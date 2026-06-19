【千葉県習志野市】ファミリーで選びやすく、相談しやすい店舗へ『眼鏡市場 奏の杜フォルテ店』が6月26日（金）にリニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 奏の杜フォルテ店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、千葉県習志野市の商業施設「奏の杜フォルテ」1階の『眼鏡市場 奏の杜フォルテ店』を、2026年6月26日（金）にリニューアルオープンします。

「奏の杜フォルテ」は、JR津田沼駅南口の再開発地区「奏の杜」に位置する商業施設で、スーパーマーケットや医療施設などが集まり、地域住民の日常を支える生活拠点として親しまれています。『眼鏡市場 奏の杜フォルテ店』は、地域に根ざしたメガネ店として、メガネ選びから視力測定、補聴器相談まで、お客様の利用目的に応じて快適に過ごせるレイアウトへと刷新しました。これまで以上にメガネ選びを楽しみながら、目や耳に関する相談もしやすい環境を整えています。

リニューアルのポイント

ファミリーでメガネ選びを楽しめる空間

商品展示スペースは、ご家族連れのお客様も過ごしやすいよう通路幅にゆとりを持たせ、ベビーカーでも移動しやすいレイアウトを採用しています。お子様と手を繋いだままでも店内をゆっくりと回りながら、快適にメガネ選びを楽しむことができます。

落ち着いて測定・相談できるレイアウト

視力測定コーナーや補聴器サロンは、展示スペースから離れた位置に設けており、周囲を気にせず測定を受けたり相談したりできます。落ち着いた空間の中で、経験豊富な専門スタッフによる丁寧なサポートを受けながら、最適なメガネ・サングラス・補聴器を選べる環境を整えました。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

眼鏡市場 奏の杜フォルテ店：外観イメージ２.必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_1_6fe697cf6a8c0b4ae0868efb8eddd7af.jpg?v=202606190252 ]メガネ拭きプレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_2_e96da8ee94fec5aa32a3d83b4e86320d.jpg?v=202606190252 ]コンタクトレンズ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_3_2c3b0f22f731abc0aa040be6df3872a8.jpg?v=202606190252 ]いっしょ割[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_4_0104f775235ba8b97d0902937c050bd5.jpg?v=202606190252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_5_830c63411df021bcff70d26bde628c4c.jpg?v=202606190252 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/305_6_27997bc00e7cd8af1f8fd9832c473336.jpg?v=202606190252 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です