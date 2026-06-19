サウナ文化を支えるメトスの協賛が決定！　METOS Presents「コモリバサウナフェス 2026 summer」

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営するCOMORIVER（埼玉県比企郡ときがわ町、以下 コモリバ）は、2026年7月18日（土）～20日（月）の3日間限定でアウトドアサウナイベント「コモリバサウナフェス 2026 summer」を開催します。

今回のコモリバサウナフェスは、株式会社メトス（以下、メトス）さまの協賛のもと開催します。コモリバのサウナ設備は、その多くにメトスが取り扱う製品を採用しています。参加者のみなさまに同社のサウナ設備を体験していただくとともに、サウナ文化やその魅力をより深く知っていただく機会として実施します。

コモリバは、一級河川の都幾川（ときがわ）を目の前に臨む全12室のスモールリゾート施設。施設内には、貸切のプライベートサウナとしてエストニア製サウナの「イグルーサウナ」フィンランドのサウナ小屋を再現した「サウナモッキ」を常設。みんなで入るパブリックサウナエリア「moku」には薪焚きストーブを搭載したサウナトレーラー「ASEMA」と、ワゴン車を改造した希少な「サウナワゴン」、「イグルーサウナ」と2種・3温度帯の水風呂が備わっています。イグルーサウナ、ASEMA、サウナモッキはメトス取り扱い製品です。

イベント当日は、コモリバのロケーションだからこそ体験できる7つのコンテンツをご用意しています。

＜コモリバサウナフェス 2026 summer 7つのコンテンツ＞

１.川床スライダー

透明度抜群の一級河川 都幾川のほとりにあるスライダー。過去参加者からも一番人気のコンテンツです。コモリバだからこそ味わえる最高のクールダウンを体験ください。

２.川の上のととのいスペース

清流の上に並べたととのいイスで大自然の中、清流を肌で耳で感じながらリラックス。

３.柚子カレー＆柚子ジャム提供

ときがわ町で栽培される柚子を使用した柚子カレーとコモリバ内にあるパン屋さん「小麦の奴隷」のバケットをセットで提供。お好みに合わせて、柚子ジャムをつけて柚子の香りとスパイシーなカレーをお楽しみください。

※食べ放題ではありません。

４.自家製燻製マッカラ&燻製ナッツ提供

北欧の主流サウナフード「マッカラ」と、小腹が空いたときに丁度良いナッツを自家製燻製して提供します。ほかではなかなか味わえない「サウナ×燻製」のかけ合わせをお楽しみください。

※食べ放題ではありません。

５.コモリバ特製ハーブデトックスウォーター

サウナ後の心と体を想って選んだ、サウナフェス限定ハーブデトックスウォーター。ハーブの香りが心地よい、すっきり飲みやすいブレンドをお届けします。

６.利きアロマロウリュイベント

スタッフがロウリュする桶の中に、何の香りのアロマオイルが入っているかをみなさまに嗅ぎ分けていただきます。

７.昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉の無料入浴券プレゼント

ph10の強アルカリ性を誇る、つるつるとした触感の天然温泉。サウナ後は温泉にゆったり浸かって1日の仕上げを。

＜METOS Presents コモリバサウナフェス 2026 summer＞

日程：2026年7月18日（土）、19（日）、20日（月）

時間：Aグループ 12:00～16:00、Bグループ 13:00～17:00

会場：COMORIVER

埼玉県比企郡ときがわ町本郷930-1

https://comoriver.com/

定員：1日40名（各グループ20名）

通常価格：6,980円（税込）

チケット購入：下記URLよりご購入ください。

https://comoriver.thebase.in/

※荒天によりイベントが中止となる場合があります。

■COMORIVER

美しい都幾川の清流沿いに位置する全12室のアウトドアリゾート。「しぜんたいのひととき」をコンセプトにグランピング・BBQ・アウトドアサウナなど様々なアクティビティを提供しています。

https://comoriver.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/