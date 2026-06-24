コインチェック、キリフダと協働で事業法人・機関投資家向けオンチェーン分析レポート「Coincheck Prime Onchain Report」の発信を開始

コインチェック株式会社

アプリダウンロード数およびアクティブユーザー数国内No.1（※1）の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、井坂 友之、以下「コインチェック」）と、オンチェーン分析・AML支援の専門サービス「ブロックチェーン インテリジェンス（以下、BCI）」を提供するキリフダ株式会社（本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 赤川英之、以下「キリフダ」）は、両社協働によるオンチェーン分析レポート「Coincheck Prime Onchain Report」の定期発信を開始したことをお知らせいたします。

本レポートは、コインチェックの事業法人・機関投資家向けサービス「Coincheck Prime」の顧客向けに、暗号資産市場やオンチェーン経済の構造変化をオンチェーンデータ（※2）に基づいて分析・発信するものです。

両社は、コインチェックのコーポレート本部コーポレートインテリジェンス部を起点にオンチェーンデータの定常モニタリング、分析ダッシュボードの設計・運用、市場動向の分析・発信を継続的に進めており、本レポートはその取り組みの成果として両社協働で執筆・発信してまいります。

※1 コインチェック 2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025『ベスト暗号資産アプリ』を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

※2 オンチェーンデータとは、ブロックチェーン上に直接記録・処理された取引（トランザクション）情報をいいます。送金履歴、スマートコントラクトの実行、保有残高など、誰でも検証可能な公開台帳上のデータを指します。

取り組みの背景

金融の世界では長らく、市場データの取得と蓄積にコストがかかり、データを保有していること自体が競争優位を形づくってきました。しかしながら、ブロックチェーン技術が普及すると、この構造が変わります。ブロックチェーン上では、取引履歴、資金移動、スマートコントラクトの実行といったあらゆる事象がリアルタイムに記録・公開されるため、データの非対称性が成立しません。そのため、競争の軸が「データを保有していること」から「データを解読し意思決定に結びつけるまでの速度」へ不可逆的に移ります。

暗号資産取引所は、オンチェーン経済の結節点に位置する事業です。ウォレット間の資金フロー、ステーブルコインの発行・償還の動態、トークン化資産（RWA）の市場形成といったオンチェーンで起きている事象を読み解く力が、事業判断の精度を左右します。金融のオンチェーン化が進むにつれて、オンチェーン分析は、AML・コンプライアンスの領域を超え、市場構造の把握、商品設計、顧客理解にまで関わる事業基盤そのものへと役割を広げることになります。

こうした認識のもと、コインチェックは、オンチェーン分析に深い知見を有するキリフダと協働で、オンチェーンデータを経営の意思決定に組み込む取り組みを進めてきました。その成果の一つとして、オンチェーン分析レポートをCoincheck Prime顧客向けに定期発信してまいります。

両社で進めている主な取り組み

- オンチェーンデータの定常モニタリング

国内外の暗号資産市場に関わるオンチェーンデータを継続的にモニタリングし、市場環境の変化や注目すべき事象が生じた際には、背景と示唆を整理した分析レポートをコインチェックの経営および事業部門に提供しています。

2. 主要指標を可視化する分析ダッシュボードの共同設計・運用

コインチェックの意思決定プロセスに即した形で、オンチェーンの主要指標を可視化する分析ダッシュボードを共同で設計・運用しています。社内での情報共有や経営報告にそのまま活用できる形式で、市場変化に追随した意思決定基盤として機能させています。

3. 分析および情報発信テーマの共同検討

オンチェーン分析のテーマおよび手法を両社で継続的に検討します。ステーブルコイン動向、RWA（Real World Asset）市場の形成、CEX・DeFi間の資金フローなど、オンチェーン金融の進展に伴って重要性が増す論点を取り上げていく予定です。

4. Coincheck Prime顧客向けオンチェーンレポートの提供

両社で執筆するオンチェーン分析レポート「Coincheck Prime Onchain Report」を、事業法人・機関投資家向けサービス「Coincheck Prime」の顧客向けに定期的に公開します。

Coincheck Prime Onchain Reportについて

「Coincheck Prime Onchain Report」は、Coincheck Primeの事業法人・機関投資家向け顧客向けに公開する、オンチェーンデータに基づく市場分析レポートです。コインチェックのオンチェーン分析の知見と、キリフダのブロックチェーン インテリジェンスの専門性を持ち寄り、両社協働で執筆・発信します。

