実践を紹介するものです。

1. 背景

スタートアップは革新的な技術やビジネスモデルによって語られることが多い存在ですが、その良さが顧客や市場に伝わらなければ、プロダクトやサービスは選ばれません。

プロダクトやサービスの価値を直感的に伝える役割を担うのがデザインであり、企業の思想や戦略を形状、操作性、質感、たたずまい、使用体験として具体化します。

一方で、生み出された独自性を持続的な競争力につなげるには、デザインをIPとして適切に保護し、活用する視点が重要です。特に意匠権は、物品や画像、建築物、内装などの外観を保護する制度で、スタートアップにも活用しやすいIPの一つです。

IPは、模倣防止のための制度にとどまらず、自社の独自性を明確にし、事業提携、資金調達、海外展開などを支える経営資源でもあります。デザインとIPを経営戦略の中で一体的に活用することは、スタートアップが独自の価値を社会に提示し、成長を実現していくうえで有効なアプローチです。

2. 概要

■デザイン×IPを活用するスタートアップ15社の実践事例

本事例集では、ロボティクス、家電、防災、飲食、福祉、SaaS、ディープテック、知財サービスなど、多様な領域のスタートアップ15社を取り上げています。

各社がデザインを、事業価値を生み出す重要な要素として位置づけ、意匠権や特許権、商標権などを組み合わせて自社の強みを守り、成長につなげている工夫をまとめました。

■主な掲載内容

- 企業の思想や戦略を「かたち」にするデザインの役割企業が大切にしている価値や世界観を、プロダクトやサービスの形状、操作性、質感、使用体験として具体化するデザインの役割を整理しています。- 事業成長を支えるIP活用意匠権をはじめとするIPを、模倣防止だけでなく、ブランド形成、取引先との信頼構築、投資家への説明、海外展開の基盤として活用する考え方を紹介しています。- 出願タイミングを経営判断として捉える視点意匠を出願するタイミングや守るべき要素を、単なる法務手続きではなく、競争優位の源泉を定める経営判断として捉える視点を示しています。- 意匠制度と支援制度の紹介意匠制度の概要、意匠権のメリット、特許庁の支援制度を紹介し、次のアクションにつなげやすい内容としています。

図 本事例集で紹介しているデザイン×IP活用事例の抜粋

出所：特許庁「デザイン×IP スタートアップ15社の実践事例集」

■本事例集のポイント

掲載事例からは、デザインとIPは限られた企業だけの特別なものではなく、すべてのスタートアップに開かれた成長のための力であり、事業に生かせる資源であることがわかります。

また、デザインとIPは、開発の後工程で個別に検討するのではなく、事業構想やプロダクト開発の初期段階から一体的に考えることが重要です。どのような価値を社会に提案し、それをどのような体験として届けるのか。そして、どの要素をIPとして守り、事業成長に活かすのか。これらを一体的に検討することが持続性のある競争力につながると示しています。

3. 今後の予定

MRIはこれまで、デザイン経営、知財活用、スタートアップ支援、産業政策に関する調査研究や実践支援を通じ、企業が自社の個性や強みを起点に新たな価値を生み出すプロセスを支援してきました。

今後も、本事例集の制作を通じて得られた知見を活かし、デザインとIPの活用、経営ビジョンやブランド戦略の策定、新規事業開発、事業成長に向けた知財戦略の検討など、幅広い経営コンサルティング領域に展開します。

また、関係機関との連携や実践的な調査活動を通じて、企業が自社の思想や技術、ブランドを社会に伝え、IPとして守り活用しながら、持続性のある競争力と共創力の向上につなげる取り組みを支援します。これにより、スタートアップ・エコシステムの発展と、日本の産業競争力強化に貢献します。

参考

「デザイン×IP スタートアップ15社の実践事例集」

発行者：特許庁

制 作：株式会社三菱総合研究所 DESIGN×CREATIVE TEAM

山越理央、田丸文菜、町田匠人

発行年月：2026年6月

URL ：https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/design-ip_jirei.html(https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/design-ip_jirei.html)