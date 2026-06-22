【ベストセラー著者・國貞克則氏が解説】簿記不要で「財務3表」が読める！会計の基本が身につく特別動画教材を提供開始

株式会社ダイヤモンド社

株式会社ダイヤモンド社（ドラッカー塾事務局）は、ドラッカー公認のマネジメント・プログラム「ドラッカー塾(R)」※ の特別講座として、会計学習の第一人者である國貞克則氏による動画教材の提供を開始いたしました。

本動画は、簿記の知識がなくても「会計ドリル」を通じて短時間で会計の全体像がわかる画期的な学習プログラムです。ピーター・F・ドラッカーから直接指導を受けた國貞氏ならではの視点で、会計と「ドラッカーマネジメント」を関連付けながら、生きた会計知識を体系的に学ぶことができます。

※ドラッカー塾(R)：ダイヤモンド社が主催するドラッカー公認のマネジメント・プログラム

▼詳細・お申し込み（ご視聴）はこちら

https://events.diamond.jp/event/16017

■ 本動画教材について（提供の背景）

「会計はビジネスの言語である」と言われる一方で、多くの経営者やビジネスパーソンが、複雑な簿記のルールに挫折し、会計への苦手意識を持っています。

本動画は、ドラッカー塾(R)特別講座として、2025年10月15日（財務会計編）、11月5日（管理会計編）に開催された國貞先生の経営者・管理者向け会計研修（公開研修）を動画教材（財務会計編・約270分、管理会計編・約120分）として編集したものです。

「会計の専門家ではない人向けの会計学習」という基本コンセプトで圧倒的な支持を集める國貞克則氏のメソッドを、場所や時間を選ばず何度でも復習できるオンライン動画教材としてお届けします。現場のリーダーや経営層が、変化の激しい時代において「数字に基づいた意思決定」を迅速に行うための強力なツールとしてご活用いただけます。

動画教材のハイライト、実際の講義映像より

■ 本動画のすごいところ（特長）

本動画は、目的に合わせて「財務会計編」と「管理会計編」の2つのパートで構成されています。

【財務会計編】（約270分）

短時間でマスター： 会計を初めて勉強する人でも短時間で会計の全体像がわかる

簿記不要： 簿記を勉強しなくても会計の基本的な仕組みがわかる

体で覚える： 取引ごとに財務3表をつくる「会計ドリル」に取り組むことで、仕組みが体感的にわかる

実践的スキル： 初学者でも本動画のみで財務3表（PL・BS・CS）が読める、分析できる

マネジメントへの応用： ドラッカーマネジメントと関連づけて会計を学べる

【管理会計編】（約120分）

コンパクトに網羅： 多岐にわたる管理会計のポイントを短時間で学べる

体系的な理解： 財務会計編で学んだ財務3表を意識しながら、管理会計が体系的に理解できる

ワークを通じた実践： 実際の計算ワークを交えながら、現場での実践方法を学べる

本質へのアプローチ： 明確な定義やルールのない管理会計を、ドラッカーの本質的な指摘を用いて紐解く

■ 講師プロフィール

國貞 克則（くにさだ かつのり）氏

ボナ・ヴィータ コーポレーション代表取締役。1961年生まれ。東北大学工学部卒業後、神戸製鋼所入社。海外プラント輸出、人事、企画などを経て、96年米クレアモント大学ピーター・ドラッカー経営大学院でＭＢＡ取得。2001年ボナ・ヴィータ コーポレーションを設立。日経ビジネススクールなどで会計やドラッカー経営学の講義を行っている。主な著書に『財務３表一体理解法』（朝日新書）、『ストーリーでわかる財務３表超入門』（ダイヤモンド社）、『究極のドラッカー』（角川新書）、『The Trilateral Approach：グローバルに働く人の英文会計』（ボナ・ヴィータ コーポレーション）などがある。

■ 商品概要

教材名： ドラッカー塾(R) 國貞克則先生 特別講座 動画教材

対象： 経営者、管理者、リーダー候補、会計の基礎を学びたいビジネスパーソン

視聴方法： オンライン視聴

動画収録時間： 財務会計編（約270分）／管理会計編（約120分）

提供価格： 財務会計編55,000円 ／ 管理会計編33,000円 ／ 両講座セット77,000円

※詳細は申込ページをご確認ください。

詳細・申込URL： https://events.diamond.jp/event/16017

【お問い合わせ先】

ダイヤモンド社 HRソリューション事業室（ドラッカー塾事務局）

TEL：03-5778-7229 Email：dcbs-djt@diamond.co.jp

URL：https://jinzai.diamond.co.jp/service/drucker-juku/