各回のテーマごとに、オンチェーン指標を可視化したダッシュボード(https://dune.com/coincheck)も公開し、レポート本文とあわせて参照いただけます。国内外の資金フロー、ステーブルコイン動向、RWA市場の形成、注目プロジェクトの利用状況、マクロトレンドなど、オンチェーン金融の進展に伴って重要性が増す論点を継続的に取り上げてまいります。

第1回「予測市場Polymarketの成長と日本市場への示唆(https://coincheck.com/ja/article/684)」ダッシュボード「予測市場Polymarketの概況(https://dune.com/coincheck/overview-polymarket)」（2026年4月25日公開）

第2回「Hyperliquid（ハイパーリキッド）は既存金融に何をもたらすのか(https://coincheck.com/ja/article/687)」ダッシュボード「Hyperliquidからみるオンチェーン金融の概況(https://dune.com/coincheck/hyperliquid-insights-dashboard)」（2026年5月26日公開）

第3回「Coinbaseが提供するBitcoin担保ローンからみるCeDeFiの潮流(https://coincheck.com/ja/article/692)」※ダッシュボードなし（2026年6月11日公開）

山口 睦生（キリフダ株式会社 Head of Blockchain Intelligence）コメント

キリフダでは、オンチェーンデータを市場の流れを捉えるための貴重なデータと位置づけ、オンチェーン金融に取り組む事業者や官公庁の支援を行ってきました。しかし、日本国内ではオンチェーンデータを実際の事業に活用する動きはまだ多くありません。

そうしたなかで、国内を代表する暗号資産事業者であるコインチェック様とこの取り組みをご一緒できることに、大きな意義を感じています。本協業を通じて、コインチェック様の新たな事業創出の機会や市場実態の的確な把握に貢献するとともに、オンチェーンデータが経営の意思決定を支える基盤として国内に根づいていくきっかけとなることを目指してまいります。

宇都正洋（コインチェック株式会社 執行役員CAO コーポレート本部長）コメント

コインチェックのコーポレート本部は、全社のヒト・カネ・データ・モノ・仕組みなど、あらゆる摩擦をゼロにする「ゼロ・フリクション」を掲げ、事業の戦略的な加速を後押しすることをミッションとしています。なかでもコーポレートインテリジェンス部は、社内のあらゆるデータをAIネイティブな状態に整え、経営戦略・ガバナンスや事業推進に還元することを担っています。

オンチェーンデータもその対象です。キリフダ様との協働により、私たちは「オンチェーン経営企画」を掲げ、市場の実態把握から事業上の判断に至るまで、あらゆる角度からオンチェーンデータの分析を重ねてきました。コインチェックの組織や事業特性に沿った体制を短期間で立ち上げ、運用に載せられたことは大きな成果です。

この取り組みは始まったばかりです。今後は分析にとどまらず、そこから得られた示唆を実際の事業企画へと繋げるべく全社へ連携することはもちろん、キリフダ様と共にさらに進化させてまいります。「Coincheck Prime Onchain Report」もその一環です。オンチェーン分析で可視化されるデジタルアセットの世界に、多くのお客様に触れていただく機会になれば幸いです。

キリフダ株式会社について

キリフダ株式会社は、ブロックチェーン技術を活用し、事業会社のサービスにオンチェーン金融機能を組み込む「Embedded Onchain Finance」を支援する事業開発パートナーです。

ステーブルコイン決済、ウォレット基盤、ポイント運用、アプリ内残高の運用、NFT／RWA、オンチェーンデータ活用などを通じて、企業が持つ顧客接点・決済基盤・ポイント経済圏・会員基盤を、新たな金融体験と収益機会へと拡張します。

経営戦略、事業企画、規制対応、システム開発・運用を横断し、構想から実装後の運用まで一貫して伴走します。

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

会社名: キリフダ株式会社

代表者: 赤川 英之

設立: 2022年3月14日

事業内容: ブロックチェーンを活用した経営戦略・事業開発に関するコンサルティング、システム開発および保守運用、ソーシャルファクタリング事業

資本金: 1.65億円（準備金含む）

公式サイト: https://kirifuda.io/

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://coincheck.com/ja/)」、組込型暗号資産取引サービス「Coincheck CaaS(https://coincheck.com/ja/lp/caas)」をはじめ事業法人のオンチェーン関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコイン(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/3600)やイーサリアム(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy/3600)などの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡、井坂 友之

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/