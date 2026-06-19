株式会社やさしい手(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：香取 幹)は、介護×生成AI分野における国内最大規模のリアルイベント「むすぼなAIサミット 2026東京」を2026年7月31日(金)に東京・目黒のアルコタワーにて開催いたします。





むすぼなAIサミット 2026 東京 7.31





自社開発の介護特化型AIツール「むすぼなAI」は、リリースからわずか1年6か月で全国201法人・10万人以上の介護職員に活用されています。本サミットでは、その実践知を一堂に集め、介護現場の慢性的な課題(人材不足・高離職率・業務過多)に対し、AIがどのように解決策をもたらすか、経営者・現場スタッフ・有識者が一体となって発信します。









■注目の3つのプログラム

●A会場

「むすぼなAI」活用事例ピッチコンテスト

全国から選抜された8法人が、AI活用による現場変革の成果を発表。業務効率・品質改善の取り組みを競い、参加者全員の投票で「日本一のAI活用介護法人」を決定します。特養・老健・訪問・通所など業態を超えた具体的な活用事例が一度に学べます。





●B会場

経営者限定サロン 各先着30名(残席僅か)

経営者・役員・理事のみが参加できるクローズドサロン。AI導入コスト・収益インパクト・組織変革の実態を、導入先進法人の経営者から「本音」で聞ける場です。発表20分＋質疑15分のインタラクティブ形式で深い対話を提供します。





●C会場

業態別 操作・体験ブース＋個別相談会

居宅・訪問・通所・施設(老健・特養)・看護の各業態ごとにブースを設置。実際の操作を通じてAI活用のイメージを具体化できます。AIが初めての方もスタッフが丁寧にナビゲートします。個別相談会も随時受付(14:00～16:50)。









■当日プログラム(A会場・メイン)

時間 ：14:00～14:05

内容 ：オープニング

「むすぼなAI」1年6か月の軌跡と想い

登壇者：香取 幹(株式会社やさしい手 代表取締役社長)





時間 ：14:05～14:25

内容 ：基調講演

「AIの第4の波と介護業界の未来」

登壇者：栄藤 稔 氏(大阪大学特任教授／情報社会デザイン協会 代表理事)





時間 ：14:25～14:45

内容 ：特別講演

クラウド×AIがもたらす介護DXの可能性

登壇者：柳 嘉起 氏(AWSジャパン 技術統括本部 部長)





時間 ：14:45～15:05

内容 ：「むすぼなAI」最新機能・活用ロードマップ紹介

登壇者：香取 幹(株式会社やさしい手)





時間 ：15:05～15:15

内容 ：休憩





時間 ：15:15～16:35

内容 ：ピッチコンテスト

「むすぼなAI」活用事例発表(8法人)

＋参加者全員による投票

登壇者：全国選抜8法人が登壇





時間 ：16:35～16:45

内容 ：休憩





時間 ：16:45～17:15

内容 ：パネルディスカッション

「AI活用の最前線～何が変わったか、これから何が変わるか～」

登壇者：濱野 賢一 氏・大塚 恭平 氏・大和田 順 氏

モデレーター：香取 幹





時間 ：17:15～17:25

内容 ：表彰式・登壇者メッセージ





時間 ：17:25～17:30

内容 ：閉会の挨拶

登壇者：藤宮 貫太(株式会社やさしい手 取締役副社長)









■登壇者プロフィール

●基調講演 栄藤 稔 氏

大阪大学 先導的学際研究機構 特任教授／一般社団法人情報社会デザイン協会 代表理事／順天堂大学 医学研究科 客員教授

元NTTドコモ執行役員・MP4規格の創始者。現在は大阪大学特任教授として日本のDX推進に従事。テクノロジーの潮流と社会実装を語る第一人者。





●特別講演 柳 嘉起 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 サービスソリューション部 部長

クラウドを中心とした技術でビジネス課題を解決する専門家。AWS最新動向と介護分野への応用を解説。





●パネリスト 濱野 賢一 氏

社会福祉法人桑の実会 理事長

2008年入職、2018年に日本経営品質賞奨励賞受賞、2021年理事長就任。AI活用で法人全体の業務変革を牽引。





●パネリスト 大塚 恭平 氏

社会福祉法人みずほ厚生センター 常務理事

法人のDX責任者として福祉×AIの最前線に挑戦。現場の抵抗を乗り越えた変革プロセスと経営数値の変化を語る。





●パネリスト 大和田 順 氏

社会福祉法人神戸福生会 高齢者ケアセンターながた 施設長

福祉業界21年目、元理系出身でシステム担当も兼務。AIを活用して職員がより輝ける職場づくりを目指す。





●モデレーター 香取 幹

株式会社やさしい手 代表取締役社長

全国で在宅介護を中心とした事業を展開。自社開発の「むすぼなAI」で介護×DXを体現する経営者。









■ピッチコンテスト参加法人(予定)

●社会福祉法人 桑の実会

●社会福祉法人 県民厚生会

●社会福祉法人 南魚沼福祉会

●社会福祉法人 みずほ厚生センター

●医療法人聖仁会 訪問看護ステーションさくら

●社会福祉法人 神戸福生会

●社会福祉法人 鶯園

●社会福祉法人 清幸会









■イベント概要

開催日時： 2026年7月31日(金)14:00～17:30(予定)

形式 ： 会場参加(定員200名)＋オンライン(Zoom・先着800名)

ハイブリッド開催

会場 ： アルコタワー(ARCO TOWER)19階 A・B・C会場

東京都目黒区下目黒1丁目8-1

参加費 ： 無料(事前登録制)

主催 ： 株式会社やさしい手

申込URL ： https://info.yasashiite.com/20260731_musubonaaisummit





※本イベントは、弊社サービスご利用中並びにご利用をご検討中のお客様を対象としております。誠に恐れ入りますが同業者の方および当社と競合関係にあたる企業にお勤めの方のお申し込みは、お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。









■「むすぼなAI」について

「むすぼなAI」は株式会社やさしい手が開発した介護現場特化型の生成AIツールです。ケアプラン作成・訪問記録の音声入力・申し送り文書の自動生成・ヒヤリハット記録・看護記録など、現場の書類業務を大幅に効率化します。

リリースからわずか1年6か月で全国201法人・10万人以上の介護職員が活用する国内最大規模の介護特化型AIに成長しています。

詳細： https://musubona.plamado.com/ai/









■会社概要

会社名 ： 株式会社やさしい手

代表者 ： 代表取締役社長 香取 幹

所在地 ： 〒153-0044 東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル4階

事業内容 ： 在宅介護を中心とした介護サービスの提供、

介護DXツールの開発・運営

企業サイト ： https://www.yasashiite.com/corporate/









参加申し込み： https://info.yasashiite.com/20260731_musubonaaisummit

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