2026年6月19日

各位

はばたけラボ 夏休み親子料理教室 “親子でパン作りをしよう！”参加者募集



日々のくらしを通じて未来世代のはばたきを応援するプロジェクト「はばたけラボ」では、以下のとおり夏休み親子パン作り教室を開催いたします。

“簡単なパン作りで「驚き」と「感動」を！テーマに活動されている、日々のパンの講師、中山ゆきな先生にご指導いただき、旬の夏野菜を使ってパン屋さんみたいなハムロール「枝豆コーンパン」を作ります。ご自分で成形したパンをその場で一つずつご試食いただきます。

本料理教室に、小学生のお子様と保護者10組20名様をご招待いたします。みなさまのご応募おまちしています。

＜概要＞



日 時 2026年7月29日（水） 受付開始10:00 講座時間10:30-12:15（終了予定）

場 所 クリナップ キッチンタウン・東京

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館1F

https://cleanup.jp/showroom/special/shinjuku/access/

対 象 小学生以上親子 10組20名 参加無料 ※申し込み多数の場合は抽選となります。

申し込み はばたけラボHP https://habatake.kyodo.co.jp/ またはQRコードより

締め切り 2026年7月8日（水）

発 表 2026年7月9日（木）午後 ※当選者の方へメールにてご連絡いたします。

メニュー 枝豆コーンパン ※写真はイメージです。

※小麦、乳、卵、豚肉、大豆、りんごを使用します。

持 ち 物 エプロン・三角巾・ハンドタオル ・マスク着用・筆記用具

各自水分補給用のお飲み物（必要に応じ）

食材の都合上、キャンセルの場合は早めにご連絡をお願いいたします。

https://hibinopan.jp

講師：日々のパンの講師 中山ゆきな（なかやま ゆきな）氏

毎月２～３回、東京都葛飾区にて、3歳～小学生親子を対象としたファミリーレッスンを中心に楽しく活動しています。

問い合わせ：はばたけラボ事務局 （株）共同通信社 内 e-mail: habatakelab@kyodonews.jp

HP https://habatake.kyodo.co.jp/

以上