「アイリスのお茶䖝(りょく)」シリーズ第3弾！緑茶と相性ぴったりな「レモン」「白桃」の2種のフレーバーを新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、「アイリスのお茶 䖝（りょく）」シリーズの第3弾として、「アイリスのお茶 䖝（りょく） レモンフレーバー/白桃フレーバー」を2026年6月26日よりインターネットサイトおよび全国のスーパーマーケット、ホームセンターなどで順次発売（※1）します。

当社は、地震や風水害などの自然災害発生時に、生命と衛生環境維持に必要不可欠な飲料水を迅速に被災地に供給できるよう2021年より飲料事業に参入しています。2025年6月には新たに緑茶飲料事業に参入し、第一弾として「アイリスのお茶 䖝」を発売しました。渋みと苦みが少なく、甘みのあるすっきりとした飲み心地が好評を博し、その後、2026年3月には第二弾として「アイリスのお茶 䖝 焙（ほう）じ茶」を発売するなど、ラインアップを拡充しています。

昨今、健康志向の高まりなどを背景に、無糖飲料に対する需要が高まっています。当社が実施した緑茶飲料に関するアンケート（※2）では、緑茶を飲みたくなる場面として、渇きを感じた時や気分転換したい時との回答が多く、日常的に飲用したいというお客様が多いことがわかります。

今回発売する「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバー」は、「緑茶は、フルーツ香る新時代へ。」という新たな開発コンセプトのもと、日常の気分転換として、すっきりごくごく飲めるよう緑茶にフルーツの香りを加えています。レモンフレーバーは、茶葉とさわやかなレモンの香りを組み合わせることで、美味しくすっきりとした飲み心地に仕上げています。白桃フレーバーは、白桃のほのかな甘みと果皮を引き立たせる上品な香りが緑茶のすっきりとした味わいに調和し、まろやかな飲み心地に仕上げています。

当社は今後も「アイリスのお茶 䖝」シリーズの展開を強化し、更なる顧客接点の拡大と快適な生活の

実現に貢献していきます。

■「アイリスのお茶 䖝 レモンフレーバー/白桃フレーバー」 ブランドサイト

https://www.irisohyama.co.jp/ryoku/flavor/

■商品仕様（※3）

※1：2026年6月24日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：2025年10月に約10,000人を対象に当社が行った緑茶飲料に関するアンケート調査。

※3：商品の仕様は予告なく変更することがあります。